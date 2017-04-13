华为Cloud BU总裁郑叶来：云服务低价竞争会回归理性

4月12日晚间消息，华为Cloud BU总裁、IT产品线总裁郑叶来在华为分析师大会期间接受了新浪科技等媒体的采访。对于近日业内热议的一分钱中标事件，郑叶来认为，持续、健康的产业环境和生态系统才有利于客户，包括华为在内的云服务商最后都会回归理性。

今年3月，华为副董事长、轮值CEO徐直军宣布成立专门负责公有云的Cloud BU，而2017年将增加投入2000人。该消息公布后引发广泛关注，被认为是向阿里云、亚马逊AWS、微软Azure等发起了挑战。

郑叶来表示，华为在中国私有云和云基础设施都在做，但未来公有云将是大势所趋，同时客户对公有云也有着极大的需求，因此华为才专门成立了Cloud BU。

对于Cloud BU的定位，郑叶来介绍，首先Cloud BU在华为内部是唯一承载华为集团内外部所有应用系统，包括流程IT、为运营商和企业提供的服务，甚至消费者业务里的一些服务，比如EMUI等，未来都会放到云上。其次，在服务好华为内部的同时，Cloud BU提供的公有云服务是跟华为公司服务客户提供的端的能力、管的能力以及私有云的能力，作为整体解决方案的一部分。

不过华为此时进军公有云也面临着激烈的竞争。比如国内玩家阿里云和腾讯云在不断发力，亚马逊AWS和微软Azure也霸占着巨大的市场份额。

郑叶来则认为，企业云的市场空间非常大。对于华为来说，与对手相比也有着差异化的优势。首先华为坚持基于OpenStack的开放云架构，让客户不被某一个服务商绑定；其次，华为有着20多年服务企业的经验，已经很好地跟客户之间建立信任，不会担心企业数据安全和用户隐私问题。最后，企业向云迁移的过程中，是长期历史应用的积累和数据的积累，这就需要合作伙伴参与。而华为目前在全球范围内有12000个合作伙伴，全球的合作伙伴都会参与到Cloud BU的商业生态系统中来。

“华为二十几年来在哪个行业竞争都激烈，之前有人说服务器别搞了，虚拟化没戏了，但现在华为都做得很好，只要努力事情就会有变化。”郑叶来反驳道。

此外，对于近日热议的腾讯云与中国电信一分钱中标，郑叶来也发表了看法。他认为，价廉物美绝大多数情况下是不存在的。希望华为提供的产品和价格是匹配的，让用户有再次购买的愿望。“我们的服务器在中国很多都是最贵的，因为服务最好。”

同时，郑叶来认为，企业本身也需要投入大量的研发来维持向未来的演进。尤其是2B业务，持续、健康的产业环境和生态系统才最终有利于客户，“谁都不希望用的产品第二天找不到厂家了，包括华为在内的云服务商最后都会回归理性。”郑叶来说。

（来源：新浪科技）