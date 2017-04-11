三星S8锂电池开始严格测试 避免Note 7事故再发生

三星的最新旗舰Galaxy S8/S8+本月中下旬就要在全球批量上市了。而人们关注的焦点并不是S8那巨大的屏占比和奇特的屏幕比例，所有人都对S8的电池忧心忡忡，S8是否还会像Note 7一样发生类似的悲惨事故呢?虽然电池是否合格需要消费者在未来几个月进行验证，但据外媒报道，吃过一次大亏的三星，已经采取了新措施和新手段，对S8的锂电池进行严格的出厂前测试。

美国科技新闻网站CNET的记者Shara Tibken最近获得邀请，前往三星电子在韩国的研发测试基地参观，她也目睹了三星电子对于S8新手机的锂电池进行严格测试的过程，以及三星壮观的锂电池测试设施。

根据CNET视频新闻报道，为了确保S8的锂电池万无一失，三星电子增加了新的测试过程，比如会利用钉子等利器测试电池模块的抗破坏强度。除此之外，锂电池和手机也会被放置在高温环境中，观察其异常变化。

三星还发明了一种名为“加速应用测试”的方法，也就是模仿了普通消费者使用S8的情景，反复高频率使用手机，查看锂电池的工作表现，据CNET报道，一部S8的加速应用测试可能长达五天时间。

另外，三星电子还构建了测试的台架，有大量的S8手机进行充电和放电的测试。其中在韩国的一个测试中心，可以同时对六万部手机进行充电和放电测试。

Note 7质量事故给三星造成了53亿美元的经济损失，并给三星品牌带来无法估量的口碑下降。三星吃一堑长一智，无论如何都会对S8的电池进行严格的审核，避免再出现类似的事件。经济损失事小，人身安全是最重要的。