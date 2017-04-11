小机快跑：用专业力量让二手手机零售充满魅力

每年苹果手机新品上市，都是资深“果粉”们的割肾季。从喜欢到钟情，果粉们将热爱进行到底：无论是节衣缩食、削减出游计划，还是加班兼职，愉快为钱奋斗，都表现出一份极致的热爱。果粉们的忠诚程度一点也不亚于“李渔买蟹”。

年年更新换代，那么，使用不到一年的旧手机呢？收藏陈列？抬手送人？

日日期盼，囊中羞涩，新品6000加以上的价格，随随便便就能吓退对其心向往之的年轻人。而选择购买二手手机，则更是隐忧重重难以开解。怎么办？

千回百转处，蓦然回首。幸好有它，在灯火阑珊处，一个名为小机快跑的二手手机交易平台应运而生！

行业黑马，横空出世！

时代的风口浪尖，猪也会迎风飞舞。回望雷军的这一论断，似乎已经成为互联网时代的最佳注解。互联网的神奇之处在于，只要找到用户痛点，开辟出全新领域，那么其发展一定是爆炸式的。小机快跑，依然未曾跳脱出这一定律。

成立仅仅半年，却备受风投的青睐！虽然未曾花力气去进行品牌传播，却依靠口碑传播，积攒了数以十万计的用户广泛好评。

这是一家平凡的公司，平凡到团队仅仅才有三十余人。但这又是一家不平凡的公司，创业半年，创业团队成员在高强度加班中毫无怨言。

小机快跑CEO李栋，带着他十二年的手机行业沉淀，为二手手机市场注入的这股清流，正以喷薄之势，日渐汹涌。从大平台垄断的二手手机交易平台的江湖中，小机快跑以专业主义的力量，搅动起二手手机交易的广阔市场。

小机快跑，缘起何处？

任何有价值的商业模式，都源自业内佼佼者敏锐的商业敏感和独到的商业眼光。市场上的任何馈赠，都是留给有心人的。而小机快跑CEO李栋，恰恰便是这样一位有心人。

作为浸淫行业多年的通信科技的老人，李栋及其团队专门为联通、电信等运营商做手机用户方案。在长期的合作中，李栋团队得以获得深入地分析手机用户、接触手机用户的机会，从而对消费者的需求与消费习惯变化规律了然于胸。在此基础上，李栋及其团队，专做二手手机销售，正是水到渠成。

李栋选择做二手手机交易平台，首先是看中了闲置经济的巨大发展潜力。拥有技术背景的李栋，喜欢用数据说话：国内闲置手机数量有多惊人，近两年国内每年手机新机销售量达到4-5亿部。对应产生海量的旧手机，但是实际回收率极低，大部分旧手机被闲置在消费者家中。如果能够有效盘活这一闲置资源，其背后将是百亿级甚至上千亿级的超级市场。

但这是这样一个巨大的市场，却存在着严重的信任危机。在高价值二手手机交易的过程中，信任关过不去，其他一切都是空谈。以前二手手机交易基本是熟人买卖，我信任你，我就敢买，现在二手手机交易规模越来越大，渐渐走向线上，但信任被削弱了，消费者无法判断产品的货源、质量。这时候市场需要一个连接消费者与产品的角色，就像支付宝为淘宝和消费者之间搭起担保交易的桥梁一样。小机快跑的专业优势，恰恰是塑造行业信任的最重要的一环，这也正是小机快跑商业逻辑的核心所在。

风投：二十分钟决定投资！

作为一个创业型公司，从项目立项到获得天使投资，小机快跑仅仅用了短短三个月时间。

在李栋平凡慢声细语的叙述中，我们可以能感受到小机快跑所经历的起伏。这三个月中让他回想起来印象最深的是，第一个月把项目书投遍了深圳、上海、北京的风投公司。第二个月终于有位投资人给了答复表示很感兴趣，但接下来的几个星期他们想约见却一直被拒绝。就在感觉要打水漂的时候，投资人才把他们约了过去，坐下来聊了二十分钟就决定给他们投资。

直到签完字他还感觉难以置信，后来投资人解释说那几个星期是在根据他们的项目做市场调查分析。现在的合作伙伴还经常打趣说他们厉害，二十分钟就拿到了资金。

但其实拿到投资之后，小机快跑创业团队压力更大，钱基本都是拆成一分一毛来花。“这不仅是钱，更是深深的责任。”李栋这样形容自己的心情。

小机快跑：打造二手手机交易平台的标杆

众所周知，在二手手机市场，买卖双方信息、专业度的不对称，往往是造成市场混乱的根源。在C2C的二手手机交易上，卖家即使就算拿一部华强北的翻新机，零件换得七七八八，消费者也不具备专业知识去辨别。

而小机快跑，正是从这一短板对症下药，用自身的专业力量，涤荡二手手机市场的暗影。

低调谦和的李栋对小机快跑团队用了这样一个词形容：“精益求精”。特别是研发团队和质检团队，都被这位技术出身的创始人“虐待”到无以复加。

举个例子，小机快跑产品包装盒上有两个二维码，一个是微信服务号，一个是商品二维码，关注微信之后用 “扫一扫”功能扫描商品二维码，就可以查看手机十二个角度的实拍照片，以及完整的质检报告。手机哪里有磕碰，哪个功能有缺陷，一目了然。这就相当于产品的出生证明。虽然这一个二维码，背后是小机快跑团队无数心血奉献的杰作。

小机快跑平台主打的是原装、无翻新、高成色的“优品”二手手机，所有产品货源正规并附有质检报告和保修卡，消费者不用担心质量问题。

挑战巨无霸，小机快跑的底气是什么？

在二手手机市场江湖，小机快跑并不是最早的入局者。相反，现已成型的转转、闲鱼等二手交易平台以及阿里等巨无霸公司，都在这个市场磨刀霍霍。一个小公司，小机快跑想立于不败之地，其底气在哪里呢？

对此，李栋颇有心得：

市场上现有的二手交易平台，基本上采用的是B2C和C2C的模式，经营者也都很用心。小机快跑采用的是线上线下打通的新零售模式，不仅是电商，也为小规模的传统手机门店提供了转型升级的机会。

小机快跑在线下积极布局，抢占先机。目前在内蒙古、河南、江苏、浙江、福建都有小机快跑的的推广代理商。传统手机门店需要备货再卖货，利润还要分出一部分给上层代理。而小机快跑不这么玩，推广代理商不进货，负责开拓门店就行，门店也可以不进货，只要使用门店专属二维码，引导顾客扫码下载小机快跑APP或者进入小机快跑微信商城购买产品，代理商和门店都可以获得利润。

当然，门店也可以选择传统销售模式从公司进货。在不久的将来，全国各地都会有小机快跑的合作门店，顾客不管是体验产品还是寻求售后服务，都能及时地得到满足。还有一个优势是售后服务，小机快跑推出“7天退货”和“365天保修”服务，即使是二手产品享受的也是全新产品的售后待遇，只要是符合保修政策的质量问题，快递费我们都替顾客承担。这种质保标准，让消费者对小机快跑平台情有独钟。

李栋表示，在未来，时机恰当之际小机快跑会考虑引进其他高端科技产品，比如无人机、先进游戏设备等，不管哪种产品，正如选择苹果手机一样，领导性品牌都是小机快跑的首选，第一是由于领导性品牌已拥有强大的品牌号召力，第二是产品在更新换代周期之后仍具备较强流通性。小机快跑，用专业力量让广大用户对二手交易的未来充满想象。