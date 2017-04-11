新一轮财报季启幕在即 美股企业盈利有望重返两位数增长

美股新一轮财报季启幕，分析师预计美企第一季度盈利增长有望重返两位数，从而创下三年多来的新高。其中，金融、原材料和IT板块的盈利表现最被看好，而工业、电信服务和非必需消费品板块则可能出现盈利下滑。

能源板块料扭亏为盈

研究机构FactSet的分析师在最新报告中预计，2017年第一季度标普500企业盈利增速将达到8.9%，为2013年第四季度以来最高。另有统计显示，过去五年标普500企业的实际盈利增速较财报季开始前的预期平均高出2.9个百分点。据此推算，标普500企业今年第一季度的实际盈利增速很可能达到12%左右。如果该预期实现，将创下2011年第三季度以来的最高增速。

行业板块方面，分析师预期标普500十一个行业板块中，将有八个板块实现盈利增长，其中能源板块将扭亏为盈，金融、原材料和IT板块盈利增速都将达到两位数。但同时也可能有数个板块出现盈利下滑，如工业、电信服务和非必需消费品等。

分析师预计，第一季度能源板块总盈利将达到77亿美元，扭转去年同期亏损15亿美元的表现，从而成为驱动标普500总体盈利增长的最大动力。如果剔除能源板块，标普500盈利增速预期将从8.9%调整至5.1%。

能源板块下的细分行业表现可能参差不齐。油气勘探和生产板块预计将扭亏为盈、油气综合商的盈利增速有望接近500%，油气存储和运输板块盈利增速可能达到27%。而油气钻井板块盈利可能下滑270%，油气提炼和销售板块下滑32%，油气设备和服务板块下滑11%。

金融板块预计盈利增速达到14.3%，在全部十一个行业板块中位居首位。其中多元化金融服务板块预期盈利增速将高达56%，资本市场板块预期增速26%，保险和银行增速也将达到两位数。华尔街巨头中，美国银行和高盛预计将成为金融板块盈利的最主要贡献者。

受半导体板块的提振，IT板块预计将实现13.1%的盈利增长。分析师预计，半导体板块盈利增速将高达48%，如果剔除该板块，IT板块的盈利增速将下降至7%。个股中，美光科技和脸谱将成为盈利增长的主要贡献力量。

强美元担忧凸显

去年底美国总统大选结束后，市场对美企盈利增长前景的预期显著改善。分析师预计，特朗普政府放松监管、税制改革、增加财政支出等政策利好将驱动企业收入和盈利增长提速，美国企业海外现金回流本土将推动投资活动的升温。

据FactSet最新报告预期，2017年全年标普500盈利增速将达到9.8%，收入增速为5.3%。其中能源板块2017年的盈利预期增幅高达三倍，原材料、金融、IT板块也有望实现两位数增长。

尽管盈利增长前景乐观，但企业财报也指出对一些负面冲击的担忧。截至上周五已经有23家标普500成分股公司发布第一季度财报，FactSet对这23家公司的业绩报告进行梳理后指出，与此前几个季度相似，大多数公司将美元走强列为对盈利或收入增长产生负面影响的因素之一。多数企业没有特别指出其业务受到某个货币兑美元走低带来的影响，而在个别提到某个货币兑美元走低影响的企业中，墨西哥比索被提及的次数最多，比如AutoZone公司提出墨西哥比索贬值给业绩表现带来冲击，导致每股盈利减少0.18美元；ConAgra公司财报中指出上财季调整后毛利润率为31.6%，部分受到墨西哥比索兑美元贬值带来的影响。

此外还有一些公司提及薪资上升、油气价格波动以及天气因素带来的影响。到目前为止，尚没有公司提到美联储加息带来的潜在影响。

（来源：中国证券报）