随行付发布“智慧支付”平台，引领支付行业“智慧”前行

6月9日，以“智慧支付，万物互联”为主题的2017随行付智慧支付平台发布会在北京召开。此次发布会围绕智慧支付平台展开全景阐述，“开放、融合”是其平台的核心能力。基于智慧支付平台打造的三款新品也在此次发布会上亮相。分别是：随行付智能POS、随行付闪POS和随行付收银台。

此次大会现场还真实再现了以银联云闪付为代表的商户场景，云闪付等以其“超爽快”的体验受到与会者的热烈追捧。从排座到支付，从进销存到金融服务，由“一瓶水”、“一束花”引发的全流程真实场景体验得到了与会人员的热烈响应。此次大会吸引了来自银行、全国各业态的系统商、运营商、服务商以及协会代表等参会。

开放平台 打造智慧移动支付生态圈

据了解，随行付智慧支付平台是支持跨系统(银联云闪付、其他主流二维码)、跨平台(Android平台、iOS平台)、跨终端(多品牌智能POS)的创新智慧支付综合解决方案，能为商户、运营商、软硬件厂商提供更贴切、更安全的支付与营销服务。

过去，一款优秀的管理系统或APP总受制于商户支付终端的多样性和复杂性，要想投放一款应用需要与近百种型号的终端重复开发联调，投放效率太低且后期运营维护成本极高，产品与商户之前犹如独木桥。而随行付智慧支付平台铺通了这条高速路：通过与几乎所有终端厂商和收银设备厂商开放合作，不局限于商户选择的终端类型，均可以适配到随行付智慧支付能力。从整体上看，随行付“智慧支付”平台可以切分为7个层面：核心技术，支付平台，通用型硬件，应用市场、行业解决方案、运营平台和标准化接入。其有着丰富的拓展性和普适性。

智慧智能 “超爽快”体验受追捧

此次会议的另一大亮点，是由发布式改为体验式：以真实的场景与交易360°接触“智慧支付”。现场设置了四大实操专区，分别展示了餐饮解决方案、商超解决方案、营销功能以及银联云闪付。

餐饮解决方案可实现排号点餐、扫码即加入会员、前厅后厨零距离互动、自助开票等功能，优化顾客体验;商超解决方案提供ERP管理系统，可消除信息孤岛、实时查看库存、信息高度集成、提高管理效率;营销功能可实现高效的新客引流及老客营销，并可实时监测营销效果;在银联云闪付专区，可以体验银联钱包、银联二维码、手机NFC一挥即付。银联在互动体验环节，“1元钱闪购玫瑰花”活动受到了与会者的热烈追捧。观众纷纷掏出手机，体验便捷支付。

智慧支付将成为未来的主流支付方式之一。作为一家在支付领域有着多年积累的公司，随行付积极参与其中，打通各家银行、厂商与运营方的合作更加具有里程碑意义。随着随行付智慧支付平台的推出，移动支付布局也进入了新的阶段。未来，随行付将建立更为完善的智慧支付全景生态，进一步打造自己的“小微商户移动金融服务专家”。

来源：经济网