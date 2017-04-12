年报披露过半逾七成公司净利增长 180只股业绩翻番

4月份以来，随着已披露年报公司数量的增多，二级市场上对“业绩浪”的关注度也逐渐升温。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示，截至4月11日，披露2016年年报的上市公司已经过半，达到1643家，这些公司2016年净利润总计2.12万亿元，其中，1174家上市公司2016年归属母公司股东的净利润实现同比增长，占已披露年报公司总数71.45%。

具体来看，截至目前，沪深两市共有180家上市公司2016年归属母公司股东的净利润同比增幅超100%，其中更有19家公司净利润增长超10倍，在此之中，2016年归属母公司股东的净利润超过1亿元且同比增长超10倍的公司数量仍然达到14家，这14家公司分别为，中泰化学（5959.14%）、广誉远（5948.84%）、高升控股（4167.7%）、上海能源（3859.62%）、北京文化（2361.3%）、沪电股份（2256.55%）、佛山照明（1907.92%）、国盛金控（1803.97%）、神州数码（1790.14%）、中闽能源（1723.39%）、渝开发（1564.15%）、多氟多（1119.05%）、坚瑞沃能（1100.42%）和文化长城（1004.09%）。

业绩扭亏方面，截至昨日，在这1174家业绩实现增长的公司中，有145家公司2016年业绩实现扭亏为盈，其中年报净利润超亿元的公司达42家，而中煤能源、鞍钢股份、ST云维、*ST南电A、马钢股份、*ST舜船、本钢板材、圣农发展、中华企业、益生股份等10家公司2016年净利润均在10亿元以上。

从二级市场表现来看，在上述2016年业绩同比增长超100%的180只个股中，今年以来，有96只业绩高成长股股价实现上涨，其中，除惠达卫浴、新泉股份、寒锐钴业、富瀚微、视源股份、吉比特、华正新材等7只年内上市新股表现强势外，还有12只个股年内累计涨幅也均在30%以上，成为市场关注的焦点。这12只个股分别为亚翔集成（313.64%）、天齐锂业（43.98%）、沧州明珠（40.3%）、博汇纸业（38.5%）、华新水泥（37.29%）、顺丰控股（35.63%）、龙蟒佰利（35.39%）、万华化学（34.65%）、兴齐眼药（34.05%）、神雾环保（32.19%）、一汽夏利（31.4%）和兔宝宝（31.37%）。

从资金流向来看，今年以来，有17只业绩翻番股期间累计大单资金净流入超过1000万元，成为市场主力资金最为青睐的标的股。其中，渝开发、文投控股、天齐锂业、兔宝宝、三七互娱、龙蟒佰利、纳川股份、隆基股份、粤泰股份等9只个股期间资金面表现尤为突出，期间累计大单资金净流入均超过1亿元，分别为68.84亿元、16.71亿元、8.91亿元、6.17亿元、4.09亿元、2.93亿元、1.88亿元、1.50亿元和1.33亿元。

从行业角度来看，这180家2016年业绩实现同比增长超100%的公司主要扎堆在化工（24家公司）、电子（20家公司）、有色金属（15家公司）、医药生物（14家公司）、机械设备（11家公司）、电气设备（11家公司）等行业中，而非银金融、国防军工、钢铁等行业业绩增长超100%的公司数量较少。

市场人士表示，上市公司业绩表现集中体现了公司自身的经营情况。而业绩同比翻倍公司集中的行业则代表着该行业整体有望迎来业绩拐点或者将进入快速发展期，而那些业绩率先实现突破性上涨的公司有望获得更多的市场关注。

（来源：证券日报）