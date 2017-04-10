2017（第十九届）中国风险投资论坛•盛大起航

由民建中央、广东省人民政府、广州市人民政府、深圳市人民政府共同主办，科学技术部、中国证监会支持，中国风险投资研究院、民建广东省委、广东省金融办、广州市金融局、广州市科创委、广州市海珠区人民政府、深圳市金融办、中国青年创业就业基金会承办的“2017（第十九届）中国风险投资论坛”将于6月15-18日在广州隆重召开。

目前，论坛正在有序的筹备当中，陆续发布的论坛亮点也必将带给大家更多的惊喜与期待。

双创新经济 资本新时代

亮点一：邀请主办方领导、行业监管部门领导出席论坛开幕式并发表演讲

作为官方举办的风险投资行业峰会，中国风险投资论坛是我国经济改革创新以及风险投资行业政策发布的前沿阵地。本届论坛拟邀请民建中央、科技部、中国证监会、广东省政府、广州市政府、深圳市政府、商务部、外管局及中国证券基金业协会的领导和权威专家出席开幕式，并发表讲话。

亮点二：政府引导基金主题闭门圆桌会议

近年来，从中央到地方政府，我国政府引导基金呈现遍地开花的井喷之势。政府引导力、基金主体力、市场要素配置力协同开渠引流，形成了巨大的资金“活水”，为创业企业、新兴产业的发展带来汪洋态势。

组委会特邀请国家及各省市政府引导基金的主管领导以及知名投资机构代表欢聚一堂，探讨如何有效发挥政府引导基金“四两拨千斤”的杠杆作用，破解中小企业融资难问题，促进相关政策的有效落实。

亮点三：风险投资年度评选-金投奖重磅发布

风险投资进入中国短短二十余年，已经成为了全球创新、创业的强大引擎。为表彰海内外风险投资机构、风险投资家、创业企业家为创新经济成长和风险投资事业发展所做的努力和贡献，中国风险投资研究院发起“风险投资年度评选活动——『金投奖』”。

届时，2017中国最具影响力投资机构、2017中国新锐投资机构、 2017中国政府引导基金、2017中国市场化母基金、2017中国医疗健康领域投资机构、2017中国消费升级领域投资机构、2017中国文化传媒领域投资机构、2017中国先进制造领域投资机构、2017中国节能环保领域投资机构、2017中国最具影响力投资人、2017中国企业家精神投资人、2017中国卓越女性投资人、2017中国新锐魅力领袖、2017中国最活跃风险投资行业协会、2017中国最具投资潜质创新企业等15个重要奖项评选将全部揭晓并现场颁奖。

亮点四：100多位业界名流、投资大咖现场把脉经济发展

在历届论坛上，累计有包括：Fred Craves、Timothy Draper、Doug Coulter、Dixon Doll 、Yigal Erlich 、陈玮、单祥双、邓锋、冯涛、符绩勋、甘剑平、龚方雄、何小锋、胡章宏、胡祖六、靳海涛、李宝林、林欣禾、刘昼、柳传志、汝林琪、邵俊、沈南鹏、孙东升、田立新、王兟、吴尚志、吴晓灵、吴晓求、熊晓鸽、修涞贵、徐新、阎焱、张颖、赵超、赵令欢、郑伟鹤、周逵、朱敏、朱啸虎、竺稼等1600多位享誉海内外的业界名人、风投大鳄、企业精英、学术泰斗通过平台建言献策。

本届论坛现身的大伽会是谁？敬请期待。

亮点五：数千亿资本羊城聚 寻找中国好项目

2016年，资本寒冬的言论不绝于耳，创业者融资难成为创投圈的常态，如何冲出困局，打开局面。中国风险资本—项目对接会作为中国风险投资领域规模最大、参会投资机构最多、成效最实的投融资盛会，如期而至。本届对接会将设“PE项目专场”、“新三板项目专场”、“并购项目专场”、“区域高新项目专场”、“民建企业项目专场”、“广东项目专场”共6个路演专场，目前项目正在火热征集当中。

届时，将有来自包括安徽省投资集团、北极光创投、长江产业基金、晨兴资本、达晨创投、德丰杰龙脉、德同资本、鼎辉创投、东方富海、广州基金、湖北高新投、汉能投资、红杉资本、华兴资本、IDG资本、基石资本、纪源资本、今日资本、金沙江创投、经纬中国、九鼎投资、君联资本、凯鹏华盈、平安资本、启明创投、青云创投、软银中国、赛伯乐投资、赛富投资、深圳创新投、松禾资本、同创伟业、信中利资本、毅达资本、英飞尼迪、永宣创投、元禾控股、粤科金融集团、浙商创投、中国风投、中国高新投、中科招商、中民投等约200家海内外著名投资机构携数千亿资本齐聚羊城寻找“中国好项目”，与融资企业进行现场洽谈对接，助力企业腾飞。

亮点六：明道优术 创业及并购实训

中国风险投资研究院特携手国内著名的并购大师推出“企业并购实战训练营”；携手美国田纳西大学、美国橡树岭国家实验室和美国Innovative Learning Solutions推出“创业及企业管理实战训练营”，分别为期2天，实战、高效。诚邀从事并购业务以及正在创业的企业家们参加。

亮点七：两场高层论坛，十五场主题论坛，紧扣热点，细说风口

本届论坛特设2场高层宏观论坛，15场主题论坛，主题设置紧扣时下热点：政府引导基金、社会责任投资、消费升级、企业跨境并购、人工智能、泛娱乐、健康中国、绿色产业起、互联网金融、在线教育……

此外，论坛同期还将举办多项高端定制活动，多层次促进全球风险投资领域的对话与合作。届时将有600+风险投资、股权投资界大咖，2000+企业精英，200+中央及地方政策制定者、经济学家，及150+主流财经记者齐聚广州，共同建言献策，推动我国风险投资事业以及创新经济的发展。

扑面而来的亮点，你都get到了吗？然而这还不是全部！2017年6月15日-18日，第十九届中国风险投资论坛与您相约羊城，我们共同期待。

欲知论坛更多精彩内容，敬请持续关注中国风险投资论坛最新动态。

论坛官方网站：http://www.cvcri.com/forum/2017/

论坛官方微信号：cvcf2003。