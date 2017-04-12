共享汽车全国首撞，这修车钱该谁来付？

现如今共享单车成为了人们出行的重要交通方式之一，共享单车也悄悄改变了我们的出行方式。与共享单车行车鲜明对比的就是共享汽车，因为汽车的特殊性，共享汽车的发展中遇到的困难无法想象。最近两天，共享汽车完成了全国首撞，那么问题来了，这维修费到底该谁掏呢？

也就在前两天，西安的一辆共享汽车发生了一起车祸，在行驶中与一辆出租车发生碰撞，共享汽车前保险杠已因撞击受损完全脱落。

共享汽车的这起交通事故，让我们忽然意识到一个问题，假如你骑一辆共享自行车，自行车损坏了，你可以往旁边一扔不管不问，那汽车该怎么办？遇到交通事故，这汽车的维修费用该谁付呢？

很多人或许就会说，肯定谁保险付啊，这有什么好说的！事实并非如此，目前一些共享汽车的规则，假如你在租用共享汽车时，花10块钱购买一项不计免赔服务，那么发生交通事故时，车辆损失低于1500元，就可以不用赔付。超过1500元，多处的部分则需要与平台协商解决。

另一种情况，如果你没有购买不计免赔服务，则要根据交警部门出具的事故责任认定书来进行处理。该赔多少钱，就需要你自己掏腰包了。

按道理说，汽车都是有保险的，发生交通事故，一般都会由保险公司进行赔付，但共享汽车貌似完全把风险转移到了共享汽车的租户身上，这多少让人有些不能理解。

目前共享汽车面临的问题多样而复杂，短时间内也很难找到一个合理的解决办法，各家运营公司也缺乏完善的机制。

（来源：智选car ）