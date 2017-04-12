月销售额达70万美元,跨境零食电商为何风靡全美?

摘要“零食是一件很小的事情，但是它绝对能够做大。”有着连续创业经验的Baylor对于这个行业有着很大信心。回望国内市场，近两年来迅速发展的三只松鼠就是一个很好的例子。

在硅谷，很多东西都能在一夜之间变得无比流行。

比如在Facebook的代客泊车区域，一打开钥匙柜，里面基本80%的车钥匙都挂着一个方方正正的防丢器Tile。再比如最近整个硅谷各大Demo Day、大型会议、风险投资机构酒会上，频频露脸的零食垂直电商Snackoo。作为零食，它摆盘极其精致，而且有着让人难以抵挡的美味，基本上在活动开始后没多久，就被哄抢一空。

记者了解到，作为美国零食领域的新兴垂直电商，Snackoo的月销售额已经达到了近70万美元，在不到一年的时间中快速成长，并保持着50%的月增幅，其中白人用户的比例超过30%。另外，由于今年深度科技投资频频受挫，以Snackoo为代表的消费升级类项目，也正受到硅谷VC青睐，资本的进入，让它的增速继续加快。

一个跨境零食电商，是如何吸引到Google，Uber，Apple等公司进行试吃，进而风靡全美的？电商巨头占领市场的现状下，垂直电商如何另辟蹊径获得成功？记者采访到了Snackoo的CEO Baylor Wei及硅谷著名投资人刘勇博士，探讨了电商的本质以及资本对消费升级类项目的积极态度。

坚持一个简单的原则，然后拥抱成功

其实最根本的原因很简单：真的好吃。

月销售额达70万美元,跨境零食电商为何风靡全美?

不管是与真正水果达到99%相似度、让全日本为之疯狂的悠哈味觉糖（葡萄味的真的有皱皱的皮！）；还是完美融合脆度、酥松度与巧克力层的猫爪曲奇；或是一秒钟就要融化在嘴里的Royce生巧…………这些来自世界各国、很难通过任何其他渠道一网打尽的美味食物，拥有着强大吸引力，让Snackoo受到了硅谷乃至全美“吃货”自动自觉的大力追捧。

“美国是一个拥有着极多不同人群的国家，但是传统渠道能买到的零食种类非常有限。”在来美最初几年深受其苦的Baylor解释道。

说到美国零食，大部分人都只能想到薯条、巧克力、玉米片，美国人也基本都是困在Hays薯片和各种苏打饮料里，无缘更广阔的零食世界。而Baylor则敏锐地看到了其中的商机，她此后创立的Snackoo做的就是，对美食保持虔诚与渴求，努力找到全世界好吃的零食，并且把它们源源不断地运到美国来。

一个颇为有代表性的例子是，在上一轮融资时，一家投资机构的投资经理们来到Snackoo位于硅谷的总部做尽职调查，试吃了一些产品，离开时每个人都购买了一大堆正装，并连连表示“这是我从业以来做尽职调查做得最开心的一次”。

这个团队对零食的态度绝对算是“宁缺毋滥”，每个月都会举办数次选品会，只有得到一致通过的才会正式上线。上线后，还会根据大量用户反馈而不断调整。

在Snackoo网站上，我看到了一个特殊的条款，着实令人惊讶——用户如果对零食不满意的话，可以随时退货，就算开包之后也是一样。在电商界“胆敢”提供这类规定，他们对产品的信心不言而喻。据Snackoo创始人Baylor Wei透露，在上线以来，Snackoo的退货率仅有1％，货品损耗成本很低。

电商未来：独特商业模式？

除了坚持带来美味的零食以外，在创业伊始，与许多其他电商相比，Snackoo都要显得更为冷静。他们的策略是：打通渠道，模式创新，大数据指导销售。

比起先大规模地进行营销与吸引用户，他们首先选择的是打通所有供货渠道，与全球七个国家和地区的超过40个买手团队达成合作。这些深入本地供应链系统的买手团队，不仅让Snackoo能够保证充足、可靠的直接供货，还帮助Snackoo紧紧把握住了全球各地的零食流行趋势。

除了稳定的供货渠道以外，Snackoo还有着快速的物流体系，自建库存，下单2-3天后用户即可收货。要知道，在亚马逊或其他亚洲零食网站上购买零食，等待时间通常至少是一周以上。

这种冷静给他们带来了不错的开局：

15万用户数量，与年初相比增长了500%的销售额增幅，大幅高于业界平均水平的网站转化率，小于1%的退货率，以及网站页面令人惊叹的低于20%的bounce rate（用户跳出率）。

在获得用户基础后，每一个月，他们都会给10000个忠实用户发出试吃装，再通过后台分析反馈数据来确定最终选品。另外，每周他们还会举行小规模试吃，做更细致的用户调研。

如今，包括Google，Uber，Apple等硅谷大公司都在试吃Snackoo的零食。考虑到这些硅谷高科技公司都极其重视员工福利，垂直零食电商Snackoo在企业合作方面的前景也非常客观。

模式方面的创新也是重要的一部分。

在Snackoo的所有订单中，有38%来自于他们独特的形式：Snackoo Box，即将经过市场验证的高评分高颜值零食的十种零食集合到一个精美小盒子里，分不同口味进行售卖。

月销售额达70万美元,跨境零食电商为何风靡全美?

在Snackoo的官网上，可以看到用户对这些盒子的评价是“是假期必备物品”“、“我这么挑剔的人也只是不太喜欢吃里面的两种零食”“、“又新奇又好吃”。

除此之外，他们还推出了Subscription（订阅）模式。这也是大数据指导电商发展的另一个方向。

“这是电商公司了解用户的一个必要路径，也是未来电商行业所能获取的极高壁垒。”Baylor说。

未来电商的本质：数据

从选品、网站建设到用户分析，大数据对于Snackoo极其重要。创始人Baylor常说一句话：“电商的未来在数据”。

在他们推出的订阅模式方面，可以想象到的未来是能够通过收集用户的行为、路径、点击信息，完成个人化的订阅推荐。这也是垂直电商领域的重要潮流之一。

而更精准的推荐，也将对于最终推动平台本身的销量持续增长。试想一个热爱甜食、尤其对蛋糕布丁爱不释手的女性用户，在收到一盒子精美、软糯零食时，她的二次购买欲望一定会比收到里面全是薯条兄弟、猪软骨的零食盒子要高。

在美国，订阅模式还有像Nature Box这样的公司在做。这是一个主打健康的美国垂直零食类电商。成立三年后，他们的年销售额超过了一亿美金，说明了订阅模式在垂直电商领域，尤其是零食电商领域的巨大潜力。

而与Nature Box相比，Snackoo的一大竞争优势就是它满足了人对于零食最基础、最原始的欲望——希望它好吃、愿意一直消费。

另外，电商本身对于数据的依赖，还在于用户对搜索功能越来越高的要求。

“我们的目标是，当用户想搜索一个食物时，不管是填写它的名字还是描写它的口感，都能找到这个产品。”Baylor表示Snackoo未来会加强搜索功能。除此之外，在数据的帮助下，他们希望能稳固供应链，扩大sku数量，搭建一个更加优质的零食平台。

最后，对于平台本身，大数据也让Snackoo能够做到尽量给忠实用户们精准推荐符合他们口味的产品。

怎么把零食做成一件大事？

“零食是一件很小的事情，但是它绝对能够做大。”有着连续创业经验的Baylor对于这个行业有着很大信心。回望国内市场，近两年来迅速发展的三只松鼠就是一个很好的例子。

而对于斯坦福计算机科学与商科双重背景的Baylor来说，寻找一个能够发挥她在数据方面的敏感度、并有前景上市的行业，是她的天性使然。在本科时期，Baylor就进行了两次创业。在进入斯坦福读研之前，她卖掉了第二次创业时建立的化妆品电商平台。

“在未来企业发展中，电商是一个很有可能让公司最终能够上市的行业。”Baylor说。

如今Snackoo的用户数量正在不断增长，投资人伸来的橄榄枝也很多。近期资本对于深度科技类项目不再像前两年一样盲目追捧，而拥有稳定现金流的电商类项目，则成为了一个很好的投资标的。

“大家越来越意识到技术型投资其实是高度同质化、竞争风险极大的市场，这种时候投资电商类项目其实是更好的选择。”硅谷知名跨境投资人刘勇博士对Snackoo的商业模式和投资机会评论道，“这等于国内投资人对消费升级的需求，在美国市场找到了一个映射点。”

可以看到，地广人稀、零食贫乏的美国还有着巨大的市场前景，而Snackoo的目标，是未来五年内做到30亿美金的销售额。对于一个执行力极强的华人团队来说，未来将这个模式带到中国，也有着很大的想象空间。

（来源: 投资界(北京)）