与三大运营商全面开展IoT合作，爱立信如何做到？

通信世界网消息（CWW）4月6日，一辆满载着爱立信物联网应用场景、先进技术演示以及端到端解决方案的大卡车停在了爱立信大厦前的广场，开启了爱立信物联网全国巡演的第一站，据悉，接下来该卡车将在全国其他14个重点城市巡回展示。

今年以来，国内三大运营商纷纷开启了NB-IoT测试和网络建设，而在本次巡回展示的第一站，爱立信东北亚区市场部主管常刚即宣布，爱立信已经与三大运营商全面展开了IoT方面的合作。那么，爱立信是如何做到的？

与三大运营商全面合作IoT

总结与三大运营商的IoT合作，爱立信可谓是硕果累累。

据悉，在中国电信方面，爱立信的合作主要集中在物联网设备连接平台（DCP）方面。常刚介绍，爱立信已经与中国电信签署为期5年的物联网服务协议，中国电信通过爱立信的DCP满足物联网客户在全球范围内快速部署物联网设备，并支持客户高效、灵活的管理物联网产品全生命周期。企业客户能够通过DCP快速、无缝地接入中国电信的网络。

与中国联通的合作方面，虽然不是将能力直接交付给联通，但是爱立信的资源平台会落在中国联通的网络上，承载其车联网等业务的部署需求。此外，今年2月，在北京联通亦庄现网，爱立信与中国联通和高通子公司完成了蜂窝物联网Cat-M1现网数据传输。2016年，爱立信还与北京联通在北京亦庄和房山进行现网了CAT-M1和NB-IoT试点。

相对而言，爱立信与中国移动的合作就较为全面。早在2015年NB-IoT标准化开展过程中，爱立信就已经与中国移动展开了紧密合作。双方努力达成行业共识，最终促成NB-IoT标准与LTE的融合，完全满足各种场景部署的要求，即独立部署、LTE带内部署和LTE保护带部署。

为实现万物互联的愿景，爱立信还与中国移动共同推动产业链成熟。2016年6月在上海移动世界大会期间，爱立信与中国移动、英特尔展示了全球第一个NB-IoT端到端产品和应用演示。2016年年底，爱立信与中国移动为摩拜单车提供了基于蜂窝物联网的定位更准确、开锁更便捷的解决方案。2017年世界移动大会上，爱立信再次与中国移动、英特尔联合展示智能工厂的方案，其中互联螺丝刀演示涵盖了从终端、网络到平台和数据分析等多个层面。

2017年3月22日，爱立信和中国移动，与阿斯利康、无锡高新区政府签署了健康物联网项目，向病人、医生和医院提供完整的端到端基于蜂窝物联网的健康诊断护理方案。目前，正在进行的NB-IoT实验室和上海外场测试，进展良好，计划近期完成全部测试。

网络、平台、应用缺一不可

物联网的应用离不开网络、平台、应用三大层面的支撑，坚实的网络、可扩展的平台、丰富的应用三者缺一不可，只有三者同步发展、有机融合，才能为物联网打下发展的基石。而爱立信目前已经可以提供一整套完善的物联网相关技术与解决方案，并已在全球实现广泛的实际应用案例部署。

据悉，在网络层，爱立信积极推动NB-IoT和eMTC标准制定，并率先提供相应的网络能力。与此同时，爱立信引领5G技术发展，积极探索5G 如何更好地支持关键任务类的物联网应用场景，如远程医疗、远程驾驶、无人机控制以及云机器人等。

在平台层，爱立信的物联网设备连接管理平台（DCP）已经为数千家企业提供按需自主可管理的、全球化的物联网连接管理能力，创新的物联网加速引擎支撑着快速的物联网应用开发和部署。

在应用层，爱立信投入物联网应用开发，为企业客户打造专有的行业解决方案。例如，携手Scania为其提供的“车联网集市”解决方案，为沃尔沃及吉利提供车联云解决方案；携手裕民航运为其提供爱立信海事云平台解决方案等。

常刚表示，网络侧能力方面爱立信一直非常领先，而在IoT方面爱立信也会发挥技术领先能力，尤其是考虑平滑引入的方式加速网络能力的实现；在平台侧，爱立信的DCP可以帮助业务提供商实现业务的快速开发，其开发时间从过去的数月，减少到现在的数天；在应用侧，爱立信面向垂直行业，打造具体的应用，其中交通、能源是爱立信重点关注的领域。

传送信息从二维到多维

得益于网络、平台、应用3方面的配合，爱立信已经开发了一些典型的物联网应用，将物联网先进技术转化为看得见的改变和便利。

在大篷车上，常刚首先展示了智能医疗的应用。远程医疗对网络性能要求较高，堪称物联网的前沿领域，爱立信已经推出了远程医疗应用，在2016年6月英国伦敦的5G世界峰会上就已进行了展示。据悉，通过该业务，医生戴上一款特殊的手套，就可以远程操控手术臂，手套可以反馈手术臂受力情况，方便医生精准操作。现场搭设的多台4K摄像机，辅以医生侧的VR眼镜，可以让医生得到清晰实时的现场感受。同时，学生也可以通过佩戴VR，体验到医生所感受到的场景，在做手术的同时还可以现场教学。

在远程驾驶方面，今年的巴展上，爱立信与西班牙电信合作，在距离现场50公里外的地方搭建了5G现网环境，可以实现50公里外的远程驾驶。据悉，远程汽车上安装有多个传感器，可以将路面震动情况通过方向盘、座椅变化实时反馈到控制现场。而在与韩国SK电讯所做的测试中，基于5G网络，爱立信实现了最高速170公里/小时的驾驶情况下超过3.6Gbit/s的终端速度，创下了业界在最快移动性下表现最好的5G现网能力。

通过远程医疗和远程驾驶两个案例不难看出，传统的通信业务传输传统的是声音和图像，常刚认为，在未来的物联网时代，网络传送的不仅是声音、图片，还会有触控、力度等信息，比如物体材质表面的手感、驾驶汽车过程中的颠簸感，都可以通过网络远程传输。更进一步，气味在未来也可以通过编解码实现远程感知。“人类通信将由此进入多维度时代。”常刚表示。

在智能工厂方面，爱立信根据自身的生产制造需求推出了智能螺丝刀，通过在螺丝刀上增加NB-IoT模块，实现对螺丝刀使用情况的实时掌握，而当螺丝刀需要保养时，也可以提前预警，从而实现定时跟踪、定时保养。

“在物联网方面，爱立信聚焦于自身的核心能力和核心竞争力，包括平台能力、网络能力、接入和边缘计算、分布式云能力，同时帮助垂直行业打造相应的应用体系，两方面结合，打造和提升物联网服务能力。”常刚表示。

（来源：通信世界网）