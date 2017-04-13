新土豆十字路口回望王微：那个被遗忘的视频分享旧梦

一

互联网圈仍然是那个成者王侯败者贼的江湖，同样是被收购，俞永福与王微却经历了完全不同的命运。

2014年阿里巴巴收购UC后，俞永福从UC公司CEO转任阿里移动事业群总裁，现在他的身份则是阿里巴巴合伙人、阿里文娱董事长兼CEO。成为UC、优酷、高德、阿里影业、阿里妈妈等多个业务的最高掌门人，长期在媒体的聚光灯下。

2012年，优酷与土豆合并后，土豆网创始人、CEO王微则淡出视频圈，随后不久开始了他的新创业生涯。王微这个名字也和土豆一样，渐渐淡出媒体视界，不仅他本人绝少接受采访，5年来对土豆更是只字不提。

直到这场活动。或许是为了PK今日头条、腾讯、快手与映客，阿里文娱捡起了与优酷合并后，就被放在犄角旮旯里多年无人问津的土豆品牌，并为此召开了一场声势浩大的发布会。为了显示对新土豆的重视，阿里文娱的巨头们悉数到场，并请到了土豆网创始人王微站台。

2017年3月31日晚间，当王微登上北京演艺中心的舞台时，背后大屏幕打出的title是追光动画创始人、CEO，只字未提土豆，而台下只有稀稀拉拉的掌声，没人知道此刻王微内心所想，旁边类似网红的年轻女孩则轻声询问她的朋友“王微是谁？”

朋友圈中，一些老土豆员工则疯狂转发王微的现场照片。

“感动！从没想过还能再次看到Gray和土豆站在一起。再牛逼的将来,也比不上曾经一起傻逼的岁月。”一位并未到场的土豆早期员工在分享现场图片时，写下了这句话。

二

这几年，圈子内的并购实在不算新鲜，美团并购大众点评、滴滴并购Uber中国都已经耳熟能详。可是圈子的老人在谈到优酷并购土豆时，总免不了来几声叹息。

无论是美团并购大众点评，还是滴滴并购Uber中国，都是领先者吞并追随者。而优酷与土豆之间的竞争中，土豆凭借浓郁的草根互联网UGC内容曾一度领先优酷，长期以来，两家的市场份额则不分伯仲。

在资本市场，土豆也比优酷更早递交了IPO申请，当时所有人都认为第一支IPO的视频股票必然是土豆。直到一场诉讼，将本来已经十拿九稳的上市进程推迟了1年之久。在此期间，土豆的竞争对手优酷实现反超，并顺利完成上市。虽然1年后土豆重启IPO进程，无奈当时的资本市场已经进入熊市，上市后的土豆股票长期处于低迷状态。土豆IPO事件后，投资圈曾一度兴起过所谓的“土豆条款”。

至今在土豆网一些老员工的记忆中，优酷与土豆的合并是资本意志，或许是对优酷文化的不认同，两家公司合并后，原土豆管理层悉数离开。在那些离职的土豆老员工们看来，优酷最终能够战胜土豆，更多是运气成份。但却不知运气很多时候也是实力的一部分，就连已经成为互联网一极的丁磊老板，也曾经说过成功的秘诀是一命二运三风水。

三

2008年4月，浙江德清莫干山。土豆网在这里举办了第一届土豆印象节。后舍男生、胡戈、易小星等依靠短视频起家的草根作者获得了当时的最佳播客奖。

讲台上身穿牛仔裤、T恤衫的王微喊出了那句著名的slogan“每个人都是生活的导演”。

随后4年中，在王微的带领下，土豆网上涌现出豆角儿、叫兽、Nono熊、小夕、易小星等一大批草根出身的视频作者，那个年代，土豆平台为中国互联网带来了UGC短视频最为辉煌的时代。

“第一次参加土豆映像节，深刻体会到自由、独立的氛围和精神。”2012年，刚刚完成与土豆的合并后，出席土豆印象节的古永锵在微博上做出上述感言。

随着王微的出走，原管理层的离开。2013年，古永锵找来了杨伟东担任土豆网总裁，也是从那时起，土豆网变成了土豆，充满理想主义色彩的“每个人都是生活的导演”也被“成为中国年轻人最喜爱的视频网站”所替代。

如果沿着UGC短视频的路线走下去，今天是否还会有快手与映客们的出现？没人知道答案，然后历史是没有如果的。

出任土豆网CEO时，王微曾与Keso有过一次聊天。Keso问他：“多次后融资后，你的股份已经被稀释很多，不担心这个问题吗？”王微回答说：“有什么好担心的，重要的是有没有足够的资源，把想做的事做成。为了达成这个目标，个人牺牲就牺牲一点。”

有朋友说，从离开土豆后不再与其有任何瓜葛，到以过客身份再次出现于土豆活动，或许，可以理解为王微是为追光动画所做的牺牲。就像现场他所说：“我们这些视频制作者还需要土豆这样的大平台多支持。”

新土豆视频分享的旧梦是否能圆，也与他没有一点关系。

王微已经不再是当时的王微，土豆也已经不再是那个土豆。

（来源：创事记）