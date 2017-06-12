CES ASIA海信亮国际范儿：把高端产品卖向全世界

今年夏天消费电子领域最热的展会当属亚洲消费电子展(CES ASIA 2017)，各家产品争奇斗艳争发新品，而把国内第一优势延续至第14个年头的海信，早已放眼国际，在展会中亮相自己即将在全球30个国家和地区上市的高端ULED新品N8700系列，作为高端产品的另一个代表，海信激光电视也将在海外上市。

海信集团总裁刘洪新在宣布赞助2018FIFA世界杯不久后即宣布启动名为“璀璨计划”的全球品牌提升计划，其核心是通过持续不断地赞助重大体育赛事，提升品牌的知名度，同时发挥技术优势，以国际化的设计理念和全球联动的研发资源，面向全球市场持续推出高画质、高颜值和高体验的电视产品，实现海信品牌全球市场份额的快速提升。

现场展出的N8700外观时尚色彩逼真，不同国家不同语言的智能系统操作界面令媒体和参观者感到十分新奇。打开电视，这款世界杯定制电视也体现出极佳的观看体验，Ultra Motion运动预估及运动补偿技术使运动画面流畅清晰，无拖尾和抖动。

上手操控体验更佳，海信高端ULED新品载了海信专为海外用户定制的VIDAA U系统，反应速度快、使用简洁，并且能够个性定制。该系统整合了Netflix、YouTube、Amazon等全球顶尖在线视频平台资源，不愧为全球三大智能电视操作系统之一。

海信国际营销公司副总经理朱聃说：“海信能够面向全球重点市场推出新品，是基于海信全球研发全球生产的能力”。近年来，海信的国际化进程不断加快，在美国、日本、德国、加拿大、以色列等地已建立了7大海外研发中心，在南非、墨西哥、捷克均建立了海外生产基地。在海外市场，海信始终坚持技术立企、品牌优先，2007年以来海信海外自主品牌销售收入增长了22倍,自主品牌占比增长4.3倍。通过赞助欧洲杯、世界杯等顶级赛事，具备了品牌加速成长跃升国际一流的条件，顺应这股强大的发展态势，海信提出了旨在加速全球品牌扩张的“璀璨计划”。

“璀璨计划”实现路径中重要一环是以高端产品抢占高端市场，市场则给出积极反馈，一季度海信海外品牌收入猛增：一季度海外品牌整体收入同比增长40.9%;其中电视第一季度品牌收入同比增长31.2%;根据IHS数据，第一季度海信海外品牌市场份额同比上升26%。

来源：财信网