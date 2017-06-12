新购享电商平台积极助力大众创业和实体经济

“互联网+”的风潮正席卷着整个传统实体产业，投资者为此欢呼雀跃，创业者为此乐不可支，“互联网+”已成大势，这一切，都为新一轮创业奠定基础。新购享作为新型的电子商务平台，是由河南新购享电子商务有限公司采用目前最为流行的区块链技术，斥巨资打造的一个全新商业模式的电商平台!新购享改变了以往传统的电商模式，采用数字加密技术，并融入积分型数字资产，使购物消费和投资创业有机科学地整合为一体，得到了市场的广泛认可和赞誉。

新购享电商平台顺应“互联网+”的时代需求，在我国经济社会需求和在互联网的强势推动下，将线上线下完美融为一体，引领并创新互联网商业新模式，构建电商新业态。线上的“新购享”电商平台首次引入消费积分，让数字成为一种价值，让传统积分转化成市场化、资产化的积分。在互联网+时代的重塑推动下，客户将迎来一场大数据的价值分红，新购享势必带给创业者和投资者更多惊喜和收获。

新购享提供互联网+电商平台解决方案，解决您的全部渠道和销售困扰，必将成为互联网电商一站式加盟的典型创新平台。

新购享平台的诞生，让“互联网+电商”迎来电子商务发展的新机遇和新趋势。新购享进一步贯彻“互联网+”行动计划，加快促进电子商务健康发展的战略部署，推动大众创业和万众创新，营造电子商务重点项目招商引资新氛围，促进重点项目落户平台，实现跨越式发展，加快国内多个地区发展电子商务优质资源在新购享平台的集聚。

“新购享”应用的积分是基于区块链技术的加密型数字资产，具有封存量大，权益增值高，升值空间大的特点。“新购享”凭借其高科技性、安全性，赢得市场的信任和推崇。

“新购享”采用创新商业模式，把商家的让利拿出来经营订单，每个积分的价值都源自商家的让利，该模式具备自身造血能力，是一个完整的资金链闭环，确保了消费者和投资者的资金安全。正因为新购享平台的安全系数高，成为目前国内少有的把“区块链”技术应用到加密数字资产的平台之一。

“新购享”电商平台推崇共享经济，普通消费者能参与利润分配的门槛低，让消费真正产生价值成为可能。

“新购享”的积分增值空间和潜力巨大，其价格会随市场供需的上升不断上涨，且有可观权益增值收益。这种商业模式的创新驱动必将会吸引并锁定更多消费者，因此，更能解决商家销售“痛点”。

“新购享”凭借自身的模式优势迅速整合资源，电商巨头快速入驻新购享，相继引入成熟电商平台进行战略合作，品牌的知名度和美誉度迅速打开市场瓶颈，并且快速满足消费者的购物需求，缩短了平台搭建时间，抢占了市场先机，并迅速提升了平台的资源整合力。

据了解，新购享新型电商模式，充分整合了多方资源，使得线下线上遍地开花。新购享平台将在各地创建多个孵化中心，总部充分放权，给予多方协调，助力孵化中心发展，使得传统化运作迅速整合线下实体资源，从而形成线上线下的联动机制。

新购享高端团队，专业打理，成为消费者选择新购享的定心丸。新购享平台拥有专业高效、有成功经验且心怀商业使命的模式原创团队，其中包含管理及技术团队。新购享项目在推动商业模式创新方面还实现了智能化管理，并做到了很好的业绩动态平衡，新购享是目前市场中为数不多的优质创业项目。新购享已经具备了全产业链电商整合的成熟解决方案，也必将成为面向传统企业、专业市场及产业园区提供以线上交易为核心，线下实体互动推荐为架构的新兴商业平台。

目前的大环境，非常有利于电子商务发展，国家从重点产业、扩大经营、创新创业、人才引进、科技金融、跨境电商经济等方面，都制定了系列扶持政策，尤其是专项的电子商务政策，对电子商务发展起到引领作用。时下，新购享正根据电子商务发展趋势，有针对性地推动电子商务市场政策，不断发挥政策的引资、引技、引智作用，旨在营造适合电商平台发展的优良生态系统，打造新购享多功能的大型电商、金融综合服务平台，将新购享建设成为一流水准的电子商务集聚区，带动全民创业，掀起新一轮电商创新热潮。

来源：中国网