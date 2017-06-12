贵茶全面发力有机茶市场，欲打造全国最大的“有机茶基地”

随着中国经济的不断改善，人们生活水平不断提升，消费者环境意识、健康意识的提高，以及对品质生活的追求，有机食品市场得以逐渐扩大规模。有机茶作为我国第一个颁证出口的有机食品，以无污染、纯天然著称，对环境保护及人体健康十分有益。在如今“有机”备受推崇的年代，有机茶也得到了许多消费者的关注，喝有机茶甚至成为了一些人追捧的风尚。因此有机茶的种植和生产也是未来茶叶市场发展的新趋势，潜力巨大。如能抓住机遇，抢占市场先机，可从根本上解决大宗茶滞销的局面，促进茶叶产业结构的优化升级，为今后茶叶品牌在激烈的市场竞争中能立于不败之地，打下坚实的基础。
据中国产业研究报告显示，目前有机茶销售量占有机食品与饮品总销量约1%，有非常大的市场增长空间。但是很多国家不生产茶叶，这为我国有机茶生产和出口提供了巨大的市场机遇。然而，说到“有机茶”，各方历来争论不断，其话题总是围绕中国茶产业的效率低下和安全不足而展开。事实上，中国茶业确实已经走到一个新旧时代的分水岭上，中国有机茶产业发展面临着有机肥料等生物环保农业投入品不足、有机食品认证权威性不够、出口量受限等多重考验。但目前已经有部分先知先觉的茶企开始布局有机茶市场。
据了解，“有机茶”在中国首度提出并被推广的时间，始于上世纪90年代，而在2000年后得到了长足发展。从概念的引入到落地生根，有机茶在中国走过了20多年的历程。截止到2012年年底，中国有机茶面积已达3.5万公顷，产量2.8万吨，同时催生了国内一批有机茶之乡、有机茶标准化生产示范区和有机产品认证示范区的崛起。
今年年初，贵茶集团旗下部分茶园已率先通过了欧盟、美国、日本三大有机认证。据贵茶集团生产部负责人透露，有机茶园的建设认证不是一年半载就能搞定的，而是以年为时间单位去不断修炼的，获得了有机认证的茶园，需要按照有机的标准年复一年管理和检测。目前，贵茶专属茶园共14万亩，全部都达到了欧盟标准，计划在未来三到五年，将欧盟标准转化为欧盟有机。届时，贵茶将打造全国乃至全世界最大的“有机茶基地”。
据悉，欧盟有机认证(ECOCERT SA)，是欧洲最具代表性与权威性的有机农业认证机构，并获得了欧盟成员国的认可，是所有中国有机食品进入欧洲市场的门槛。美国有机认证是美国农业部的USDA标准(United States Department Of Agriculture)，也是其他国家有机食品进入美国市场的准则。而日本有机认证(Japanese Agriculture Standard，简称“JAS”)则是日本农林水产省对食品农产品最高级别的认证，即农产品有机认证。此三大有机认证，可以说是代表着国际食品安全的最高标准。
自2015年起，贵茶正式联合贵州各地茶企组建贵茶联盟，建设符合欧盟标准的茶园，目前联盟企业已发展到60余家。除自有茶园外，贵茶在贵州各地寻找符合欧盟标准的无污染茶园，联手当地企业对茶园进行专属管控。目前，“专属茶园”面积达14万亩，所有专属茶园都已达到欧盟标准。欧盟标准即指某种食品的生产符合欧盟国家制定的安全标准，达标后才能出口到欧盟国家。众所周知，欧盟标准相对中国来说要高出许多，尽管这种差异跟贸易壁垒不无关系，但欧盟标准也确实受到大部分人认可。
谈到创建贵茶联盟的初衷，贵茶联盟主席、著名制茶专家牟春林说：“创建茶产业联盟，这是市场化发展的必然结果，联盟可以形成集团优势。在传统产业链中，制茶业一直延续小农种植，手工或半手工的制作模式。在没有监管的情况下，存在种植乱用农药化肥、产品品质参差不齐等诸多问题，造成茶叶品质很难稳定和提高。我们创建的贵茶联盟就是要整合整个产业链，中上游规范种植生产保证品质，下游销售利用贵茶目前搭建的国际平台，将种出来的优质茶叶销往国内外。”贵茶生产负责人表示，绿宝石的所有原料都要送到实验室，批批严检。成品出厂前，还要先经过严格的农残、化学、重金属、微生物等检测，任何一项超标，整批次都出不了大门。
来源：中国网