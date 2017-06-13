黄东辉：数码摄影的力量

21世纪是一个高科技飞速发展的信息化时代。与此同时，摄影界也是一个数码摄影取代胶片摄影的技术更替时代。套用著名导演冯小刚的话来说：胶片这篇已经翻过去了，剩下的只是留在人们心中的那点味道。数码摄影无论从器材还是技术层面都已经日趋成熟，取代胶片摄影已经成为不争的事实

数码摄影关系到摄影创作的指导思想，关系到摄影技术的实现，关系到影像品质的保证。绝不是数码后期修整美化一下图片那么简单。用数码摄影的思维进行创作，黄东辉可谓与时俱进，成就出色。在数码摄影领域，黄东辉有不少绝招，也有很多实际操作的经验和心得，因此，在传道授业的摄影教学领域，黄东辉忙碌得很，他希望用最新的数码摄影前沿知识服务好摄影大众。

黄东辉真正接触数码摄影还是10多年前的事情，但是一接触，黄东辉就好象找到知音，找到希望，用它自己的话说，十多年中痴迷地研究起数码摄影的技术始终没有懈怠，先后掌握了Adobe公司Bridge、Lightroom、Photoshop等平面软件和系统软件，以及Camera Raw插件。在PS修图中采用国际先进的后期技术和色彩管理方法，使图片制作的质量极大地提高。他用光亮蒙版的新概念以及通道、色彩选择等方法代替了以前简单的套索蚂蚁线选择方式，用色彩平衡的原理进行色彩管理，得到准确的色彩画面，改变了传统的沙龙色调那种色彩溢出现象，达到国际上先进的修图水平。其作品先后获得国家和国际奖项。由于其杰出的表现和实力，成为较早意识到数码摄影将引领时代潮流，并刻苦钻研数码影像拍摄和后期处理方法的摄影师。

当中国图片后期处理技术还处于起步阶段的时候，黄东辉意识到，要想学到最先进的后期技术，还需要向技术更成熟的美国人学习，他通过朋友购买国外的软件，到国外的网站寻找后期调图的方法，一个技术一个技术研究，有时需要花很长时间才能攻克一个技术方法，但他仍乐此不疲，也是因为热爱，这十多年的时间，黄东辉从未间断数码摄影和数码后期的练习，他在这个过程中，也研究出许多独创的后期方法，利用特殊的技巧，达到令人意想不到的效果。

提起摄影，黄东辉的摄龄可谓不短，胶片摄影曾是他的钟爱喜爱，酷爱黑白暗房冲洗技术，为他打下了传统制作的基础。随着数码时代的来临，数码相机不断地更新发展，至今已基本上取代了传统的胶片相机，非常成熟。传统的暗房，也几乎多被电脑制作所替代。而对于摄影技术来说，已进行了一次全方位的革新，用数码摄影的思想指导摄影，用数码摄影的崭新技术完善摄影，这是科技进步的大好事，在黄东辉看来，艺术是永恒的，是可以沉淀下来的，但技术是不能沉淀的，技术必须更新。

谈起数码摄影，黄东辉的话匣子打开就收不住，他提到很多数码摄影的方法都十分新颖，卓有成效。同时，他也用生动的实例，证明当今的很多摄影人都是在用不太科学的理解和方法拍照，远远没有发挥出数码摄影的优势。

黄东辉认为，有一些数码领域的误区，是胶片时代的惯性所造成的。例如，以前人们总是说“宁欠勿过”，那是胶片时代胶片的化学性质决定的。到了数码时代，这个定律就不太适用了，欠曝后，暗部层次会产生噪点，影响画质。黄东辉一直提倡“宁过勿欠”的数码摄影曝光理念，因为“过曝”的图片，可以保证暗部的质量，也可以通过后期调整，把“过曝”的高光部分拉回来，，达到正常的画质，并不会失去有效的层次。虽然，“宁过勿欠”这个数码摄影的曝光理念只有几个字，但是很少有摄影人真正理解并执行，因为他们并没有按照数码摄影的思维按快门。

对于睛空万里的大白天用ISO 8000的高感光度拍照的方法，很多摄影人可能认为很荒谬，摄影师一定会被人指责不会拍照，可是黄东辉却用事实证明采用高感光度绝对能拍出高品质的图片，着实让很多人看了大吃一惊。黄东辉认为传统的胶片摄影，是一种光化学反应，而数码摄影，则是一种光物理现象，二者在成像原理上有着本质的区别，这也决定了数码摄影在摄影方法、摄影后期处理等许多方面有独特的表现方法，是有别于胶片摄影的，摄影人要按照新的数码摄影要求来思维来拍摄。

原图（左）调整过后的图（右）

不用ND减光镜，黄东辉在大白天也能拍出流水的雾化效果。使用中长焦镜头，也能用大光圈实现把景物从头到尾拍清楚，这种创作方法，用传统摄影的方法根本是无法实现的，但是这些高难度的技巧在黄光辉的手中却如同变魔术一般，轻而易举地实现了。如今，黄东辉以高超的数码摄影技术，成为北京摄影函授学院广东校区的讲师、广东省摄影家协会技术提炼委员会副主任，培养了一大批后期制作的高手。

用RAW格式拍照，可以最大限度地得到原始数码文件，它的好处多多，其中一个非常大的好处是宽容度大，过曝一二挡或欠曝一二挡，都可以通过后期调整好，确保画质完好。因此，黄东辉看到太多的摄影人总是盯着数码相机上的直方图拍照，感到吃惊，一再提醒人们不要做此劳而无益的事情。

数码摄影将摄影的成本大大降低，促进中国全民摄影热潮的到来，所见即所得更为摄影者快速提升摄影水平提供了条件，如今，摄影已从复杂的专业技术转变为大众化的艺术表现形式，它不但有利于摄影的创作，更有利于影像文化的传播。黄东辉认为，学好数码摄影，拍到更多的好作品，并更大规模地传播推广，对于摄影师的发展来说就显得尤为重要。在某种程度上，专业的摄影师所面临的挑战就更加严峻，如果不加速学习，就面临着很快被逃汰的危险。

数码摄影和许多新的科技一样，代表了社会发展的大趋势、大方向，以迅雷不及掩耳之势，在短短十几年时间，便完成胶片摄影几十年甚至上百年的普及发展道路，我们足以感受到新技术的力量和震撼。黄东辉敏锐地感受到数码摄影的作用，全身心地投身到这个领域的研究中，十多年如一日地钻研学习，将摄影理论与摄影实践相结合，不仅拍摄出很多高品质作品，更在专业图片合成与图像后期技术领域取得突出成果。他走的深入、走的专注、分析的透彻，同时还能用深入浅出的方法表达出来，让人容易理解容易掌握，令人信服，也令人钦佩。

黄东辉 工作照

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