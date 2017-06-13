中融商布局河南 “资媒联姻”共谋发展

资本想要做大做强，飞速发展的河南和新晋的新一线城市郑州，已是谋篇布局不可获缺的关键一站。传统媒体转型发展，涉足多业态的市场，是其出路之一。

2017年6月7日，中融商总裁闫高峰等一行莅临河南，在东方今报相关负责人的陪同下，考察郑州投资环境。6月8日中融商与东方今报在郑州举行签署战略合作协议仪式，资媒强强联手，共谋发展。

中融商投资有限公司是以资本为主要连接纽带，并致力于成为全球领先的股权投资，资产管理，并购重组和资本运作的企业生态，拥有经基金业协会备案的股权投资基金和证券投资基金。中融商总部在北京，并在上海，天津，福建，海南以及香港，新加坡等境内外多地设立了分支机构。

闫高峰表示，中融商作为金融平台，有金融领域的各类资源，东方今报作为深耕中原大地13年产业服务的综合媒体，在媒体资源、行业资源和政府资源上，有着得天独厚的优势，双方之间具有非常契合互补的合作空间。期待双方在项目合作的基础上，能迎来更深层次的金融领域和产业领域上的密切合作。

东方今报设总编辑赵瑞莹说“在这个竞争激烈的时代，力求开拓创新适合我们的道路。通过企业战略合作来达到互利共赢的目的，也是我们今天签署合作协议的初衷。东方今报社与北京中融商股份有限公司的强强联手，充分挖掘双方在各自领域的优质资源，有效实现资源整合互补，挑战创新新思路，增强市场竞争力，促进双方共同发展。”

来源：中国网