以租代购模式走红 汽车金融市场迎来“裂变”效应

汽车金融是一个万亿级市场，传统银行、汽车金融公司、电商、互联网金融已在此混战多年，今年，各大集团结盟或跨区域合作的趋势已开始显现。

汽车金融渗透率快速提升

从2009年开始，中国汽车销量就已超过美国，成为全球汽车第一消费大国。截至2016年底，我国汽车保有量已达到1.94亿辆，较2010年增长113%；据国家信息中心预计，至2020年这个数字将达到2.5亿。

上亿级的存量市场，以及千万级的新增市场给汽车金融提供了发展的沃土。业内通过“汽车金融渗透率”来衡量汽车金融产业，所谓汽车金融渗透率，泛指通过贷款、融资等方式购买的车辆数量占总销售汽车数量的比例。

罗兰贝格咨询公司发布的《2016中国汽车金融报告》显示，2015年我国汽车金融整体渗透率为35%，但是相较于欧美市场70%-80%的渗透率水平，仍有巨大的差距。

虽然中国汽车金融市场起步晚，但发展迅猛，市场空间广阔。从2001到2014年，国内汽车信贷市场规模由436亿元增长13倍至6596亿元，未来中国互联网汽车金融总规模约为2000亿元。

另一方面，汽车金融行业不良贷款率要远低于银行业不良贷款率，抗风险能力较强。截至2015年末，汽车金融公司不良贷款余额为21.22亿元，不良贷款率为0.54%，较年初上升0.13%，但相比于其他各类贷款，依然是优质资产。

基于这些特点，我国汽车金融市场吸引了包括商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司和互联网金融公司等主体的参与角逐。

据不完全统计，目前汽车金融业务类型包括银行按揭、汽车贷款、车企金融、汽车电商、二手车金融、融资租赁、流动周转、车险分期等8种类型。其中，流动周转包括个人、小微企业的车辆抵押、车辆质押，以及车商的抵押、质押贷款业务。

汽车金融迎来“裂变” 以租代购模式走红

汽车融资租赁异军突起

从美国、日本等成熟的汽车金融市场来看，汽车融资租赁已经成为主要业务模式。目前美国、德国汽车融资租赁渗透率分别达到46%和21%，而国内渗透率仅1%，提升空间十分巨大。

汽车融资租赁模式下，客户可对满意的汽车进行租赁，并按月支付租金；合同期满后，汽车金融公司再将该车辆过户给客户，由此实现汽车使用权到所有权的转化。在整个汽车金融产业链中，汽车融资租赁凭借融物实现融资的特性、更为灵活的业务模式，以及高额的利润回报，受到了越来越多汽车行业从业者与广大客户的青睐。

事实上，“互联网+”模式已成为各大汽车品牌发力的主战场。传统汽车商的最大优势在于有自己的4s店、现成的渠道和客户群，但是同样这也是它的弱势，难以进行跨地域、跨平台、跨品牌的整合。

而互联网金融公司的加入，可以凭借其丰富的线上管理风控经验，通过金融快速地撬动汽车品牌的覆盖率和市场占有率，实现双方优势互补。

近年来，互联网金融平台的快速崛起，则使汽车金融市场迎来真正的裂变。从行业来看，互联网+汽车行业的融合，也已经从最初的汽车门户、汽车社区，发展到车联网、汽车电商（二手车交易平台）、汽车金融平台等相对高级的阶段,必将引发新一轮行业剧变。

来源： 未央网