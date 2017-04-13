中国能源消费总量呈低速增长态势 结构持续优化

根据记者报道：电力规划设计总院今天发布的《中国能源发展报告2016》显示，去年，我国能源消费总量低速增长，能源消费结构更趋合理，清洁能源比例继续提高。其中，煤炭消费比重下降约2个百分点，非化石能源消费比重提高1.4个百分点，非化石能源快速发展是我国能源结构改善的主要驱动力。

电力规划设计总院副院长徐小东表示，我国能源经历了多年的高速发展，在保障能源供应方面取得了举世瞩目的成就。随着经济发展进入新常态，经济发展驱动力正在转变，能源消费低速增长，经济与能源关系进入了“解耦”的新阶段，两者之间已经呈现出一些新的特点。

报告显示，交通与建筑用能成为2016年我国终端能源消费增长的主要驱动力。报告预估，2016年我国终端能源消费约为32.3亿吨标准煤，同比增长约2%，其中交通用能约为5亿吨标准煤，同比增长3.9%，建筑用能约为5.2亿吨标准煤，同比增长7.0%。“这反映了我国经济结构持续优化、产业结构加速升级，国内消费对经济发展的拉动作用继续增强。”徐小东说。

能源消费结构的持续优化也得益于我国能源替代的发展。报告显示，我国交通领域“以电代油”发展迅速，成为2016年能源替代发展的亮点，随着经济的发展和人民对生活质量要求的提高，建筑体内能源替代稳步发展，但工业领域“以气代煤”进展缓慢。

当前，影响我国能源替代进程、阻碍消费结构进一步调整的主要阻力来自于能源价格，尤其是天然气的价格。天然气价格中，配气环节价格居高不下阻碍了天然气终端价格的进一步下降。针对此现象，报告建议2017年在降低终端气价、因地制宜制定能源替代方案、加大污染惩处力度和加快淘汰低效锅炉等方面采取相应措施。

徐小东表示，我国能源发展正处在转型过程之中，增速放缓、结构清洁、统筹协调、提高效益将成为今后的主要特征，能源工作的主要任务也应从保障供应向提高系统整体质量和效率转变。

报告预测，2017年我国一次能源生产总量将达36.5亿吨标准煤，较2016年有所回升。原煤产量约36.5亿吨，天然气产量约1500亿立方米，原油约2.0亿吨，一次电力约1.9万亿千瓦时。

2016年是煤炭行业“去产能”政策实施的第一年，在此推动下，我国原煤和原油产量的大幅下跌使一次能源生产总量同比下降4.2%。“虽然我们超额完成年度目标，但也出现了一些引发社会关注的现象。”徐小东建议，煤炭“去产能”宜精准施策，对落后产能与先进产能区别对待，有利于价格平稳运行。

此外，报告还预测，在石油方面，今年国内石油产量继续下降的可能性较大，报告建议加大原油勘探投入；在天然气方面，预计今年页岩气、煤层气等非常规气产量继续保持较快增速，国内天然气总产量增速超过2016年。

（来源：中国经济网）