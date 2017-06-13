“匠心智造·品牌中国” 品牌领袖共话中国智造转型升级

尹铮铮工作室一周年 《淳林话品牌》智造力沙龙成功举办

广东广播电视台新闻广播尹铮铮工作室成立一周年之际，知名企业家、学界大咖相聚一堂，共话中国智造转型升级。

6月9日上午，“匠心智造·品牌中国”《淳林话品牌》智造力沙龙暨南方(铮视听)融媒体研究院挂牌仪式在广东广播电视台举行。广东广播电视台台长张惠建、副台长曾少华等领导出席活动。广东新闻广播主持人、全国金话筒陈晓琳担任主持。

尹铮铮工作室负责人尹铮铮在活动中展示了工作室成立一年来的成果。据介绍，尹铮铮工作室旗下的多档节目在节目形式、内容、传播方式上都有大胆突破创新，延伸的线下活动精彩纷呈。其中专注品牌传播的高端访谈节目《淳林话品牌》以其优质的原创内容、音视频共享的制作方式、矩阵化的传播模式，在短时间内获得了广泛关注。

著名品牌专家、华南理工大学新闻与传播学院副院长段淳林教授以大数据方式介绍《淳林话品牌》。《淳林话品牌》节目从2016年的1.0版到2017年的2.0版——从两人对话到三人访谈，从纯音频到音视频同步制作。2.0版节目推出仅三月余，就吸引了多位十亿、百亿级规模的企业品牌领袖作客。矩阵式传播效果显著，新媒体平台点击总量近百万。

广东广播电视台新闻广播总监麦伟平代表主办方致辞，向支持单位和人士表示感谢，并阐述了广东新闻广播致力打造有影响力、价值力、传播力的“智慧融媒体”的全新概念。

随后，尹铮铮工作室与广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室共同打造的南方(铮视听)融媒体研究院正式揭牌。工作室与华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室首次提出“智慧融媒体”概念。该研究院将为“智慧融媒体”提供理论支持，为业界和学界提供产学融合交流平台，致力于音视频内容开发与节目形态创新等方面的研究。今后，尹铮铮工作室将汇聚更多力量打造“智慧融媒体”。

主题演讲环节，五位重量级嘉宾以企业家的角度深度剖析智造内涵。卡尔蔡司光学中国区总裁彭伟、真彩文具董事长黄小喜、因赛集团董事长王建朝、锐丰音响总经理凌子斌、华帝股份副总裁韩伟一一走上讲台，详述企业在智能制造和品牌创新领域的成功经验。

沙龙环节则呈现了一场升级版的《淳林话品牌》。广州章光101总经理赵胜慧、尚品宅配副总经理张志芳、珠江钢琴董事会秘书杨伟华、思哲设计院董事长罗思敏、艺之卉创始人赵卉洲、星艺装饰文化传播中心总监郝峻与段淳林教授、广东新闻广播主持人陈晓琳就“匠心”、“智造”、“品牌”三者的关系展开对话，憧憬中国智造的未来。

一场思想盛宴之后，举行《淳林话品牌》新书首发仪式。2016年广播版节目集结成书，详细记录了前30期节目的精华内容，在原有音频文字化的基础上加入了丰富的品牌案例。

活动最后，《淳林话品牌》正式升级为3.0版本，广东广播电视台新闻频道成为传播矩阵的新成员，节目将在内容和传播上再次升级，为广东新闻广播尹铮铮工作室在影响力、价值力、传播力的不断提升提供新能量。

来源：中国网