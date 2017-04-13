黄光裕出狱倒计时，昔日首富能否打破马云、刘强东领衔的电商格局

都说时势造英雄，“闭关”十年之久的昔日首富黄光裕，再出山后能否延续传奇，打破现有的电商格局？黄光裕出狱倒计时，昔日首富能否打破马云、刘强东领衔的电商格局

据了解，黄光裕最快在2017年底即可出狱，作为昔日首富的他拥有超强的商业运作能力和业界影响力。16岁踏足社会，18岁便在北京开设了第一家“国美”店，从最开始的服装买卖到进口电器专卖，逐渐将国美打造成专业的电器卖场。24岁时带领国美进行连锁化经营，35岁便成为中国家电零售的霸主和中国最年轻的世界首富。

他不仅为中国家电零售业连锁模式的形成奠定了雏形，更是在商业运营领域开创了诸多先河！而今，面对电商平台的疯狂挤压，身陷囹圄的黄光裕遥控国美，带领国美在白热化的市场竞争中继续前行！

时代在变，黄光裕和他的国美也在谋求转型，当然，国美的电商之路从来都没有停止。这个曾经被媒体誉为“价格杀手”和“价格屠夫”电商大佬在和同样擅长利用价格这把杀手锏的电商平台之间必定会有一场“厮杀”。

只是，十年的时代长河，诞生太多的商业奇才。前是阿里系淘宝天猫，后是刘强东的京东商城，这个传统商业领域的运作高手在如今的互联网时代，面对这个时代的佼佼者，还能否再续传奇再创巅峰？相信很多人都认同的是，他的再出山，一定会对现有的电商格局形成一定的冲击。而他们之间的较量，也必定值得我们期待。