国务院将推动各项企业降本减负政策措施 进一步治理“红顶中介”

日前召开的国务院减轻企业负担部际联席会议(下称“联席会议”)上获悉，今年减轻企业负担的主要工作任务包括，推动各项降本减负政策措施的落实，加强督查检查和政策宣传，切实增强企业的获得感；完善实施清单制度，扩展清单内容和实施范围，为降低企业制度性交易成本提供重要支撑；加强重点领域的整治，进一步治理“红顶中介”和垄断收费，加大对违规行为的查处曝光力度，坚决斩断向企业乱伸的“黑手”。

专家分析称，完善实施清单制度和进一步治理“红顶中介”和垄断收费，降低企业制度性交易成本，将是2017年企业降本减负各项措施中的重点。

据联席会议指出，当前企业面临的问题和困难不少，对负担的主观感受比过去增强，降低成本的诉求强烈，同时企业负担形势出现新的变化，依托行政职权和垄断地位实施不合理收费的行为较多，一些不合理的罚款、检查、保证金等给企业带来的负担仍较突出，整治违规收费的手段和组织保障有待加强。因此，综合施策为企业降成本、减负担，是一项紧迫且需要长期坚持的重要任务。

工业和信息化部部长苗圩介绍，从去年年底开始，联席会议还组织了多个督察组赴山西、湖北、陕西等地开展实地督查。督查组重点就各地降低企业成本、推动普遍性降费、清理规范涉企保证金、整治违规涉企收费等方面的工作情况进行了督促检查。

从今年2月份开始，工信部中小企业局、运行协调局还赴浙江等地展开了降低制造业企业成本调研。

调研中，工信部发现各地均在积极推进国务院有关政策的落地，但也发现在经济存在下行压力的情况下，企业对成本负担的主观感受增强，普遍反映了要素成本上升、税费负担重和制度性交易成本高等问题，同时企业对改革红利的期盼更加迫切，呼吁政府在放水养鱼和改善环境上下功夫，真正从制度上降低企业的成本负担。据悉，工信部正在根据调研结果，研究进一步降低企业制度性交易成本，以及改善政府管理和优化公共服务的政策措施。

在恒丰银行商业银行研究中心负责人吴琦看来，作为政府权力清单的重要组成内容，收费目录清单有利于提高价格治理能力和优化价格服务水平，进而规范涉企收费秩序和降低收费标准。从近些年的情况来看，完善地方收费清单、规范地方涉企收费是企业减负的重点领域和薄弱环节。因此，今年我国需要加快促进地方收费清单的完善，进一步加大对地方涉企收费的督查检查力度，确保国家以及各级地方政府扶持小微企业发展政策落实到位。

另一方面，此前我国很多地区和领域都存在收费中介与政府行政机关紧密结合的情况，也就是所谓的“红顶中介”。虽然它们面向市场，但受到行政机关的庇护，企业想拿到行政审批和许可，必须通过这些中介服务，不仅扰乱了市场正常秩序，给企业运营造成了较大的成本负担。虽然中央和地方政府在过去两年时间里密集整治，但一些有着官方背影的“红顶中介”仍在通过形形色色的手续、关卡、资质、认证，蚕食着行政审批改革的红利。因此，今年将要进一步加大对“红顶中介”的清理规范力度。

专家表示，治理“红顶中介”和垄断收费是企业“降成本”、政府“惠民生”的重大举措，这项工作涉及多部门多层面，要用好用活政策法规组合拳。中国社会科学院美国研究所副研究员苏华告诉《经济参考报》记者，2008年开始实施的《反垄断法》和去年开始实施的公平竞争审查制度是治理“红顶中介”和垄断收费工作的一个重要保障。比如，审批部门所属事业单位及其举办的企业违规开展与本部门行政审批相关的中介服务，审批部门在审批过程中不通过竞争方式选择技术性服务机构等行为，通过落实公平竞争审查制度和实施《反垄断法》，分别能够从事前和事后两个层面加以规制，有效减轻企业负担。

还有专家表示，进一步清理“红顶中介”，要推进中介服务的市场化改革，合理界定政府服务与市场中介服务的功能，取消无法律法规依据的中介服务项目。要保证在改革过程中不再产生过多的中介服务需求，避免应由政府承担的责任转移或转嫁给中介机构。

吴琦表示，治理“红顶中介”关键要从三方面入手。一是完善中介服务的清单式管理，降低中介服务的准入门槛，形成更加开放更为成熟的市场体系，鼓励和支持民间中介进入相关领域。二是要完善法治建设，形成更为成熟的制度框架和法律体系，将权力关进制度的笼子里，下大力气推进行政机关和红顶中介脱钩，加强对中介服务市场的监管。三是按照建设服务型政府的要求，进一步推进简政放权，加快转变政府职能。

（来源：经济参考报）