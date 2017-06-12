创新科技来袭，2017深圳国际全触与显示展全新起航

4月27日，2017上海国际全触与显示展、国际新型显示技术展在上海世博展览馆成功落下帷幕，3天展会共接待观众22, 000余名。并吸引到了京东方、天马、信利、和辉光电、维信诺、维业达、康得新等业内一线品牌企业现场展示最新产品与技术，各展位前人头攒动、盛况空前。

纵览全球，光电显示领域正发生深刻的技术变革，恰逢国家“一带一路”战略实施期间，印尼、越南、巴基斯坦、捷克、波兰、德国、阿联酋等“一带一路”沿线国家市场全面对华开放， 为中国触摸屏和光电显示企业进一步扩大国际合作，拓展海外市场带来了无限可能。在国内光电显示企业在多项关键技术实现突破之际，作为国际光电显示技术发展的风向标、拓展国内外贸易的合作平台，2017深圳国际全触与显示展筹备工作正在有条不紊的推进中。

随着触摸屏进一步向超大尺寸、快速响应、精确触控发展，以及AMOLED等全新光电显示技术的广泛应用，市场的增长推动了诸多新材料、新设备的更新换代。为此，2017深圳全触与显示展在展示触控与显示行业最新技术及产品的同时，同期举办 “2017年国际3D曲面玻璃制造技术暨应用展览会”及“2017(国际)摄像模组和机器视觉技术展览会”，满足光电显示上下游产业链观众的需求。

深圳国际全触与显示展将于2017年11月24 -26日在深圳会展中心隆重召开，展会不但是珠三角经济带重点打造的专业性展览会，也是深圳市重点扶持的科技性展览会之一。展会秉持与时俱进，不断推陈出新同期活动、特色展区，被誉为行业发展的晴雨表，始终与触控及显示行业共生共荣。

特色3D玻璃展：AMOLED可弯曲的特性放飞了移动终端设计者的思路，搭载2面曲3D甚至4面曲3D玻璃盖板、背板的移动终端产品将成为主流，到2019年，AMOLED在移动端的市场占有率将有望突破80%。这一趋势为3D玻璃相关设备及材料企带来5到10年的黄金发展期，市场容量达到1000亿元。仅3D曲面关键设备之一暨热弯机的缺口就在6000台左右，市场价值100亿元。为集中展示显示技术上下产业链发展最新成果，促进未来显示技术和显示配套创新技术相结合， “2017年国际3D曲面玻璃制造技术暨应用展览会”将与深圳全触与显示展同期举办，来自3D曲面玻璃加工企业、上下游材料、设备企业将齐聚展区，配合“2017年国际3D曲面玻璃制造技术论坛“，为行业观众展示先进显示技术上下游企业最新技术成果。

知名展商包括如：蓝思、天马、深越光电、肖特玻璃、科立视、合力泰、南玻、康得新、帝晶、汉王、环球同创、奥瑞德、大族激光、泰德激光、盛雄激光、湖南宇晶、上银、汇川、联得、台湾恒基、大量科技、东远机械、安达、苏州精创、科杰集团、创世纪、RPS、昊志机电、天行仪器、思瑞测量、度恩光学、德莎、欧莱集团、汉高、贺利氏、富印、开思茂、纱帝、精工油墨、彩皇、十条、PPG、飞耐尔。

摄像模组、机器视觉展

随着2017年5月11日中国首条柔性G6 AMOLED产线在成都京东方点亮，中国光电显示产业又向中国智造迈出了坚实的一步。相比传统玻璃基板、柔性的PI基板对制程环节的监控提出了更高的要求，机器视觉及生产自动化设备市场需求随之增加。另外车联网和智能辅助驾驶系统的快速发展，安防监控、VR/AR虚拟现实、无人机等新兴产业的崛起，无一例外的对机器视觉及其关键性部件暨摄像模组提出了强烈的需求。为集中展示机器视觉及摄像模组行业最新技术及产品，促进创新技术与应用相结合，“2017国际摄像模组和机器视觉技术展览会” 将于深圳全触与显示展同期举办。这一专业展会将通过展位展示，主题论坛等形式，向来自光电显示、智能手机、平板电脑、数码相机、智能电视、智能穿戴、汽车、安防监控、智能家居、无人机、虚拟现实、医疗、工业机器视觉等行业的3.5万名观众展示机器视觉、摄像模组上下游企业最新技术成果。知名展商，宁波舜宇、蓝思、合力泰、欧菲光、信利、东旭光电、腾盛工业、基恩士、奥林巴斯等。

蓝宝石制造技术展区：蓝宝石制造技术展专注于全球蓝宝石制造及应用重点展示蓝宝石基板的新制造技术，新材料和新设备以及其日益扩大的应用领域。致力于推动企业创新与商业沟通，将汇聚世界各地蓝宝石制造领域的专家学者和来自国际知名照明、显示、移动智能终端的专业买家共同参与。加上同期举办的2017蓝宝石加工技术与应用论坛，将是展示企业实力，提升品牌形象，把握市场脉动，拓展行业资源的上佳平台。知名展商：苏州恒嘉、奥瑞德、新东方、虹鹭、上海朗兆、新源、德龙激光、盛雄激光、大族激光、长沙博强、华创研磨、博宏等。

大尺寸触摸屏展区： 随着互联网技术、物联网、大数据等技术的蓬勃发展，信息交互的模式正在快速迭代，教学、商务洽谈、工控、医疗这些大量发生信息交互的场所，我们越来越多的看到了触控显示产品的身影。“大尺寸触摸屏专区“聚集了从应用、设计、制造、材料到设备的上下游企业，期望借助展会这个平台，集合光电显示行业材料及设备的供应商、建立以新型显示及触摸品制造企业为核心的创新机制，借助互联网、物联网、大数据发展的高速，使得触摸与显示技术成为信息交互的最重要端口。知名展商如康得新、华科创智、泛普纳米、华欣电子、运天戈、深越光电等。

触控与显示行业顶尖盛会魅力无边，知名品牌齐聚争奇斗艳

一直以来，深圳全触与显示展是中国触摸屏及显示行业专业展示平台的标杆，它贯通了触摸屏与显示完整产业链，构建出了一个以触摸屏与显示技术为展示核心，立体呈现其制造材料、制造设备、软硬件组件和一体化创新应用装置在内的全产业链垂直市场的专业性展会。在这一强大的综合平台之上，活跃着一大批国内外触摸屏和显示制造企业，共同分享创新科技带来的市场机遇和价值。

据主办单位励扩展览总经理张祥丽女士介绍，2017深圳全触与显示展自上届深圳展会期间即已开始对外开放预订展位，迄今为止1号馆大部分优质展位已被抢订一空，2号馆及9号馆的预订也很火爆，目前已签约的2017深圳全触与显示展大客户包括蓝思、天马、深越光电、肖特玻璃、科立视、合力泰、南玻、康得新、帝晶、汉王等触摸屏制造企业;此外，材料区和设备区迎来大量实力企业，如大族激光、湖南宇晶、上银、汇川、联得、东远机械、安达、科杰集团、RPS、思瑞测量、度恩光学、德莎、欧莱集团、汉高、贺利氏、富印、开思茂、纱帝、精工油墨、彩皇、十条、PPG、飞耐尔;所有签约展商所提供的产品均为品牌旗下的前沿产品和技术。这些参展企业以精益求精、一丝不苟的态度追求技术的完美，以创新图变的精神激情攀登科技的制高点。

取之不竭的专业买家资源，加盟专业展会拓展海外市场

深圳全触与显示展作为触摸屏和显示行业全产业链的盛会，是触摸屏和显示行业知名的权威展示平台，具有展品范围广、技术含量高，面积规模大的特点。展会的观众主要来自触摸屏和显示产业链中下游企业，包括触摸屏及平板显示器生产厂商，工控、安全、测试类产品制造商、汽车电子制造商、消费电子类制造商、交互设备制造商、智能家居制造商、智能穿戴制造商、航空及军用电子制造商、软件、人机交互解决方案商。

这些海量专业观众资源，不仅源于全触与显示展自身9年的品牌积淀，同时作为励展博览集团成员之一，借助励展博览集团全球多个行业的强大客户资源及多个兄弟展会鼎力支持，共享丰富行业资源，如：FINETECH JAPAN立足于日本触摸屏行业，汇聚了海量海外触摸屏行业目标客户;NEPCON SOUTH CHINA电子展则扎根消费电子行业和EMS代工，为深圳全触与显示展带来众多的消费电子企业的观众;CIAFF汽车后市场博览会由于其覆盖汽车行业的优势，为深圳全触与显示展提供了大量的汽车电子客户资源。

此外，本届深圳展主办方还将积极协助展商拓展海外市场，特别是东南亚和南亚市场。主办方将从筹备之初即设置团队进行海外专业观众专项邀约，除了增强在知名的海外媒体上推广的力度之外，还将谋求与海外行业行业的深度合作，其中，与印度通讯制造商协会(简称：CMAI)的合作就是很好的案例，相信在2017深圳全触与显示展现场，将有包括印度买家团在内的更多海外观众的身影出现。如此，业界完全有理由相信，通过资源整合、强强联手，深圳全触与显示展的各个观众类别均将得到有效的扩充。

特色精准商务配对服务再启动，高质量买家需求真实可靠

TAP特邀贵宾计划在2016深圳全触与显示展期间获得了圆满成功，总计976名TAP特邀贵宾到场，共与100家参展企业进行了200余场现场配对会晤。据展后追踪报告所示，展后成交额预计达到了2.31亿元。展会主办方通过这一特色买家配对服务，邀请到来自智能终端、触摸屏及显示、汽车电子、智能家居、蓝宝石行业的实力买家。

2017深圳全触与显示展将在原有的服务基础之上，特别推出C-TOUCH & DISPLAY商务会谈预约系统，将为展商特别提供全新增值服务体验。在系统平台之上，展商能看到买家的详细资料及求购信息细节，并向感兴趣的潜在事业伙伴发出展会现场见面的邀请，提升展商的沟通效率和参展价值。

多场专业论坛解构触摸屏与显示行业最新趋势

2017深圳全触与显示展还将同期举办多场专业论坛，涉及的会议主题覆盖触摸屏、显示、3D玻璃、机器视觉、摄像模组、光学膜技术等时下热点，并会邀请国内外知名企业的高层、顶尖研究机构学者、行业协会专家、以及名牌高校学术领头人等共同参与，进行深入探讨与解读，旨在为触控与显示行业人士提供零距离的学习交流平台。在参观展会之余，与会者可以通过参与全触与显示展同期论坛获取产业信息，洞察市场发展趋势，学习了解最新发展技术应用，与参展商及同行们共同探讨关心的热点话题，建立合作人脉，从而在短时间内取得更佳的观展效果。

缤纷同期展，成就触摸屏完整产业链的专业展示平台

2017深圳全触与显示展期间，将同期同地举办2017深圳国际高性能薄膜展(FILM EXPO SHENZHEN 2017)，2017深圳国际胶粘带、保护膜和光学膜展览会(APFO EXPO SHENZHEN 2017)。此展主要展示与光电显示行业相关的高性能膜材料、高功能塑料材料、高功能金属材料、高功能陶瓷材料及相关材料的加工设备，展商们将共享来自触摸屏与显示行业全产业链上下游的专业观众资源，获得技术革新的创新思路及开拓业务新蓝海的宝贵契机，同时也将为行业观众提供新型材料、设备及一站式行业综合学习、采购和体验的机会，使得展会成为行业中名副其实的全产业链专业展示平台。秉承数载经验和佳绩，2017深圳国际全触与显示展已经立足行业制高点，相信2017的展会势必以全新的面孔、高效的服务为参展商、观众以及买家提供便捷、高效的优质商务平台。

11月24-26日，深圳会展中心，2017深圳全触与显示展及其系列展会期待您的莅临。

据悉，上海励扩展览有限公司，是由励展博览集团(世界领先的展览及会议活动主办机构)和上海扩展展览服务有限公司(一家专业策划和组织国内外大中型展览和会议的公司)于2015年在中国组建的合资公司，是世界领先的中国国际触摸屏行业的展会主办机构，也是励展博览集团在华的九家出色的成员公司之一。目前，公司每年分别在上海和深圳两地举办行业展会,其中包括广为人知的中国国际全触与显示展(简称：全触与显示展，C-TOUCH & DISPLAY)、国际新型显示技术展(简称： INTERNATIONAL NEW DISPLAY)、中国国际高性能薄膜制造技术展览会(简称：FILM EXPO)及中国国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(简称：APFO EXPO)。除了将展会打造成专业的一站式行业综合学习、采购和体验平台之外，上海励扩展览有限公司每年还同期举办各种专业的技术论坛，吸引来自智能终端、汽车制造、工控、航空航天、传媒广告、智慧医疗及智能家居等领域的海内外专业观众及买家前来了解最全面、最领先的产品及技术解决方案，积极推动了中国乃至全球光电显示行业的迅速发展。

来源：中国网