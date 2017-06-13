消费分期套现产业链频现 大数据风控形同虚设

消费金融“七年之痒”，多家平台进入3C市场，行业竞争压力大。为增强竞争力，平台纷纷实行免息政策。同时，多数消费身背分期业务，新用户难签，销售员薪资逐年下降。为赚钱，剑走偏锋，资深销售员曝，销售员、中介、客户联合套现产业链……

销售薪资“折半”

“现在做消费分期的销售人员薪资都不到6000，没有去年一半多。”某分期平台销售人员称，现在一个月能签10单以上的销售就算是好的销售员。

据悉，某大型消费金融平台的提成是1800元以下77元，1801元以上97元，除此之外保险、灵活还款，每项提成10元，以3000元的底薪计算，每月要签30单薪资才能达到6000元以上。

同时，每个平台的风控也各不相同，此前有销售人员表示，签了22单被拒22单，一单都不成。

事实上，导致销售员收入低的原因有二，一方面很多用户办理过分期业务；另一方面市场竞争压力大分期平台实行免息政策。

李欢曾是一家大型持牌消费金融公司高级销售经理，目前已经跳槽到下家公司了。

“赚的太少了，不够养家糊口。”李欢称，需要操心的事很多，以前公司手下的人几乎都没有心思上班了。”

“三防工程”难做

其实，薪资只是李欢跳槽的原因之一。他的另一个跳槽原因听起来令人匪夷所思。

“在上一家公司签单子的时候，中介不知道在哪里弄到的身份证，是真身份证，然后找个长相相似的人来套现，虽然后来发现了，但是已经晚了。”李欢称，“当时我还带着这个客户办理的银行卡，银行审核都过了，公司的风控也给秒过了。”

“说句实话这些公司没有有几个会真的查征信，顶多查大数据，坏账肯定多。”李欢感叹。

“现在做销售就得做好‘三防工程’就是防中介、防客户、防公司安全部。”李欢直言，“现在套现中介有各种暗套，令人防不胜防，其中最简单的就是，中介带缺钱的客户进店买苹果手机，签单之后直接出售。”

据了解，该公司的销售人员遭遇骗贷后，将受到公司安全部的审核从而进行处罚，每次处罚的方式都不相同。

“发生上面这些事想想全都是眼泪，最近我都想过要转行了。”李欢表示，“身边好多原来的同事都在跳槽或转行，但跳来跳去还是那些人，跳到小平台做套现业务的多，像达分期、佰仟分期等。”

形成“套现”产业链

“这种套现简单来说就是手机不要，要钱！”李欢解释道，“这个钱本来就是用来买手机的，结果在线下销售员、中介、客户目标达成一致后，客户直接拿了现金，并没有买手机，这样风控根本查不出来。”

据了解，销售员会在微信朋友圈、QQ群、贴吧和相关论坛等散布套现信息。而需要现金的客户会主动联系销售员进行套现。

“客户以买手机的名义进行分期，比如分期4000元，公司会直接打钱给门店，门店提成后把钱给中介，经过中介的分成和收取1000元的押金后，客户到手的只有2000元左右。”李欢如“说实话现在这种套现方式已经是默认的，区域经理、高级经理都收钱，这样签好的单子也可以算是成交量。”

据统计，目前有北银、捷信、苏宁、招联、蚂蚁花呗、京东白条、分期乐、趣分期、佰仟分期、达飞分期等数十家消费金融公司在做3c业务。做3c的分期平台多，分期买手机的人少，销售员为了赚得更多不得不进行三方联合套现。

来源： 亿欧网