共享电动单车被叫停后重现街头 能否通过相关部门审批不确定

昨天，一款名为“7号电单车”的共享电动单车正式在京投放，石景山、海淀等区域陆续有车辆亮相。记者现场探访发现，这款电动单车外观类似于自行车，但目前暂时没有上牌照。此前北京曾经叫停过不合规的“共享电动单车”。

北京街头重现共享电动单车

该公司相关负责人明确表示，车辆是国标车，符合上牌规定。不过，北青报记者了解到，目前北京还没有给批量电动自行车上牌的先例，电单车进京能否通过政策关尚待破题。

2000辆共享电动单车在京投放

昨天，2000辆共享电动单车在昌平区、海淀区和石景山区等部分区域投放。

北青报记者在西二旗地铁站口见到了这款白色车身、红色车轮的电动单车，虽然是自行车的外观，但车身上加装了黑色的电池盒，车尾印着“共享电单车”字样。

北青报记者体验发现，使用电动单车需用有效证件进行实名认证，用车前要缴纳299元的押金。市民正常用车时，可以通过APP或者微信扫描车身的二维码或输入车辆编号，点击“立即用车”就可以解锁骑行，整个操作流程基本和共享单车相似。

这款电动单车按里程收费，小于等于5公里为2元；大于5公里， 每超出1公里多收1元，不足1公里不收费。北青报记者尝试骑行了十几分钟，发现车辆设置了最高20公里/小时的限制，达到这一时速后骑行者无法再加速。

与共享单车不同，该款电单车设置了指定停车点，通过地图引导将用户带到指定位置停车。不在指定停车点还车，会加收“非定点还车费”：还车位置距离最近指定停车点小于1公里，加收10元；超出1公里加收100元。

交管曾紧急叫停共享电动单车

除了已经投放的2000辆共享电动单车，“7号电单车”的首席营销官崔晓琪介绍，目前在北京昌平区、海淀区和石景山区，“7号电单车”已经设置了近1500个指定停车点，平均每200米就有一个，人口密集的区域甚至可以做到每50米就有一个指定停车点，停车较为方便。

“7号电单车”开始在北京“布局”，然而在这款共享电动单车进入北京前，北京市交管部门已经紧急叫停了出现在街头的共享电动单车。

今年2月14日，“小蜜电动单车”在10号线惠新西街、北土城、健德门、牡丹园等站点附近投放了50辆共享电动单车，交管部门得知情况后紧急约谈该公司相关负责人，要求对方将投放的车辆全部收回。

北青报记者了解到，共享电动单车之所以被紧急叫停，原因在于这种电动单车无牌照，属违法上路行驶行为，存在安全隐患。

交管部门表示，电动自行车需上牌后上路行驶，不符合《电动自行车通用技术条件》，不在《北京市电动自行车产品目录》的车辆不能办理上牌登记。对非法上路的共享电动自行车，交管部门依法予以罚款处罚，拒绝缴纳罚款的，依法扣留车辆。

能否通过相关部门审批不确定

北青报记者查询发现，根据《电动自行车通用技术条件》，符合规定的车辆还需要满足以下条件：质量是28kg，满足“整车质量（重量）不大于40kg”；具备脚踏功能；功率小于240W；最重要的是，最高车速低于20km/h。

北青报记者调查此前在京面世的几款共享电动单车产品发现，被交管部门叫停的电动单车大多长得与电摩托外形类似，不具备脚踏功能。而本次投放的“7号电单车”外观更像自行车，并设有脚蹬子，也符合20km/h的限速。

由于“7号电单车”并未透露使用电动单车的品牌，车辆是否在《北京市电动自行车产品目录》中尚不得而知，不过“7号电单车”的首席营销官崔晓琪表示，目前已经向车管部门提交了完备的上牌申请，在走流程。“朝阳区和海淀区的多个车管所及车辆登记站给我们的反馈是，在完成上牌前，可以持申请车辆的产品合格证及发票上路。”

然而北青报记者了解到，本市尚没有给电动自行车批量上牌照的先例，昨天相关部门也未对“7号电单车”能否上路的问题进行明确回应。

“7号电单车”即便外观和速度设置上满足相关条件，但是电动单车投入运营仍需要相关部门的考核审批，此款电动单车是否能通过审批，结果尚不得而知。

共享电动单车在深圳也曾遭禁

今年1月，“7号电单车”在深圳南山区投放，遭到深圳交管部门的限制。深圳交管发布公告称：此共享电动单车已经违法，按照深圳经济特区交通安全处罚条例，骑行该电单车的市民“在限行道路行驶”要扣留车辆并处2000元罚款。

目前，深圳福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华等区域大多数主次干道已经“限行”。在深圳限行道路行驶的电动自行车全是涉及民生民计行业的备案车辆，如该企业的电单车未备案，不能上限行道路行驶。

今年3月，在不属于限行范围内的大鹏新区，深圳交管部门联合“7号电单车”投放电动单车。深圳交管部门相关负责人介绍，一直在电动自行车管理上保持态度严格的深圳交警，目前正在探索一条能逐步改善超标电动自行车泛滥的创新之路，让市民使用合规的电动自行车。

深圳交管部门相关负责人表示，大鹏新区不在深圳电动自行车限行区域内，当地居民大多自行购买和使用电动自行车出行，存量电动自行车大多不符合国家标准，隶属超标车，并且当地的电动自行车、摩托车非法运营较为普遍，所以成为共享电动自行车落地的最佳“试验田”。

（来源：北京青年报）