特斯拉计划在广东以独资方式建厂 厂址已经选好

如果最近你咨询投资者今年风往哪里吹，大多数人会告诉你：人工智能(AI)是今年最大的风口。这从科大讯飞、川大智胜等股票的强势上涨可以看出，热钱涌向跟AI有关的行业。而汽车作为高度智能化的机器，自然也不会错过这个风口。最近汽车界劲吹人工智能大风：大众汽车集团(中国)宣布和国内人工智能(A I)公司出门问问共同成立一家合资公司，腾讯入股特斯拉，通用汽车正在从一个传统的汽车制造商转型为个人出行方案的提供商，为此还把欧宝卖给PSA……

目前传统汽车制造业面临着增速放缓、利润下滑的压力，各大厂商都在寻找产品升级的新卖点，以刺激消费、发现新赢利点。在这种情况下，人工智能(AI)技术因此强势进入汽车行业，也吸引着很多互联网巨头入场掘金。

大众汽车后发制人

强势切入移动出行领域

去年，通用汽车总裁丹·阿曼造访中国时强调通用汽车正在从一个传统的汽车制造商转型为一个个人出行方案的提供商。汽车智能化、电动化、共享化等正在给通用汽车带来一个未来业务发展的新机会。而宝马汽车也表态，该公司正在由一家高档汽车的生产和服务商，转型为一家高科技公司。

依靠中国市场过惯好日子的大众汽车，在智能出行方面反而落后于其他车企。不过其一旦觉悟过来也马上就出手了。大众汽车集团(中国)在3月30日，跟出门问问公司签订协议，双方将共同成立一家合资公司，开展人工智能技术(A I)的研发并将其应用于汽车行业，大众和出门问问将分别持股50%，但合资公司名字、C E O等重要职位由谁担任尚未公布。

大众汽车(中国)总裁兼CEO海兹曼表示：“通过新的合资企业，我们将不断加强以人为本的移动出行服务，满足中国消费者的需求，并进一步探索这些解决方案在世界范围内应用的可能。”据了解，新合资公司将为大众集团(中国)旗下多款车型及其他品牌车型开发产品。首批产品将包括出门问问现有的智能后视镜。通过语音输入，该后视镜可以提供导航、信息点(PO I)搜索、即时通讯、车载声控信息娱乐系统等功能。

腾讯投资特斯拉

特斯拉计划在广东建厂？

虽然美国电动车制造商特斯拉整个2016年营收70亿美元，亏损近6.75亿美元，但这并不妨碍中国互联网巨头腾讯向它示爱。

在大众汽车集团(中国)跟出门问问公司签协议的前两天，特斯拉提交给美国证券交易委员会的Schedule 13G文件显示，今年3月17日，腾讯通过旗下黄河投资(H uangRiver Investm ent Lim ited)以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股股票，占股5%。腾讯一跃成为特斯拉第五大股东。这个雪中送炭的行为，大大刺激了特斯拉的股价，现在特斯拉的市值已超越福特汽车，成为美国第二大上市汽车公司。

为何投资特斯拉？腾讯公司回应称，特斯拉首席执行官马斯克是创业者的典范，特斯拉在电动汽车、无人驾驶、共享车辆、可持续能源生产等新技术领域处于全球领先地位。腾讯也一直在推动生态共赢，希望将内部创新和投资新兴科技产业的方式相结合。

除了以上原因外，南都记者从多种途径独家了解到，特斯拉有计划在广东以独资的方式建立工厂，目前厂址已经选好，项目正在等待相关政府部门批复。如果计划顺利的话，特斯拉今年就会公布这一计划，这样未来特斯拉产品除了能降低关税外，还能享受各地尤其是广东对纯电动车的支持。

腾讯汽车通过入股特斯拉，也就实现了进军国内汽车市场的目的。毕竟另外两个互联网巨头阿里跟百度都跟国内车企“谈恋爱”了。而腾讯自然也需要在这个全球销量最大的市场刷存在感，并从中获利。

靠销量换利润的年代已远去

车企需要寻找新的盈利点

目前全球汽车制造业正面临增速放缓、利润下滑的困惑。因此汽车产品需要创新，才能迎来新的盈利增长点。为了未来能更好活着，车企都在寻找下一个风口。

而人工智能技术已经在汽车行业逐步应用。比如说，出门问问去年便推出车载机器人问问魔镜T icm irror，以及A D A S高级驾驶辅助系统问问魔眼T iceye；前英特尔中国研究院院长吴甘沙离职后的创业项目就是智能驾驶，计划为汽车品牌提供无人驾驶解决方案……毫无疑问，人工智能能够提升驾驶的安全性和舒适度，这将成为刺激用户换车的新卖点。

无论从商业层面考虑，还是安全层面考虑，汽车行业都将成为人工智能技术应用的重点领域。一方面，人工智能的研发成本较高，这将会提高产品价格。而汽车作为大宗消费品，车辆单价高，能够较好地消化人工智能产品的各种成本。当然，车主的经济能力也高于一般消费者，在购车后还愿意继续使用人工智能的付费项目。

就安全来说，打造零事故社会是车企的终极目标。而人工智能的发展，通过对司机驾驶行为的监测、车辆状况的评估、甚至是行人动作的分析，可以给出各种操作建议，避免事故的发生。

靠汽车销量提升利润的年代正在远去，人类交通出行正在迎来一个全新的时代，一个新能源、智能互联和自动驾驶的时代，而人工智能在其中将扮演重要角色。

（来源: 南方都市报(深圳)）