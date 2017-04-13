乐视战线收缩：美国裁员百余人 中国部分项目也停止

乐视一直坚持“蒙眼狂奔”，可惜贾跃亭不是马斯克，疯狂烧钱并没有赢得投资人的认可和股价的上涨。贾跃亭的美国扩张计划正在遭受史上最严重的打击。

战线全面收缩

由乐视掀起的曾被认为目前全球电视产业史上最大的收购计划如今生变。4月11日，乐视与Vizio公司宣布，由于监管趋严的不利因素，收购Vizio的合并协议将不再继续推进。Vizio收购告吹将导致乐视内容进入美国市场的进度放缓。

与此同时，乐视将在美国裁员三分之一的消息得到证实。一位乐视美国加州圣何塞的员工向第一财经记者表示：“各个部门都在裁员。”乐视目前在美国拥有475名员工，未来几个月将进行几轮裁员，最终将员工规模缩小到300名左右。针对此前有员工爆料乐视拖欠工资，乐视回应称：“资金从中国汇出时遇到了一些困难导致了发薪日调整。“

乐视员工还向第一财经记者透露：“原本4月公司要在中国开展的部分项目也因为没钱停止了。”据了解，他所说的中国项目是即将于下周举行的上海车展，乐视已经放弃产品展示。乐视负责自动驾驶的副总裁倪凯向第一财经记者确认了乐视不会作为展商参加上海车展。不过他表示对原本计划在车展上展示的具体产品并不知情，也未证实取消参展是否因为资金短缺造成。“我的部门仅负责研发。”倪凯表示。

今年1月CES上，法拉第未来FF91发布后仅仅几天，在公司的官方网站上就显示订单数量超过6万辆。不过一个月后就有消息称，由于缺乏资金，法拉第未来官方宣布停产。法拉第未来还多次被传出拖欠供应厂商费用。

对此，法拉第未来研发与工程高级副总裁Nick Sampson回应第一财经称：“有人误读了信息。我们从来没有资金危机，工厂第二阶段的准备已经开启。”不过近期又有消息援引美国加州城市瓦列霍的政府官员称：“法拉第未来公司与瓦列霍就在马累岛海军造船厂旧址建设汽车工厂事宜的谈判已经终结。”据了解，该工厂占地157英亩，是美国海军于1853年在西海岸设立的第一个海军基地“马雷岛海军造船厂”

去年，乐视在加州圣克拉拉（Santa Clara）以2.5亿美元向雅虎购买了49英亩的土地，当时公司称该地将作为乐视未来的总部，打造LeEco生态城，能够容纳1.2万名员工。但如今，这一计划也不得不搁浅。今年3月，有外媒报道称，乐视的生态城EcoCity地块正寻求出售，并提及正与正中集团（Genzon Group）商谈，计划作价2.6亿美元出售，以筹措资金。

美国营收远不及目标

乐视近半年来面临着严重的资金问题，这让贾跃亭被迫拉回战线。现在最大的问题不是扩张，而是筹钱。去年10月乐视在旧金山大搞一场生态链发布，不过光鲜亮丽的发布会背后，乐视去年在美国的收入仅1500万美元，离公司预期的1亿美元收入目标大相径庭。

去年7月，乐视全球在美国洛杉矶宣布收购美智能电视巨头Vizio，收购额达20亿美元，被业内认为是目前全球电视产业史上最大的收购计划。对于Vizio的收购生变，乐视表示“一直以极大诚意推动”，因为监管趋严告吹。乐视致新CEO梁军昨天在接受第一财经等媒体采访时表示：“对乐视在美国市场的布局没有影响，超级电视依然按计划执行美国市场拓展。“

收购不成，乐视表示与Vizio达成一项新的协议，将继续寻找机会，将乐视视频的应用程序与内容结合到Vizio的互联网电视平台上，同时建立协同伙伴关系，利用乐视的EUI平台及该品牌独有的内容与发行渠道，将Vizio的产品带入中国市场。

不过，乐视与Vizio的合作，根本性的创新并未展现。在美国，乐视的内容制造能力短期内还不能与Netflix、Amazon、ESPN竞争，而乐视还未来得及在美国施展更多在这方面的构想。此外，打造出具有全球影响力的IP也会是乐视全球化面临的最大挑战之一。

乐视的主动败退也给了竞争对手绝佳的发展机会。光学膜生产商激智科技董事长张彦对第一财经记者表示：“乐视原本是我们光学量子点膜的理想合作伙伴，但是因为去年乐视发生的系列财务危机，导致合作被迫中断。我们后来找了微鲸电视合作。”激智科技近日与微鲸签署战略合作协议，在量子点薄膜产品方面进行合作，微鲸也将致力于提高量子点薄膜应用于电视制造的比重，促使量子点电视的普及，并在未来逐步提高其渗透率。

事实上，乐视海外发展受阻很重要的原因是在一个不熟悉的市场进行过多的资金布局。此前乐视已有包括丁磊在内的多名高管离职，这些高管中有很多缺乏对美国市场的认识，也导致乐视的战略布局走了弯路。

这也反应了中国新兴互联网企业海外扩张面临的普遍问题。咨询公司罗兰贝格亚太区总裁戴璞（Denis Depoux）对第一财经记者表示：“大多数中国企业采取的战略是把它们在中国的成熟和成功商业模式照搬到海外，这是有道理的，但是也要理解海外市场的差异性，因此海外扩张不能操之过急。”

今年1月CES期间，贾跃亭接受第一财经记者独家专访时表示正在积极融资。不久后，乐视迎来了融创中国在内的战略投资人。不过，乐视在海外市场上的困扰并未因此完全消除。

3月30日晚，乐视网公告称，贾跃亭以35.39元每股协议转让了乐视网1.71亿股股票，涉及金额60.51亿元，占公司总股本的8.56%。4月10日，乐视网发布2017年一季度财报，归属上市公司股东的净利润为10326.54万至13195.02万元，与上年同期相比，变动幅度为减少10%到增长15%。乐视将业绩放缓原因归于受关联方公司资金流动性紧张的负面风波影响。

与乐视激进的“蒙眼狂奔”相比，BAT稳步推进的海外扩张策略就比较可取。他们更倾向于投资美国的初创公司，而且设立规模中等的美国办公室，主要目的是为了获取人才。以百度为例，李彦宏表示将提供高于市场25%的薪资吸纳来自全球的高尖科技人才，为此，百度将设立多个海外办公室。

作为乐视汽车的竞争对手，百度也在积极开展无人驾驶项目的研发。百度总裁张亚勤在今年博鳌论坛期间对第一财经记者表示：“百度未来的人才将不仅仅局限于亚裔和华人，而是吸引各种肤色的人才。”

（来源：第一财经日报）