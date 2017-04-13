外媒：苹果创新能力降低 iPhone机皇地位恐不保

TechWeb报道]4月13日消息，据国外媒体报道，虽然苹果iPhone多年来一直是高端机市场无可争议的霸主，但随着苹果创新能力的降低，iPhone机皇地位可能不保。

从2007年诞生以来，iPhone就是过去十多年间推动苹果收入增长的引擎，而在此期间苹果的股价上涨了1056.5%，而同期的标准普尔500指数仅上涨了70.8%。

苹果在iPhone上的视网膜显示屏、App Store、64位处理器、多点触控、Touch ID、Apple Pay和3D Touch，这些革命性的创新造就了iPhone的成功，推动其成为最畅销的高端智能手机。

但是现在，苹果的创新能力正在降低， iPhone也正逐渐丧失创新优势，随着三星等其他厂商的崛起，苹果高端机市场的霸主地位已经岌岌可危，iPhone的机皇地位也恐不保。

虽然苹果正在为iPhone诞生10周年准备有重大更新的iPhone 8，预期中的新特性包括全玻璃机身、内置Touch ID的双曲面OLED显示屏、无线充电和更高的存储空间。

苹果iPhone 8预期的这些新特性，在iPhone上虽是首次出现，但这些功能已经在其他手机上采用，消费者对此并不陌生。

就拿全玻璃机身来说，HTC在今年1月推出的HTC U Ultra就已采用了全玻璃机身；而OLED显示屏，三星已经在其旗舰机上采用，苹果也得花大价钱从三星采购OLED屏幕；至于无线充电功能，在三星、摩托罗拉和黑莓的多款手机上都已经出现。

iPhone 8即便出现了预期中的这些功能，也比其他厂商慢了半拍。

而更为不利的一点是，苹果iPhone系列的售价一向很高，而随着其他厂商进入高端机市场，苹果在价格上显得更为不利。

苹果在去年推出的iPhone 7，起步价为649美元，同安卓阵营的高端机相比明显要高。虽然三星今年推出的Galaxy S8售价超过了750美元，这让iPhone 7看似有了优势，但实则不然，因为苹果在今年推出的iPhone 8盛传售价将超过了1000美元，最低版本的起步价也在850-900美元之间，相比还是要更贵。

（TechWeb）