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震惊！新材料能使手机碎屏可在24小时内自动修复

2017年04月10日 10:48 编辑： 经理人网
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参考消息网4月7日报道 英媒称，在研究人员发明了一种可以自我修复的“弹性”屏幕之后，智能手机屏幕划痕累累以及会被摔裂的日子可能很快就屈指可数了。

据英国《每日电讯报》网站4月5日报道，加利福尼亚大学里弗赛德分校的研究人员设计出了一种具有自愈功能的新型聚合物，从而提供了弥合裂缝和消除划痕的能力。这种材料最多可延伸至其原来大小的50倍，这意味着划痕不会是永久性的。在完全碎裂的情况下，它们也可以在24小时内重新聚合并恢复原状。

该发明的研究人员王超（音）说：“一种自愈合材料在被切割成两半后可以重新恢复原样，好像什么也没有发生，就像人的皮肤一样。”

报道称，这并不是第一种具有自愈合性能的材料。某些手机的外壳已经采用了类似的技术，例如LG公司的G Flex手机。但是王超的尝试标志着首例可以导电的再生材料，这意味着它们可以被用于制作手机屏幕。据王超说，与以前的材料相比，这种材料在诸如潮湿等各种各样的环境下的表现也更好一些。他说：“以前的自愈聚合物在高湿度状况下的性能并不出色。它们会改变机械性能。”

除了用于屏幕外，这种材料还可用于电池。王超目前正在开发一种具有自愈功能的锂离子电池，有助于摔坏的手机自行修复从而变得更为耐用。他预计，今后3年内这种利用可拉伸聚合物和离子盐制成的材料将被用于制造智能手机屏幕和电池。

报道称，在此之前，研究人员希望改善这种材料的性能以及它们在严酷条件下的表现。王超说：“我们目前正在对聚合物内部的共价键进行调整，以便让这种材料适合于现实世界的应用。”

（来源：参考消息网）

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