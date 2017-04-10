大商所发布6只商品期货指数

4月10日，大连商品交易所（以下简称“大商所”）将正式发布由其自主研发的6只商品期货系列指数，分别为农产品、油脂油料、饲料类、大豆类等4只多商品期货价格指数，以及豆粕、铁矿石等2只单商品期货价格指数。

大商所相关负责人透露，目前多家基金公司已与大商所沟通交流了商品期货基金合作意向，标的指数包括农产品成份指数、农产品主题指数、工业品主题指数及流动性良好的单商品指数。目前，证监会已受理4只关于大商所商品期货基金的募集申请，投资标的涵盖农产品、豆粕和铁矿石指数。下一步，大商所将根据投资者需求和市场运行情况，积极推动相关工作。

所谓商品期货基金，是指以投资商品期货合约或商品期货指数为主要投资策略的证券投资基金。市场人士认为，商品期货指数的发布将有效带动商品期货基金业务的发展，对优化商品期货市场运行状态具有积极意义，有助于引入机构投资者参与商品期货市场投资，有效改善商品期货市场的投资者结构。

据了解，本次发布的6只期货价格指数均由基金公司向大商所定制。本次发布的6只指数均可用作商品期货基金的跟踪标的。基金标的指数作为基金管理人的投资配置依据以及基金业绩比较基准，其是否便于操作和跟踪显得尤为重要。

大商所商品期货系列指数行情自4月10日起即可在大商所官网等网站获得。上述大商所相关负责人表示，未来大商所还将根据市场运行情况及市场需求，择机发布其他商品期货指数，形成覆盖大商所农业品、工业品品种的商品期货指数体系。

（ 来源： 上海证券报）