浙江小伙创业被嘲笑吹牛 30年后公司市值破千亿

现在的人，有钱就开始语不惊人死不休。

比如王健林的 “先定一个能达到的小目标，比方说我先挣它一个亿。”鲁豫听了呵呵一笑。

还有马云爸爸的“钱没啥用，我没有一个月拿过工资，我从来没碰过钱”以及“我天生讨女生喜欢”。好的，爸爸你说什么都对

刘强东再被追问是不是看上奶茶妹妹的颜之后，曾吐槽自己是脸盲，根本不知道不知道她长得漂不漂亮。奶茶可能听了想打人。

今天创哥要给大家八的，是一个N年前就敢口出狂言的男人。曾经大家都把他的话当笑话听，如今他一步一步，把自己当年吹过的牛逼都实现了，变成了神话。

曾经别人笑他，一个什么都没有的还敢来做汽车。他说：“汽车不就是一个沙发，四个轮子加一台发动机嘛，谁都能造。”

N年前一次CCTV节目上，当李书福说出“汽车巨头也会倒闭”时，好人张朝阳也不禁面带讥讽。谁知道2008金融危机爆发，李书福的寓言成真。

还顺带抓住了这次机会收购了沃尔沃，将这家濒临破产的巨头企业重回神坛，利润更是大涨66%，达87亿。

这个人就是，

吉利汽车的掌门人李书福。

李书福数次闯入民营企业的禁区，

为了造车梦，他到处求人，

听到了很多人一辈子都听不完的嘲笑和恐吓。

但每一次他都能化挫折为动力，

30多年来一直在制造业的道上走，

坚信一条道走到黑就会有光明的未来。

他也不怕穷，不怕苦，

但就怕不挣钱。

从一无所有开始创业，

现在吉利已经是世界五百强企业之一，

市值突破千亿大关。

今天，创哥就来说一说，这个汽车疯子的故事。

当年万元户因炒房赔底儿掉，却因员工车祸做成出口大生意

1963年，李书福出生在浙江台州的一个农民家。台州做实业的人很多，从小在商业的环境里成长，高中刚毕业他就迫不及待的下海做生意了。

李书福的父亲觉得想做生意还是得有一门手艺，便给了他120块钱让他去学照相，

他走街串巷拉人照相，半年后他就赚到了自己人生中第一桶金。

为了省钱，他都是自己倒腾照相机零件，学洗相片的时候他无意中发现金银分离法可以从废弃物中收集金银，这可比照相来钱快。背上相机包他就来了杭州。

到了杭州他才发现赚钱的机会那么多，他先是做冰箱配件，跟电冰箱厂打的交道多了，干脆自己开了家黄岩县北极花电冰箱厂。一年能卖四五千万，要知道1986年的万元户就等于现在的千万户。

然而好景不长，几年后国家电冰箱实行定点生产，民营背景的北极花自然选不上。李书福一气下把设备、厂房等给了政府，自己跑到深圳读济经管理去了，这也为他之后的转型打下了基础。

读完书回来他倒腾起装潢材料，结果人一旦赚了钱，就想赚更多钱。九二年海南房地产热，李书福带上几千万去炒楼，赔的血本无归。此后，他再也没有碰过房地产，老老实实做实业。

这几年下来，小打小闹，大大小小的行业也都做过了。但其实李书福最想做的，还是汽车。但那时候别说造汽车了，连造摩托车都要许可证。

就在他对未来一筹莫展的时候，出了一件事。他的员工骑着一辆踏板式摩托车去买五金件，结果和对面的卡车迎面相撞，还好人没事，但摩托车却毁了。

李书福到了现场一看，心想这踏板摩托只有进口货，国内还没人做，不正好是个大机会么。立马组织了一支队伍日夜奋战开发出了全中国第一辆踏板式摩托车，订单如雪花般向吉利飞来。

这是老天给的运气，但没有自己的努力，也绝不可能成功。到1998年，吉利摩托车产量达35万辆，不但占领了国内市场，还出口美国、意大利等32个国家和地区。

惨！为了许可证数闯禁区，第一辆车连图纸都没有，被骂山寨货

摩托车生意火了，李书福一直没有忘记自己还有一个造汽车的梦。但他的这个梦，让他遭受了几乎所有恶意的嘲笑和揣测。

首先就是当地计经委领导警告他：国务院24号令明确指出不再批准轿车项目。连门都不让进，这不是白搭吗？

但李书福脑子活，他带着一个员工去临海造一个摩托车厂，半路上才悄悄和这个胆小的员工说了实话，地是用来造汽车的。小伙果不其然吓得差点跌倒在地，这可是骗人啊。

但想解决问题有时就得出点“歪主意”，就这样李书福拿到了城东开发区800亩沼泽地。这块光秃秃的地上别说楼啊商店了，连水和电都没有，但李书福却乐开了花，有了地才好造车。你不让我造，我偏要造。

有了地方，李书福就四处打点，争取汽车生产许可证。他找经委，对方说不可能；他找省机械厅，厅长说你胆儿真肥，造车国家是有严格限制的；他又跑到国家机械部，对方甚至都没人愿意见他。李书福就差下跪了，受尽了白眼。

既然没人许可，李书福还用老办法。他打听到四川德阳有一家快倒闭的国有汽车厂，厂长是德阳监狱的狱长。当即投入1400万拿到了70%的股份，但只能生产轻型客车和两厢轿车。

就算厂子在监狱，就算干啥都要请示。书福都咬牙忍了，他要造汽车。

但是消息传开后，大家还是嘲笑他，汽车行业几乎被国企垄断，你一个毫无造车经验的卖摩托车的也想来插一脚，也不掂量掂量。李书福回应道：有什么难的，不就是四个轮子，一个沙发加一台发动机吗？

吉利的第一款“豪情”车糙确实糙了点，在模仿的基础上纯靠钣金工敲出来的，图纸都不全，更别说数模了。虽然如此，这辆车毕竟通过了国家安全检查。这也是中国第一辆由民间资本、中国人自主开发设计的轿车，而不是一句口号了。

李书福兴奋地召开全国订货会，但发出的700多张邀请函，几乎没有收到任何回音。大家都心知肚明，你吉利是黑户口，还是山寨货，谁也不稀罕。

不久，宁波开发区的一个日资企业破产，腾出300亩地。宁波市委书记是从台州调去的，便邀请李书福到宁波搞汽车。这一次吉利终于扬眉吐气，我不是黑户了！

一个小厂宁愿借钱也要收购沃尔沃，连张朝阳都笑他

吉利汽车一开始定位在廉价车上。李书福要让大家都买得起车。当时一辆桑塔纳售价20万，便宜的夏利也要9万，吉利豪情才5.8万。有人开玩笑说，开吉利车要有不怕死的精神，这么便宜肯定不安全。

直到第六届汽车安全技术学会上，吉利与奔驰同台演出碰撞试验，才消除了大家的疑虑。那些获取厚利而决不降价的轿车厂商们这下难圆其说，纷纷降价。吉利又一次卖火了。

就在吉利一味打价格战的时候，在一次人大代表大会上，李书福指出吉利的价格要降到2万左右！温总理坚决表示反对，没有核心技术优势，迟早寻死。李书福醍醐灌顶，吉利必须要转高端。

但吉利一涨价，车子根本卖不动。销量从3万辆猛跌至五六千辆，好像又回到了最开始的时候。

但李书福心意已决。他推平厂房，扔掉旧设备和模具，从日本、瑞典和韩国引进全套的现代化设备，并收购了全球第二大自动变速器公司澳大利亚DSI，来生产更高端的车型。

他深知吉利的短板——品牌形象太差，研发团队太村，销售渠道单一。李书福要让瞧不起它的人纷纷打脸。随着新车型的量产，吉利的销量开始逐渐回升，其中的高潮则是收购了沃尔沃。

早在2002年的时候，李书福就放出话来要收购沃尔沃，大家都暗地里笑他吹牛逼呢。在参加CCTV节目时，当李书福说出“汽车巨头也会倒闭”等预测观点时，包括搜狐老总张朝阳等在内的大佬也都满脸嘲讽。

没成想2008年金融危机，福特亏损147亿美元，决心卖了沃尔沃自保。李书福给福特美国总部发去一封挂号信，表明想收购沃尔沃，福特回都没回。但是李书福不放弃，他持续不断地跟福特、沃尔沃以及瑞典政府沟通，让他们了解吉利。

最终，吉利找高盛借了钱，以27亿美元完全收购了沃尔沃，还外加N多专利。成为当时中国汽车行业最大的一次海外并购。

收了沃尔沃，技术共享也就变得顺理成章。看看吉利汽车这两年推出的博瑞、博越系列汽车，与吉利之前的车型相比，显然是脱胎换骨一般。

有了两张王牌，李书福的牌面越来越好看，如今紧随趋势，进军新能源汽车和互联网智能汽车，大概还想上天。

李书福的聪明之处在于：了解自己，懂得借力。

为了梦想活下来就是一场修行，

别管他人的嘲笑和讽刺，

只管跌的更猛一点，

在绝境中以变应变，

才能成为传奇！

来源：东方财富网