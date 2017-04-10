消息称联通拟发行A股融资300亿 拟引入BAT作股东

4月10日早间消息，来自香港星岛日报消息，中国联通拟发行A股至少融资300亿元，拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东，新股东占A股股本比例可能达到20%，这一计划可能会在今年6-7月份敲定。

此前中国联通发布公告称，母公司联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该重大事项拟以中国联通A股为平台，可能涉及联通A股的股份变动。

联通4月5日晚间的一纸公告再度引发了外界对百度、阿里、腾讯入股联通的猜测。因为在此份公告中，对于外界盛传的BAT有望参与中国联通混改的消息并未作出回应。

2016年10月10日，中国联通公告称，正研究和讨论混合所有制改革实施方案。随后，中国联通先后与百度、阿里巴巴和腾讯签署合作协议，并在通信资费层面相继推出了有关业务。之后有分析称，中国联通混改最终可能引入阿里、腾讯和百度成为公司股东。但是无论中国联通还是BAT都没有对是否入股联通混改有过正面回应。

中国联通的绯闻对象除了BAT三家之外，另两家国字头企业也在传闻名单中。中信集团、中国广电被外界视为决定联通混改走向的关键因素。

中国联通2016年财报显示，大股东联通集团持有其62.74%的股权。二股东中央汇金资产管理有限责任公司则仅持股1.36%。而在传闻方案中，联通集团的持股比例由62.74%减至40%以下。尽管中国联通没有公布具体的混改方案，但已经有未经证实的混改方案流出。有传闻称，联通将通过定向增发扩股和转让旧股的方式，对在A股上市的中国联通股权结构进行调整。

目前中国联通在A股市场仍然处于停牌状态，中国联通H股则已在4月6日复牌，开盘冲高后回落，全天下跌3.87%。

（来源: techweb）