比巴科技携手幼教专家佟春凤，打造早教机器人领先品牌

世界教育专家普遍认为，早期教育是当今儿童教育的大趋势。

这类受众一般为0~6岁的孩童，在我国，这些孩童的父母多数为80、90后年轻职场父母，大部分接受过高等教育，对孩子的教育也十分重视，不愿让孩子输在起跑线上，所以年轻家长普遍愿意为孩子的早教买单。

除了各种早教课程上的大笔投入，对各类早教用品的购买也显得毫不手软。

在购物网站上输入关键词“早教”，立即弹出相关商品30余万件，品类包含早教玩具、书籍、教具等。其中最吸引广大父母的是各类早教机。

纵观中国早教机市场，品牌众多，噱头十足，但多少有点显得急功近利。

孩子的教育不是一朝一夕的事，早教机能否有效辅助教育孩子，除了硬件质量必须过关外，精细化内容显得尤为重要。

早教内容的选择和更新，需要长期的投入，花费的人力物力巨大，这并不符合大多数早教机商家的利益，因此市面上能真正做到深耕早教内容的早教机少之又少。

基于打造优质早教内容的初心，由4个奶爸创立的深圳比巴科技，不惜每年投入千万资金，遍寻国内外幼教早教专家顾问，联手打造贴合宝宝成长发育特点的早教内容，真正帮助解决广大父母痛点。

（比巴早教机器人）

据悉，2017年5月，比巴科技再次与一名知名幼教专家佟春凤签约，双方达成深度合作。

佟春凤老师自1997年从事幼儿教育，至今已有二十一个年头，始终坚守在幼教一线，积累总结了大量幼儿教育经验。

曾获多项教育奖项：全国优秀教师、深圳市福田区先进教育工作者等称号，教学活动被评为全国实验课题教研活动“优秀课例”，多篇论文荣获全国教育研究一等奖，并发表于国家及教育刊物上，曾获教研成果一等奖。

其著作《宝宝上幼儿园》，也因实用性备受父母与幼师追捧，一度售罄脱销。

据悉，佟春凤老师将作为教育顾问，为比巴科技的早教内容提供一定指导，同时比巴APP增设佟老师的个人专栏，为比巴用户分享育儿干货及实用技巧，还将定期针对性的解答比巴用户在育儿、早教方面的困惑。



（比巴app部分栏目展示）

此前，比巴科技旗下产品：B系列比巴智能早教音响、M系列比巴智能早教机已整合全网千万量级的早教与学习资源，涵盖了0~12岁儿童所需的故事、儿歌、课文、英语、国学、育儿知识等；签约了小马快跑、可可狮早教、昂立国际英语等专业国际早教机构，让比巴用户可以免费学习；并与虾米音乐、QQ音乐、豆瓣FM、喜马拉雅等深度合作，使得父母在育儿之余，还能听听音乐、电台放松身心。

如同比巴科技创始人陆默所言，比巴致力于以智能硬件产品为载体，以早教内容服务为核心，为0至12岁儿童家庭提供一站式早教育儿学习工具和交流平台。

此次佟春凤老师的加入，使比巴科技在早教内容的专业性上更进一步。

合作初期，佟老师就育儿过程父母普遍遇到的难题，如儿童安全、习惯养成、我的身体、百科知识、社会交往、启蒙教育、互动陪伴等，建议比巴建立更完善与针对性的解决方案。

对此，比巴积极响应，计划上线“父母助手，比巴帮我说”功能。

该功能可定制趣味化叮嘱，帮助父母更好更有效的与孩子沟通。通过该功能，父母可提前或实时订制最贴合自己宝宝的内容，如提醒孩子定时吃饭、多喝水、刷牙步骤等等，而这种让作为孩子小伙伴的小比巴来帮助自己跟孩子沟通，孩子会更容易接受。

一项新功能的研发及使用，无疑增加了原本就显得“很有重量”的产品成本，但如同比巴首创NFC绘本刷读，将实体绘本与有声音频结合，这次同样期许通过这个独有的“父母助手”功能，使更多家庭受益，而这，也体现了比巴科技对“智慧健康早教”核心产品理念的坚持，将比巴打造成服务家校的优质儿童教育品牌的决心。

据了解，比巴科技会以此次战略合作为契机，整合更多优质早教资源，为比巴用户提供更好更全面的服务。

作为早教机器人领先品牌，比巴还会带来多少惊喜，或许，不久之后便会知道。

来源：中国网