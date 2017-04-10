新的爆点浮现 或将助力A股震荡前行

上周五A股市场出现了震荡中重心有所回升的态势。只是在午市后的新股大幅下跌，使得A股行情受阻。不过，一方面是成交量依然活跃，另一方面则是地方电网概念股的持续回升，A股的短线走势仍有望震荡前行。

新股急跌 热钱或寻找新盈利模式

就目前A股市场的走势来说，市场热钱主要围绕在新股，尤其是刚刚开板的新股。市场的炒作模式就是一旦看到有新股开板，就会迅速调集资金大肆买入，然后或持续拉涨停板，或稳步推高，形成了相对独特的新股炒作模式。

但是，这种模式正面临着挑战，一是新股扩容节奏，使得新股的稀缺性不再明显。而且，筹码持续扩容，但热钱扩容节奏跟不上。所以，热钱也渐渐有炒不动新股的态势。二是新股炒作模式就类似于互相掏口袋，最终是追高者站在高高的山岗上站岗。随着市场参与者渐趋成熟，参与互相掏口袋的人数越来越少。当韭菜越来越少，收割者自然会寻找新的炒作模式。

受此驱动，新股在近期的炒作周期越来越短，最终在上周五酿成了新股的急跌。不过，热钱也深知资金只有在流动性中才能够达到保值、增值的目的。因此，他们在退出新股炒作之后，迅速寻找到新的盈利模式，那就是跟着政策走，不仅仅是近期雄安概念股的大涨，而且还在于改革概念股的崛起，既包括央企的混改概念股，也包括行业改革受益类品种，比如说，近期以三峡水利为代表的地方电网概念股。与此同时，环保板块也开始渐趋活跃，成为热钱愿意光顾的品种。这些板块的活跃，成功地对冲了新股急跌所带来的压力，上证指数随之有所回稳。

雄安概念股分化 后续兴奋点顶上

据此，业内人士指出，经过了持续三个交易日的大幅上涨，雄安概念股或将在本周出现分化，在盘中可能会给A股市场带来较大的压力。但从前周五的走势来看，新股的急跌，只是放缓了A股的涨升节奏，而没有改变A股的向上趋势，尤其是上证指数震荡盘升的趋势。主要是因为环保板块、地方电网概念股等品种的崛起，对冲了新股的急跌压力。因此，完全有理由相信，本周仍然会有新的兴奋点出现，对冲掉雄安概念股的分化和回落所带来的压力。

就目前来看，地方电网概念股、环保板块的强势行情仍有望延续。其中，地方电网概念股主要是因为配电网的增量市场较为广阔，有望成为地方电网上市公司新的产业成长空间，这可能也是长江电力以及其关联方的三峡资本愿意举牌三峡水利的原因。类似个股尚有很多，比如说天富能源、通宝能源等个股。而对于环保板块，由于契合了当前环境保护意识增强的趋势和PPP项目陆续落地的契机，它们的成长趋势较为确定，所以，有望成为后续资金持续加仓的标的证券，后续买力强劲。因此，短线走势的确有望反复活跃，成为市场的支撑点。

与此同时，一季度业绩大幅增长的相关品种也有望成为市场的兴奋点，前周五的中金环境创出复权后的历史新高，就是凭借一季度业绩的超预期。所以，随着一季度季报的相继明朗，一季度业绩超预期的相关个股有望反复活跃，成为拉动市场涨升的强劲引擎。另外，消费金融概念股、互联网金融产业股等品种也因为产业的高速发展所带来的强劲成长动能，股价表现也可期待。

综上所述，短线A股市场可能会因为雄安概念股的分化、回落而在盘中有所疲软。但是，后续兴奋点较多，A股的购买力仍然相对强劲。既如此，短线A股市场仍有望震荡走高，冲击3300点。故在操作中，建议投资者仍可积极寻找强势股，比如说消费金融概念股、环保股、地方电网概念股、央企混改概念股等品种。

（来源： 上海证券报）