发展绿色现代农业 茅台生态砥砺前行

又到一年一度的蓝莓成熟季，贵州黔东南丹寨县早已果溢飘香，远远望去高高低低的山丘见都挂满了小小的蓝莓果子，地里随处可见农民忙碌采摘的身影。长期没有经济效益的国家级贫困县丹寨终于在茅台生态农业公司入驻后，在贫困攻坚的热土中扎根成长起来，走上了一条经济效益、生态效益与社会效益和谐统一的绿色生态农业发展之路。

丹寨地处云贵高原，亚热带季风湿润气候区，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，雨水充沛，多样化的地形更是为农业种植提供了条件。基于得天独厚的资源优势，2015年茅台生态农业公司选择入住丹寨大力发展蓝莓产业，确立了以蓝莓种植、鲜果销售、果干加工为主的发展战略，积极参与到丹寨县乃至黔东南州和全省的大扶贫战略中，通过土地租金、服务外包、利润分成等模式为农民提供持续经济收入来源，将企业发展与农民增收相结合，科学治贫，精准扶贫，效果显著。在兴仁镇茅台有机蓝莓园，看着长势喜人的蓝莓，烧茶村党支部书记杨秀贤说：“我们烧茶村253户村民流转土地给茅台集团，全村种植蓝莓1300亩，村民既通过流转土地获得租金，又有能在家门口务工促增收，蓝莓不仅美了家乡，还富了烧茶。”

高效增质的全产业链结构

茅台生态农业公司自创立以来，以蓝莓的种植加工为突破口和切入点，进行全面管理，监督法制化、质量标准化、集中收购、统一加工、销售、检验，配套服务系列化，形成产、供、销一体化，坚持“公司+基地(种植联合体)+农户”和“订单农业”的生产关系，变资源优势为经济优势和产业优势，发挥联动扩散效应。未来，茅台生态农业还将逐步逐步涉足黔东南生态农业及山地生态旅游体验，通过整合业务促进全产业链模式发展，积极开发生态产业新的经济增长点，达到提质增效利益共赢的局面。

科技创新应用助推发展

农业出路在现代化，农业现代化关键在科技进步。茅台生态农业从蓝莓种植及生产加工的各个环节都采用先进技术，推进科技成果转化应用。通过探索贵州山地气候、土壤情况选择适宜优质的蓝莓品种，配合节水灌溉、合理施肥、温光调控、融合设施生产高效栽培;按照GMP标准的要求，斥资近2000万元引进净化设备，整个车间实行无菌生产，确保产品品质;与此同时，茅台生态农业公司与贵州大学酿酒与食品学院、德国德乐食品公司、江南大学食品科学国家重点实验室等建立合作伙伴关系，构建公司的技术专家智库和创新平台，积极筹建一流的科研中心和培育一支较高水平的产学研发和高素质的管理人才队伍。

茅台生态农业响应国家绿色生态农业发展的号召，以“健康分享，绿色发展”为经营理念，通过良种良法、农机农艺、绿色增产技术推广，自觉地推动生态农业绿色循环发展，延伸全产业链价值，为中国农业现代化贡献力量。

来源：中国网