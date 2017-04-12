看看·未来：互联网时代下的固收微创新

2017年4月7日，在外滩罗斯福总统会所，森浦资讯、看看财播强强联手举办了“看看·未来——互联网时代下的固收微创新”活动。森浦资讯与看看财播作为互联网+固收的先行者，双方达成战略合作，联合业内网红大V共同探讨互联网时代下的固收新未来。华创证券固定收益首席分析师屈庆(QQ总)、森浦资讯销售市场总监胡荻斯、森浦资讯项目总监许健、看看财播CEO刘颖任活动嘉宾。

互联网的热潮，正鼓励着整个金融行业进行产业变革。森浦资讯以“报价信息”为核心，以互联网的方式让银行间工作模式由繁琐缓慢变为高效便捷。看看财播则通过“移动端、短视频”切入，以多维度，强交互的视频呈现方式，为债券市场提供内容传递和企业价值呈现服务，实现资产与资金端最短路径的价值获取，搭建债券市场+互联网的全新移动沟通模式。

会议首先由QQ总发言，分享他对于互联网经济的独特理解。QQ总提到，通过互联网的模式为债券市场提供精准高效的服务，极大地促进了行业价值的提升。未来影响债券市场的因素，除了美联储加息，更有国内金融监管加强等因素，这或许将导致银行委外业务到投顾业务的转变，这将使森浦IAS(投顾管理产品)更被认可。

华创证券固定收益首席分析师 屈庆

随后，森浦资讯销售市场总监胡总，以一只鸽子开始，分享了fintech的发展历程。森浦致力于用互联网+新技术，解决银行间聪明人拼体力的怪相，为银行间小伙伴带来提高工作效率的新工具。债销的未来会怎样?许总觉得，离不开“专业”和“高效”两词，而互联网+QB便擅长在“信息的传递和沟通”方面给予各位很好的帮助。一级业务，将以“服务卖方服务买方”为核心，推出更多一级功能，向更多资产类别延伸，帮助债销买更多债赚更多钱。

森浦资讯销售市场总监 胡荻斯

作为固收行业互联网专业服务平台的代表，看看财播CEO刘颖女士压轴出场。刘总提到，移动互联网的普及以及短视频的应用，给信息传播带来了新的变化。“短视频”的信息承载力和传播力，应用于金融行业，将会带来不容忽视的内容传播及品牌营销价值。直接金融是资本市场未来的主要方式之一。资产端与资金端之间的距离是客观存在的，我们需要用互联网工具来缩短这个距离!看看财播搭建的债券市场+互联网的全新移动沟通模式将建立强交互的固收社群，实现资产与资金端最短路径的价值获取。

看看财播CEO 刘颖

不得不承认，互联网正在改变着金融行业的方方面面，在森浦超导与银行间系列漫画原创作者浅扣扣、公众号蕉易员生像作者张喆、琛瑜视点作者毛琛瑜、债券圈创始人章磊四位网红大V的交流中，他们也给出了自己对于互联网+的理解：

浅扣扣:固收行业从某方面来讲，是个不为外人所理解甚至会被误解的行业，即使有争议，仍希望可以为行业发声，微博、微信作为互联网时代的产物，便是一个很好的平台。

张喆:互联网使得交易员之间的交流变得更快捷，带来了大数据技术，为自身的学习提供了很好的数据支撑。

毛琛瑜:通过微信公众号投稿，可以自由发表自己的观点，也希望看文的小伙伴可以有所收获。

章磊:通过互联网、通过在微信公众号发文，认识了更多行业大咖，加深了对于市场的认知。同时他也提到，网络新媒体这一行业，或将为银行间工作方式带来新的改变。

未来，互联网+固收带来的行业变革，将会创造更多的价值与惊喜。看看财播携手森浦资讯，一同为固收领域提供专业化的服务，让固收遇见真正属于自己的互联网。