iPhone 8延迟上市 罪魁祸首竟是它！

据媒体报道，北京时间4月12日晚间消息，投资公司Cowen and Co分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)今日在一份报告中称，导致iPhone 8延迟上市的罪魁祸首是Touch ID指纹传感器。

阿库里在致投资者的一份研究报告中称：“对于5.8英寸的OLED版iPhone 8，其最大瓶颈是将Touch ID指纹传感器整合到屏幕中。苹果自家的AuthenTec解决方案效率依旧较低，而苹果又不愿意使用其他厂商的产品。”

阿库里在报告中称，如果苹果不能解决这些问题，那么有三个选项：1)放弃Touch ID，完全依赖于面部识别。但阿库里认为，该选项的可能性较低。2)苹果可以将Touch ID转移到手机背面，但阿库里认为，这样做的用户体验欠佳。3)推迟iPhone 8量产，但与“iPhone 7s”系列同期发布。

阿库里的消息与台湾地区媒体的报道相一致。台湾《 经济日报》( Economic Daily News)上周曾报道称，iPhone 8很可能推迟到10月，甚至是11月上市。

《经济日报》称，主要是一些“技术问题”导致iPhone 8延迟上市。例如，曲面OLED面板的层压工艺仍需要完善，以及采用3D传感前置摄像头所带来的一些技术挑战。

当时就有分析人士称，即使iPhone 8真的要等到10月或11月才能上市，那么也不排除苹果仍在9月发布iPhone 8的可能，只不过消费者要等待更长的时间。

业界普遍认为，苹果今年将发布三款新手机，其中两款是当前的iPhone 7和iPhone 7 Plus的升级产品，而另一款高端产品(iPhone 8)为“iPhone十周年”献礼产品。

（来源：新浪科技）