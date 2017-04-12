Lyft完成新一轮6亿美元融资 估值飙涨至75亿美元

4月12日消息，据国外相关科技媒体报道，美国知名在线打车公司Lyft日前宣布，自己已完成了最新一轮总金额为6亿美元的融资，这也推动Lyft公司的估值达到了75亿美元。据Lyft自己透露，Lyft的新投资人包括私募股权公司KKR & Co，资产管理公司贝利·吉福德(Baillie Gifford)和联博基金（AllianceBernstein LP ），以及加拿大私人基金PSP。

2015年12月，Lyft在由通用汽车领头的上一轮融资中，成功融得10亿美元，这让其当时的估值达到了55亿美元。参与上一轮融资的机构还包括继续跟投的乐天公司和杰纳斯资本集团（Janus Capital Group）。

目前，Lyft公司还在同许多经常投资上市公司，或是倾向于会为那些即将上市的公司提供融资的投资人交涉。Lyft一直对自己将在何时IPO的问题守口如瓶，但Lyft的投资人和Uber公司一直猜测，Lyft若在Uber之前抢先上市，将不失为是一招妙棋。一位Uber的投资人用阿里巴巴同京东之间的微妙关系，类比了Uber同Lyft之间的关系，在体量较小的京东公司上市不久后，阿里巴巴就紧随其后地上市了。

Lyft完成新一轮6亿美元融资 估值飙涨至75亿美元

“Lyft从根本上改变了人们对于汽车所有权以及交通的认识，”私募股权公司KKR的联席CEO乔治-罗伯茨(George Roberts)在一份邮件声明中这样说道。“随着拼车需求的急速上升，我们对于能同Lyft公司合作感到非常自豪，Lyft是一家有差异化，奉行以客户为中心的企业文化的公司，他们有着令人印象深刻的业务增长策略和杰出的管理团队，为了向乘客和司机提供更好的服务，我们将联手来一同改变人们的交通体验。”

在Uber今年遭遇的一系列坎坷背后，Lyft是最大的获益者。从今年1月份起，Uber公司因对美国新总统特朗普第一道移民禁令的不恰当回应，遭到了美国网民发起的#DeleteUber（删掉Uber应用）运动的抵制，在开始的一周时间里，成千上万的美国民众自发地删去了他们手机里的Uber应用。Lyft称，在#DeleteUber运动发起后的一周里，自己的用户数量激增了60%。

在2017年的头三个月里了，用户使用Lyft打车服务的次数，比去年年末的时候上涨了34%，达到了7040万次，而相比去年同期，这一数据同比增长了142%。

根据市场调查公司YouGov发布的报告显示，称自己会优先考虑使用Lyft服务的美国用户的数量，从去年9月份的5.6%增长至了如今的9.6%。而与此同时，那些声称自己会优先考虑使用Uber服务的美国用户的数量，则从去年11月份的18%跌至了如今的14%。

据一位知情人士的透露，Lyft在2016年亏损了6亿美元。Lyft公司曾表示自己正在想方设法地减少亏损，但为了维持包括提供打折和给司机补贴来诱使他们离开Uber在内的高额开支，Lyft另一方面也在持续融资。

虽然Lyft长久以来一直称自己将考虑投资海外市场，但它目前的所有业务都还只局限在美国国内。今年以来，Lyft已经在100个美国新城市开拓了业务。

“我们正努力将Lyft的使命变成现实，我们将用全球最好的交通服务来提高人民的生活品质，”Lyft的联合创始人兼总裁约翰·兹默尔（John Zimmer）在一份声明中这样说道。“我们对未来有一个很宏伟的规划，为了能为乘客和司机提供他们所喜欢的体验，我们将继续投资那些高新科技和新式服务。”

（来源: 网易科技报道）