网库亮相第十九届浙洽会 产业电商助力“一带一路”发展

第三届中国—中东欧国家投资贸易博览会、第十九届中国浙江投资贸易洽谈会、第十六届中国国际日用消费品博览会6月8日在宁波开幕。来自61个国家和地区的客商云集甬城进行投资贸易洽谈，寻找合作机会、实现共赢发展。

港口强区、魅力镇海。6月8日下午，第十九届浙江投资贸易洽谈会镇海分团项目签约仪式在九龙湖镇举行。网库集团总裁李军保出席签约仪式并就产业互联网发表了精彩的演讲，会后与宁波市镇海区委书记林雅莲等主要领导进行了深入的交流。

李军保在演讲中表示，未来实体经济必将是产业互联、工业互联和万物互联的形态，互联网将成为推动实体产业发展的最强动力。今后，更多的中小企业将搭上互联网这趟快车，不单单通过互联网营销，还可以实现交易在线化、数据自有化、服务个性化。

近年来，以零售电商、打车、团购、共享单车为代表的消费互联网风头正盛，但是消费互联网无法满足各个实体产业的升级与再造，只是通过资本的力量影响着人们的生活方式，对于传统产业与区域特色产业而言，更需要产业互联网这种新的形式，来促进产业的升级与商业模式的再造，振兴实体经济。

李军保重点提到，互联网的力量正在重塑整个实体经济，使其向着降成本、提高服务性收入和渠道扁平化的方向发展，制造企业应当更加注重单品突破，借助互联网大数据的优势，提升品牌价值。

当日，除网库集团宁波项目以外，仪式上，华福高性能耐高温不粘涂料项目、富卓汽车部件设备项目等36个项目分13个批次在镇海分团场内完成签约，资金总额142.98亿元。

作为东道主，镇海区区委副书记、区长魏祖民在仪式上发表讲话，他表示镇海已站在了新一轮大发展的起点上，有实力、有底蕴、有梦想，力争成为“一带一路”建设的排头兵。魏祖民还承诺，将为前来镇海投资兴业的企业家们当好“店小二”，提供热情周到的“妈妈式”服务，促使项目在镇海早日落地生根、开花结果。

会后，李军保与宁波市镇海区委书记林雅莲围绕项目发展、产业互联网发展等话题进行交流。李军保说道， 作为首个“中国制造2025”试点示范城市，宁波的制造业实力雄厚，发展再制造产业的基础扎实、潜力巨大。网库也非常看好宁波工业基础，将借此契机，加强合作，以镇海为中心加大在工业互联网上的投入，助力“中国制造2025”。

对此，林雅莲表示，依托镇海区在区位条件、产业特色与创业创新等方面的优势，希望项目能发挥新业态的带动示范作用，促进产业集聚、服务集聚、人才集聚，镇海将全力做好服务，打造创业者乐园，努力加快企业成长，求取双赢。

据了解，宁波是长三角南翼著名的制造业基地，作为全国首个“中国制造2025”试点示范城市，被国家赋予探路先行、探索创新的重大使命。

改革开放以来，宁波一直是全国制造业基地。宁波市坚持以制造业为立市之本、强市之基，培育了石油化工、汽车制造、装备制造、新材料、家用电器等八大千亿级产业集群，先进装备制造业、高新技术制造业占比重已经超过40%。

而宁波所在的浙江省地处长江黄金水道和南北海运大通道交汇处，是“一带一路”总体格局中的重要节点、大宗国际货物的中转地和集散地。浙江在发展电商方面有着先天的优势，浙江的优势在于，很早就主动到境外投资。现在国家提出 一带一路 倡议，正好浙江又是转型升级的关键时期，企业走出去的步伐更快了，贸易额也增长较快。

目前，浙江已经对“一带一路”国家的跨境电商零售出口进行了全覆盖。数据显示，2016年浙江省以跨境电子商务形式自“一带一路”国家进口2.7亿元，零售出口10.4亿元，分别增长78.5%和55.5%，高于同期全省跨境电子商务整体增速28.4个和15.6个百分点。

另悉，网库在浙江投资发展也不断扩大，采取“互联网+产业”方式，以“政策+平台+技术+运营+人才+资源+资本”等多方面的创新发展模式，依托各个区县特色产业优势、政策引导、技术支持等服务保障通过服务实体企业，大力推动互联网与生产领域、实体经济的融合。助力“中国制造2025”，助力“一带一路”发展。

来源：中国网