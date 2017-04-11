Google给它的搜索结果新添了事实核查工具

Google上周五给它的搜索结果新添了事实核查工具。

当用户用Google进行搜索时，它会在搜索结果中显示是谁说过这条新闻，如果有第三方机构证实或证伪过这条消息的话，Google 也会在搜索结果中标记出来。

Google也给一部分搜索结果添加了事实核查功能

目前关于事实核查方面并不由Google 自己负责，而是通过跟像 Snopes、Politifact 等第三方事实核查机构合作来核查网站上的消息。目前它有一个专门的第三方核查机构社区，合作机构的数量已经增加至115家。

此外，它还为搜索用户提供了一个反馈链接，如果有人觉得事实有误可以通过链接提出反馈意见。

不过现在并不是所有的搜索结果都会被添加事实核查标签，不同的人搜索同一条已经被验证过的消息时，也有可能部分搜索者看不到这个标签。

从去年美国大选期间，Google、Facebook 这些全球数亿人在使用的网站就受到“假新闻”事件的困扰。尤其是在大选结束以后，这两个网站更被质疑平台上传播的假新闻可能影响到了大选结果。

Google 在去年10月开始就在新闻搜索里添加了事实核查功能。去年第四季度的财报，Google 取消了近 200 个网站在其广告联盟中投放广告的资格，其中有一部分就是假新闻网站。

Facebook 也做了类似的事情，去年 11 月它宣布禁止假新闻网站加入其广告平台，并在上个月也上线了“争议标签”功能，标记假新闻，提醒用户被标记的消息存在争议，并将争议信息交由第三方信息机构核查。

尽管最近一段时间，这些网站在假新闻上做了不少努力。但仍然存在的一个问题是，现在一条消息的传播速度其实远远快于核查一条消息的速度。

（来源: 好奇心日报(北京)）