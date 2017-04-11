借力跨境电商 中国式出海从产品向品牌蜕变

一边是全球化浪潮下的巨大机遇，一边是代工生产造成的竞争力匮乏，如何成功“出海”成为我国中小企业面临的现实难题。

传统外贸模式优势渐失 缺乏定价权

在入驻电商平台全球速卖通之前，广州的五金工具品牌DEKO一直默默无闻地扮演着OEM代工的小角色。DEKO的一位负责人说，在传统外贸模式下，厂家接触不到终端消费者，对消费者的真正需求无从了解，只能被客户牵着鼻子走。

“DEKO曾和美洲一个连锁超市合作，2015年受出口贸易增速放缓等影响，一个月只能卖出两三个集装箱。”这位负责人说，被越发严峻的外贸形势所逼迫，业内的工厂不惜在配料上压缩成本，打价格战，只为在报价上降低几毛钱赢得订单，生存日益艰难。

深圳外贸企业Bluedio面临同样的境地。作为一家传统的制造型企业，2002年起Bluedio做过手机电池、蓝牙芯片、适配器等多种3C产品。市场流行什么工厂就做什么，这种以OEM为主营业务的工厂在市场中逐渐失去优势。

潮州礼服厂商OUCUI也强烈地感到，在潮州地区大大小小2000多家婚纱晚礼服企业中，随着OEM低利润的弊端显现，竞争惨烈，依靠低利润加工模式是走不远的。

“在传统的外贸模式中，商品档次和定价都掌握在中间商手里。”全球速卖通总经理沈涤凡告诉记者，过去的中国制造没有能力决定自己的质量和价格，60%的中国制造是来料加工，原材料和人力成本一旦失去优势就陷入困境；中国制造只有从OEM、ODM方式转型升级、打造自有品牌，才能夺回国际市场的话语权。

转变贸易模式 借力跨境电商塑品牌

跨境电商使消费者与生产者的连接更为紧密，“个性化”的品牌定制服务成为可能。潮州礼服OUCUI在入驻全球速卖通后，从传统单向加工模式变为“挖掘消费者需求–让消费者参与到设计–生产–配送”的模式，搭载速卖通扬帆出海。这种模式下，OUCUI曾在速卖通平台一天创造460个定制订单，实现日均量近40倍的销量突破，这在高定礼服行业已属大量。

“我们认为这个（贸易）体系要从原来的追求巨量制造、把单体成本降下来的体系，逐渐变成以消费市场为导向，以个性化为导向的生产、流通、运输、支付等等一系列的体系，在这个框架里面去做，可能会形成未来新的全球贸易的体系。”全球速卖通总经理沈涤凡说。

中共中央党校国际战略研究院教授、“一带一路百人论坛”发起人赵磊指出，中国民营企业在“走出去”时，最大的痛点就在于品牌和品牌价值。而跨境电商对中小企业品牌化的作用不容小觑。“跨境电商看似是基础设施，但是它带来的是充分的流动性和便利性”。

通过流量、物流、支付、售后等支持，跨境电商平台的“基础设施”使中国品牌向更远的地方延伸。以速卖通为例，来自220多个国家和地区的过亿用户，每天超过2000万的访客，流量将消费者目光引向中国品牌。与此同时，菜鸟物流开辟跨境专线16条、跨境仓库74个、物流合作伙伴超90家。

硬件支持之外，跨境电商还可以发挥“软连通”的作用，赵磊指出，跨境电商通过提供培训、教育、资讯等，有助中国企业精准把脉市场。

随着“一带一路”战略的推进，中国品牌“出海”已经在路上。在赵磊看来，中国品牌“出海”已经进入第一阶段——“走出去”，即产品通过跨境电商走出国门，这个阶段将很快过去。第二个阶段是“国际化”，即要了解当地文化和消费习惯，“通容易，融很难”，需充分进行本地化调试。而第三个阶段就是“全球化”，真正实现人才、资源、市场的全球化配置。

基于这种逻辑，沈涤凡表示，速卖通未来将全面推进“品牌化”与“本地化”，为中国更多的中小企业赋能，帮助他们通过大数据实现跨境销售，让品牌扎根海外。

而对中小企业而言，借力电商“走出去”之后，立足当地、“国际化”的大幕也将拉开。“中小企业得常在路上，老倒时差，老换水土，才能找到市场的痛点。”赵磊说。

（来源：央广网）