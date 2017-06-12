践行国家品牌强国梦 《大国品牌》新闻发布会顺利召开

2017年6月8日晚上，由TCL独家冠名的 “《大国品牌》节目启动仪式暨新闻发布会”在北京千禧大酒店举行。

中央电视台广告经管中心主任任学安先生、长江商学院副院长朱睿女士以及《大国品牌》出品人吴纲先生等上台致辞。台下三百多位嘉宾出席，有政府相关领导、品牌专家学者、企业界精英层、知名影视导演等齐聚，大家一起共同见证《大国品牌》的启动仪式荣耀时刻!

厚积薄发，国家平台成就国家品牌

中央电视台作为TCL《大国品牌》节目首播的媒体，中央电视台广告经营管理中心主任任学安先生在新闻发布会中讲到：“中央电视台作为中国的权威媒体平台，承载着中国改革开放三十年的品牌使命，以最具影响力和发展潜力的品牌视角讲述中国品牌的成长故事，让世界看到中国，引领中国企业打开国际消费市场，传递中国品牌力量。 ”

不忘初心，落实讲好中国品牌故事

《大国品牌养成记》是继国家品牌计划之后，央视送给中国企业家的又一份大礼，讲好中国品牌故事，在品牌建设与传播的道路上，《大国品牌养成记》出品人吴纲先生用20年的努力与坚持成就了自己对品牌的“不变初心，方得始终”。在发布会现场，吴纲先生从学术和市场的角度讲述了自己与品牌的故事，20年的品牌沉淀，10年的品牌探索，以一种创新的短视频讲述品牌故事的方式诠释了中国品牌的未来发展，电视与互联网的结合，更是品牌的时代发酵。不变的是坚持品牌的初心，而改变的是讲述品牌的探索之路。

同时，在新闻发布会现场，著名纪录片导演/国际纪录片奖获得者李成才先生从纪录片的角度阐述了《大国品牌》3分钟品牌故事片节目的创新媒体传播，用艺术还原真实，探索如何在短时间内呈现品牌内涵和价值，更阐述了如何在国家媒体上向国内乃至国际呈现中国品牌故事，讲好中国品牌故事。

独具匠心，绽放中国品牌强国梦

据现场了解，独家冠名企业TCL集团作为《大国品牌》节目的首播品牌，TCL集团品牌管理中心总经理张晓光先生阐述了TCL品牌与《大国品牌》节目所传递出的品牌精神的高度契合度，以及TCL冠名《大国品牌》节目的前瞻愿景，更讲述了品牌国际化发展对中国企业品牌化进程的深刻影响和引领作用，以及TCL作为中国第一批走出去的“大国品牌”的使命感和未来价值。

据透露，参加本次TCL《大国品牌》新闻发布会的企业都是各行业的翘楚，有传统品牌，有新兴品牌。用自己感人而又值得深思的故事讲好中国品牌故事。摩拜单车首席营销官郑顺景作为中国新兴品牌的企业家代表之一，从互联网大数据的角度解读摩拜现象，阐述《大国品牌》节目对于企业品牌发展的影响力。

别具一格，创新解码优秀品牌故事

从2017年7月1日起，TCL《大国品牌》系列品牌故事展播将集中在央视CCTV-1综合频道企业品牌周陆续展播，每段三分钟，每天三个黄金档时段高频展示一批代表中国国家形象的企业品牌。

与会的品牌专家、优秀企业代表共同讨论了TCL《大国品牌》节目对推动中国品牌迈向国际化起到积极的作用，有中国最会讲故事的“凯叔”王凯、boss直聘的创始人赵鹏，都从自身品牌的角度讲述了《大国品牌》节目对中国成长中品牌的促进作用。而《大国品牌》作为中国第一部探讨企业品牌转型升级要素的故事片，集中优势资源高频展示一批中国优秀品牌，不仅承载了国家电视台践行“品牌强国梦想”，而且为我们的国家、为我们的民族寻找、培育、塑造一批国家品牌做出了重大贡献。

为了更好地实现“品牌强国梦”，品牌专家呼吁更多的企业参与到TCL《大国品牌》节目中去，在国家平台上向世界展示中国品牌的力量。品牌影响你我，品牌改变生活。

TCL《大国品牌》为中国企业讲好中国品牌故事，我们矢志前行!

来源：CCTV证券网