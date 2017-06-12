贵茶全面发力有机茶市场，欲打造全国最大的“有机茶基地”

随着中国经济的不断改善，人们生活水平不断提升，消费者环境意识、健康意识的提高，以及对品质生活的追求，有机食品市场得以逐渐扩大规模。有机茶作为我国第一个颁证出口的有机食品，以无污染、纯天然著称，对环境保护及人体健康十分有益。在如今“有机”备受推崇的年代，有机茶也得到了许多消费者的关注，喝有机茶甚至成为了一些人追捧的风尚。因此有机茶的种植和生产也是未来茶叶市场发展的新趋势，潜力巨大。如能抓住机遇，抢占市场先机，可从根本上解决大宗茶滞销的局面，促进茶叶产业结构的优化升级，为今后茶叶品牌在激烈的市场竞争中能立于不败之地，打下坚实的基础。

有机茶市场崛起，贵茶将打造全国最大的“有机茶基地”

据中国产业研究报告显示，目前有机茶销售量占有机食品与饮品总销量约1%，有非常大的市场增长空间。但是很多国家不生产茶叶，这为我国有机茶生产和出口提供了巨大的市场机遇。然而，说到“有机茶”，各方历来争论不断，其话题总是围绕中国茶产业的效率低下和安全不足而展开。事实上，中国茶业确实已经走到一个新旧时代的分水岭上，中国有机茶产业发展面临着有机肥料等生物环保农业投入品不足、有机食品认证权威性不够、出口量受限等多重考验。但目前已经有部分先知先觉的茶企开始布局有机茶市场。

据了解，“有机茶”在中国首度提出并被推广的时间，始于上世纪90年代，而在2000年后得到了长足发展。从概念的引入到落地生根，有机茶在中国走过了20多年的历程。截止到2012年年底，中国有机茶面积已达3.5万公顷，产量2.8万吨，同时催生了国内一批有机茶之乡、有机茶标准化生产示范区和有机产品认证示范区的崛起。

今年年初，贵茶集团旗下部分茶园已率先通过了欧盟、美国、日本三大有机认证。据贵茶集团生产部负责人透露，有机茶园的建设认证不是一年半载就能搞定的，而是以年为时间单位去不断修炼的，获得了有机认证的茶园，需要按照有机的标准年复一年管理和检测。目前，贵茶专属茶园共14万亩，全部都达到了欧盟标准，计划在未来三到五年，将欧盟标准转化为欧盟有机。届时，贵茶将打造全国乃至全世界最大的“有机茶基地”。

图片：贵茶旗下欧盟、美国、日本三大有机认证的茶园

据悉，欧盟有机认证(ECOCERT SA)，是欧洲最具代表性与权威性的有机农业认证机构，并获得了欧盟成员国的认可，是所有中国有机食品进入欧洲市场的门槛。美国有机认证是美国农业部的USDA标准(United States Department Of Agriculture)，也是其他国家有机食品进入美国市场的准则。而日本有机认证(Japanese Agriculture Standard，简称“JAS”)则是日本农林水产省对食品农产品最高级别的认证，即农产品有机认证。此三大有机认证，可以说是代表着国际食品安全的最高标准。

开发符合欧盟标准的茶园，贵茶领跑贵州茶

自2015年起，贵茶正式联合贵州各地茶企组建贵茶联盟，建设符合欧盟标准的茶园，目前联盟企业已发展到60余家。除自有茶园外，贵茶在贵州各地寻找符合欧盟标准的无污染茶园，联手当地企业对茶园进行专属管控。目前，“专属茶园”面积达14万亩，所有专属茶园都已达到欧盟标准。欧盟标准即指某种食品的生产符合欧盟国家制定的安全标准，达标后才能出口到欧盟国家。众所周知，欧盟标准相对中国来说要高出许多，尽管这种差异跟贸易壁垒不无关系，但欧盟标准也确实受到大部分人认可。

谈到创建贵茶联盟的初衷，贵茶联盟主席、著名制茶专家牟春林说：“创建茶产业联盟，这是市场化发展的必然结果，联盟可以形成集团优势。在传统产业链中，制茶业一直延续小农种植，手工或半手工的制作模式。在没有监管的情况下，存在种植乱用农药化肥、产品品质参差不齐等诸多问题，造成茶叶品质很难稳定和提高。我们创建的贵茶联盟就是要整合整个产业链，中上游规范种植生产保证品质，下游销售利用贵茶目前搭建的国际平台，将种出来的优质茶叶销往国内外。”贵茶生产负责人表示，绿宝石的所有原料都要送到实验室，批批严检。成品出厂前，还要先经过严格的农残、化学、重金属、微生物等检测，任何一项超标，整批次都出不了大门。

除此之外，贵茶集团还与国际权威检测机构达成战略合作，共建质量监管体系，产品均通过欧盟检测，目前已经出口德国、美国、英国、法国、瑞典、新加坡、沙特阿拉伯等十几个发达国家和地区。中国与东盟建立友好关系25周年，贵茶绿宝石绿茶红宝石红茶还曾作为国礼赠予东盟各国政要。另外，贵茶集团旗下的绿宝石绿茶红宝石红茶还获得了有农产品行业奥斯卡之称的德国农业协会金奖(DGL)。

来源：中国网