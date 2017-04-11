传播低俗信息被关 直播平台:对违规主播零容忍

近日，因传播低俗信息，18款直播类应用被网信办依法关停。据悉，此次关停直播类应用，有的网络主播身着军队警察制服，佩戴军衔警衔臂章等符号;有的衣着暴露、行为极具挑逗性；有的直播时发布私人微信、QQ，诱导粉丝至社交平台进行色情交易等。这些问题存在，凸显了直播平台未能落实主体责任，以及内容安全审核机制的不健全与不落实。关停是必然。

这也是《互联网直播服务管理规定》（下文简称《规定》）发布以来，首次关停直播平台。通过此举，国家表明了对违规内容的零容忍态度，也向所有直播平台从业者提出警示，直播低俗死路一条。

网信办多次施“重拳”整治

直播平台应承担相应主体责任

2016年，网络直播出现爆发式增长，据中国互联网络信息中心发布的数据，截至今年6月底，网络直播用户规模已高达3.2亿。数据显示，2016年直播市场规模约为150亿元，到2020年预估将达600亿元。

如此庞大的市场，却乱象层出不穷，“美女”等荷尔蒙刺激元素成为直播平台的标配。去年3月，网名为“雪梨枪”的网络女主播林某伙同他人录制淫秽视频吸引人气，并借此牟利，法院判决其构成制造、传播淫秽物品牟利罪。

对此，国家相继出台了多个政策，继《移动互联网应用程序信息服务管理规定》、《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》之后，网信办去年11月发布《互联网直播服务管理规定》，明确了互联网直播服务提供者应当落实的主体责任。

《规定》发布以来，有些直播平台对其视而不见，对违规内容睁一眼闭一眼。为此，国家网信办多次施“重拳”整治。去年12月，北京市网信办对属地直播类网站在从事互联网直播服务中存在的大量违法违规行为提出严厉批评，封停数千个违规账号并下线或关闭数千个违规节目。并责令网站限期予以整改。

这一次，因传播低俗信息，18家直播平台更是首次被关停。国家网信办相关负责人表示，直播类应用作为新兴移动互联网传播平台，应认真落实主体责任，一经发现违法违规行为将依法依规立即查处，绝不姑息。

对于直播平台来说，以低俗为手段的直播，即便能在短时间内吸引一些关注，但迎接他的必将是死路。野蛮生长之后，劣币将被驱逐，输出高质量内容的直播平台将笑到最后。

直播平台：紧抓落实主体责任工作

对违规主播零容忍

《规定》出台之后，众多直播平台关于落实主体责任的工作进行到哪一步了？对此，人民网记者采访了花椒、一直播等多家直播平台负责人。

一直播相关负责人表示，对于管理部门重拳出击，打击违法违规直播平台，对维护直播服务正常秩序，推动直播行业健康发展有着积极作用。一直播表示坚决支持和赞同。一直播已建成近千人的内容安全保障团队，并通过技术系统过滤和人工质检审核双重措施保障内容安全。对于违法违规内容，一直播会严格按照《互联网直播服务管理规定》等相关法律法规，以及《一直播用户服务管理规定》，对相关账号和内容采取警告、下线、封停等管理措施。

花椒直播相关负责人表示，花椒直播目前拥有多达600人的团队，且坚持7×24小时三班倒无间断审核，坚持以人工及技术排查并举报，以保证5秒钟发现违规问题立即处理。所有直播房间内添加水印，对所有直播内容进行存储，提高主播资质审核门槛，对违规主播采取零容忍。

斗鱼直播相关负责人表示，目前斗鱼有一支300多人的审查队伍，每天24小时针对斗鱼平台上的所有直播内容进行监管审查，斗鱼专门设有存储设备，对于内容进行不少于60日的保存。此外。目前斗鱼正在和武汉公安的网安支队合作建立网络警务室，完成后民警24小时驻点，将对违法行为进行实时打击，亦将有利于直播内容管理和监控。未来斗鱼还想继续加强与相关监管部门之间的联动合作。

快手CEO宿华介绍到，快手将成立不良信息监督委员会。委员会由快手官方和社区委员组成，成员包括已获得快手官方身份证认证的用户、专家学者、邀请的行业机构等。快手社区自律委员会还同时公布了委员轮换机制及《快手社区制度（试行）》，从去年12月1日起开始实施。此外，快手将进一步完善举报受理机制。设立举报专线电话，优化“一键举报”，增加客服人员，加快受理反馈速度，更及时解决举报用户的各类诉求。同时，加强北京互联网违法和不良信息举报中心的对接工作，建立绿色处理通道，一旦接到举报中心转发举报，快手客服团队将“一票否决”，关号停服。

虎牙直播内容监制负责人称，平台有设立“内容安全中心”，其主要职责是平台内容监控，负责7×24小时对线上内容进行不间断的审核管理，并有专人对系统进行维护。所有审核员都将进行新人培训与岗中培训。内容审查将通过机器拦截、后端监控、专项监控、特征监控、尺度强化、信息挖掘等手段进行。

熊猫直播方面表示，将畅通投诉举报渠道，任何人都可以通过房间举报、QQ群、举报邮箱、联系客服4种方式进行有奖举报。

（来源: 澎湃新闻网(上海)）