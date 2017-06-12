质信中国造：了不起的吉利，中国智造的世界名片

首艘国产航母下水，首架国产大型客机试飞，世界最大单口径射电望远镜FAST张开“天眼”，开始仰望星空……一系列“国之重器”的亮相，标志着“中国制造”向“中国智造”转变的全新格局正在加速成型。

4月24日，国务院办公厅批准并同意自2017年起，将每年5月10日设立为“中国品牌日”。这对中国品牌发展具有重要的意义，将建设国家品牌形象和国际竞争力提升到了国家战略层面。

在首个“中国品牌日”，吉利汽车不失时机的发布了全新技术品牌iNTEC，主要涵盖了高效动力、人本安全、智能驾驶、健康生态、智能互联等五大技术模块，成为我国在汽车领域由跟跑向领跑转变的风向标。吉利汽车“自主突破创新，融合全球智慧，掌控核心技术”的研发战略与6月8日“了不起的城市”杭州发布会主题不谋而合，完美诠释了杭州充满创新活力的城市形象。

根据瑞士洛桑管理学院近日发布的《2017年度世界竞争力报告》，在全球最具竞争力的经济体中，中国从2016年的第25位跃升至第18位。可以看出，在中国制造2025计划时代战略驱动下，中国“智造”正在持续推动中国经济的转型和发展，不断提升中国在世界经济全球化背景下的核心竞争力。

对于国家竞争力，中国社会科学院副院长蔡昉有精辟的见解：国家竞争力和企业竞争力两者是互相促进的关系，如果所有的企业都能够提高自身的竞争力，很自然国家竞争力就提高了，与此同时，国家竞争力总体提高以后通过规模经济、通过积聚效应又使每一个企业获益，能够让每个企业站在更高的竞争力平台上往上进步，两者互相依赖。

改革开放以来，“中国制造”闻名于世，但中国企业在核心技术上的突破长期处于劣势，核心关键零部件技术始终被外资品牌把持。在人口红利消失的情况下，中国制造要想突破天花板，实现进一步发展，依托自主创新，去打破外资品牌的技术垄断，就成了关键。

以汽车工业为例，2016年，中国品牌乘用车销量同比增长20.50%，占乘用车销售总量的43.19%，占有率比上年提升2 个百分点。今年第一季度中国品牌乘用车销量同比增长6.5%，占乘用车销售总量的45.7%。

从数据可以清晰看出，中国汽车品牌在产品品质、销量、市场占有率和消费者口碑不断提升，中国汽车工业在经过30余年的发展后，已经出现赶超合资品牌的分水岭。这意味着，依托方兴未艾的自主创新和市场耕耘，特别是针对新能源、智能化与移动互联三大汽车技术发展趋势，通过技术前瞻性思考去构建未来发展的技术路径，包括吉利在内的中国汽车自主品牌目前已经具备了走向世界的勇气和实力。

当前，全球汽车行业正在经历划时代的变革，这给中国汽车工业带来不可多得的机遇。目前中国已是世界第一汽车制造大国，并正处于从汽车制造大国向汽车制造强国转变的关键时期。在这样一个可以决战未来的时刻，如何顺势而为、抓住机遇，提升企业竞争力和行业影响力，是所有中国车企都在思考的问题。

对于解决这一问题，不同车企有不同的答案。但却有一个共识，那就是“智造”成为未来中国汽车市场的重要抓手。这一点从吉利汽车近年来的战略布局及相应践行就可窥一斑。

吉利以市场和用户为中心，为满足和引领消费者不断升级和个性化的需求，打造了各个细分市场的标杆产品。在2014年提出“造每个人的精品车”的品牌使命后，陆续推出博瑞、博越、帝豪GS、帝豪GL等3.0时代精品车型，在市场上收获了不俗的销量和口碑。同时吉利还坚持持续性的研发投入，确保形成世界一流的技术研发体系和技术原创能力，培养高素质的研发和技术人才队伍。过去几年吉利的研发投入占比远高于行业平均水平，目前已在中国的宁波、杭州，瑞典的哥德堡和英国的考文垂布局了四大研发中心，拥有研发人员过万名。

吉利通过全球化布局，加强集团内外部的资源整合与协同，加速全球最新汽车制造技术在其上的流动与融合，最终孵化出了面向未来的“iNTEC人性化智驾科技”。与很多车企在单一技术方向创新不同，iNTEC人性化智驾科技，是全面、系统融合全球智能科技而构建的完整的未来汽车驾乘技术解决方案，堪称率先、全面迎合了世界人工智能和物联网发展大势，是对未来汽车科技发展的最佳解读。

作为目前中国车企在汽车制造方面自主创新成果的“集大成者”，iNTEC技术品牌的发布，背后隐含有更深含义：以前，吉利是“造老百姓买得起的车”，如今，通过发力技术创新，吉利全面迈入3.0精品车时代，确立了新的品牌使命升级，即“造每个人的精品车”。实现了引领中国汽车产业从“中国制造”向“中国智造”转型、升级，在汽车领域提升国家竞争力，助推我国从制造大国向制造强国转变。

打造精品车离不开工匠精神

作为推动供给侧改革、实现结构调整产业升级的“新动能”，目前工匠精神已如国家预期，成为经济转型升级的激发要素，以及推动大众创业、万众创新的重要路径，并在汽车制造领域充分体现了出来。

汽车拥有上万个零部件和最长的制造业产业链，最能体现一个国家的综合工业水平。苛求每一个细节，近乎偏执于精益求精的“工匠精神”是打造符合时代需求的“精品车”的重要保障。吉利坚持“精品车发展战略”，在汽车的“智能”和“安全”等重要品质内涵方面下足功夫，其“3.0时代精品车”如博瑞的推出，让消费者切实感受到了吉利汽车对智能化和安全化的思考，让人看到了吉利不输合资车的高品质。

随着3.0时代精品车不断推出和产品布局，吉利汽车获得了产品自信和品牌提升，体系化造车的力量也得到了显著增强。2016年吉利汽车累计销量达76.59万辆，同比增长50%;今年5月销量76546辆同比增长67%，前五个月总销量达44.18万辆同比增长89%，目前已完成全年百万辆销量目标的44%。旗下产品几乎款款都成为了爆款，目前博越已连续6个月破2万辆，新帝豪连续六年摘得中国品牌轿车销冠，博瑞也稳居中国品牌中高端轿车销量第一。

不久前，李克强总理在听取吉利集团在欧洲经济技术合作的最新进展汇报时，就赞许了吉利多方协同创新，实现成果转化的联合研发生产模式，并重申了精益求精的“工匠精神”对“中国制造”品质革命的重要作用。

吉利的成功在于，吉利不仅能够较早看到中国汽车市场需求端的变化，还能结合这一变化，在供给侧从企业愿景、发展战略、品牌架构到管理体系、产品结构进行全面调整，从而站在未来全局高度推出领先科技，为“中国汽车智造”提供一套成体系的技术品牌支撑。

可以说，吉利的成功已让更多的中国车企解决企业核心竞争力问题提供了一个值得借鉴的思路。而吉利的成功，也折射出中国汽车自主品牌的未来。那就是，随着中国车企不断用创新去抢占技术高地，未来十年中国汽车品牌的市场占有率将会逐渐攀升，而中国也将最终成为世界汽车制造强国。

来源：青海新闻网