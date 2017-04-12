一季度A股IPO数量和募资均同比大增 分别翻近5倍

一季度A股有133家企业实现IPO，同比大幅增长454.17%。IPO融资额达668.13亿元，同比增幅为491.62%。总体来看，A股IPO呈现出发行多、规模小的特点

截至今年3月底，证监会共审核拟IPO企业117家，通过率约为88%。相比2016年一季度、四季度，IPO过会率均呈现下降趋势

今年一季度，A股市场IPO（首次公开募股）发行数量和募资规模均延续了去年底以来的火热态势。wind资讯数据显示，一季度A股有133家企业实现IPO，环比增长31.68%，同比大幅增长454.17%。从募资规模来看，一季度A股IPO融资额达668.13亿元，环比下降8.42%，但同比增长显著，增幅为491.62%。总体来看，A股IPO呈现出发行多、规模小的特点。

具体来看，今年一季度，上海证券交易所主板市场表现最为活跃，共64家企业完成IPO；深圳证券交易所创业板和中小板上市企业数量分别为48家和21家。就募资规模而言，上交所主板以390.49亿元位居各交易板块榜首，深交所创业板以182.52亿元紧随其后。此外，一季度A股大规模融资的IPO相对较多，10亿元以上的企业达到13家，其中9家来自上交所，包括本季度募资总额最大的IPO案例——中国银河募资总额近41亿元，另有4家来自深交所的创业板。

分行业来看，今年一季度，各行业IPO情况分布差异显著。制造业与建筑建材在IPO募资规模与发行数量方面均表现优秀。就募资规模而言，制造业以26%的比重位居榜首，建筑建材占比18%处于第二位，金融业以不足3%的发行数量占据IPO融资规模的10%，其余各行业占比均不超过6%。

与此同时，今年一季度，IPO审核过会节奏也有所加快。据中国证监会发布的数据显示，一季度，通过IPO审核的公司有103家，比去年同期的62家增长66.13%，较上一季度的96家增长7.3%。在今年审核通过的103家公司中，拟登陆沪市主板的有47家，数量最多；深市创业板、中小板各有37家和19家。

值得关注的是，证监会加大对拟IPO企业的审核力度、从严监管。“这一方面体现了监管层对IPO审查把关日趋严格，IPO审核通过率同比有所下滑；另一方面，体现为监管层的相关反馈意见更为细致、深入。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。

据了解，截至今年3月底，证监会共审核拟IPO企业117家，其中103家顺利通过，否决了12家，暂缓表决2家，通过率约为88%；今年一季度，发审委共计召开44次会议，平均每天审核1.3家。2016年一季度、四季度IPO过会企业家数分别为62家、96家，审核通过率分别为96.88%、89.72%，这意味着无论同比还是环比，IPO过会率均呈现下降趋势。

从未过会的IPO案例来看，监管层主要关注公司的经营业绩变化、盈利能力、财务数据、关联交易等。以日丰电缆为例，监管层的反馈意见指出，公司在报告期内业绩出现波动，要求公司说明其如何在销售收入、毛利率同比持平及下降的情况下，实现2016年上半年的净利润大幅增长；同时，公司在境外的经营情况也受到关注。

尽管当前IPO发行数量和节奏有所加快，但A股市场IPO“堰塞湖”问题依旧严峻。数据显示，截至今年3月底，证监会受理首发企业644家，已过会40家，未过会604家。

（来源：经济日报）