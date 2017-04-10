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三星Galaxy S8预定量轻松超过Note7 打破纪录

2017年04月10日 11:48 编辑： 经理人网
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据韩国媒体Newsis报道，三星Galaxy S8自从4月7日在韩国开启预售后，两天内预售量已超过55万部。这一成绩一举打破此前三星Note7的13天在韩预售40万部的纪录。

据韩联社，在电信运营商渠道，尽管高配版价格高达115.5万韩元（约合人民币7018元），128GB存储的Galaxy S8+人气仍最高。在手机实体卖场，午夜黑和兰花灰配色的S8最受青睐。

据华尔街见闻此前介绍，Galaxy S8为三星的最新旗舰款手机，搭载语音助手和大尺寸显示屏，此外还新增包括虹膜识别、面部识别等新功能。

重整旗鼓

三星Note 7系列在全球发生多起爆炸事故，三星公司不得不召回并停产该款手机，分析认为三星寄希望于S8系列来重整旗鼓，从苹果公司和华为手中抢夺市场份额。

研究公司Jackdaw Research首席分析师简·道森在接受美国财经媒体网站TheStree采访时表示：“三星此前的挑战是，它在Note7事件后没有新的故事可讲。而此次S8发布是一个机会，有望取代Note7事件成为围绕三星的最大新闻。”

据《第一财经》援引Counterpoint分析师闫占孟称：“S8在欧美成熟市场受Note 7爆炸的影响不大，但在中国S8的销量前景还不好说。”

根据Counterpoint Research的预估，S8上市后一年的出货量预计在6000万台，好于S7。Counterpoint研究总监Peter Richardson在一份最新的报告中预测：“S8第一年的销量预计会比S7高出10%以上。”

（来源: 华尔街见闻(上海)）

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