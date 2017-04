受粗暴对待乘客事件影响 美联航市值一日蒸发17亿

由于粗暴对待乘客事件,令美国联合航空股价于当地时间4月11日急跌,公司市值一度蒸发了8亿美元。随着事情的发酵,网民在社交网络上纷纷表达愤怒要抵制美联航。白宫新闻秘书肖恩·斯派塞11日在白宫例行吹风会上也表示,美联航拖人的事件“令人不安”,他表示美国总统特朗普已看到相关视频。

美国联合航空公司CEO奥斯卡·穆尼奥斯(Oscar Munoz)再度发表声明道歉。声明中说:“这桩可怕的事件令人愤怒和失望,我为有乘客被强行带离航班深表歉意,没有人应得到这般对待(No one should ever be mistreated this way)。联合航空会为此事件负责,我们承诺往后会做得更好,调查问题所在,确保类似事件不会再发生。……”

这次是他第三次就事件发表言论,穆尼奥斯在10日发布的第一份道歉声明中,将事件轻描淡写为对乘客的“重新安置”,但是在内部信件里却归咎乘客,不认为错在自己,反而责怪乘客生事及好勇斗狠(disruptive and belligerent)。他在发给员工的内部邮件中表示“员工做法恰当”。现在再度改口道歉,网民评论:“这是为了挽回股价才发出的道歉声明。”

据《Business Insider》报道指出,美联航的股价在10日并没有负面反应,甚至还比之前上升0.9%至71.52美元。但随着事情的发酵,网民在社交网络上纷纷表达愤怒要抵制美联航。

白宫新闻秘书肖恩·斯派塞11日在白宫例行吹风会上也表示,美联航拖人的事件“令人不安”。斯派塞说:“我认为任何看到视频的人,对一个人遭到那样方式的对待,都不会无动于衷。”他说,他确定美国总统特朗普已看到相关视频。

美国运输部已介入调查,包括了解美联航有否违反超售时的相关指引。芝加哥民航部则指,其中一名涉事机场保安官员因为未遵照守则执勤,已被停职调查。

在穆尼奥斯再度发表声明道歉后,一度下跌4.4%的美国联合航空股价缩窄跌幅,收市报每股70.71美元,全日累计跌幅超过1.1%,市值蒸发了2.5亿美元(约17亿元人民币)。

美联航将于30日公布重新调查的结果。