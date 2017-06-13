“校园贷”经理找学生刷单借款挥霍 涉案数十万元

看到朋友贷款买手机，他眼馋也想“提前消费”，但已经大专毕业的他不再具有“校园贷”的资格，在求助朋友后满足了心愿。不过就是这个小细节，让他发现了“校园贷”的“商机”。一名来自安庆的小伙子王某在合肥市磨店职教城附近尝试做“校园贷”经理，利用多名学生的个人信息在多种校园借款平台上借款后消失。目前，王某因涉嫌诈骗罪已被新站警方刑事拘留。

学生报警要求还清“校园贷”

日前，合肥市新站警方接到多起学生报警称，本校从事“校园贷”的校园经理王某利用他们的个人信息，在多种校园借款平台上借款后，却突然不知所终，希望警方能找到王某，还清借下的钱款。新站警方根据学生们提供的信息，很快将王某找到。

据王某供述，他是安庆太湖人，2016年毕业于合肥某大专院校后在好友韩某处借宿。在闲聊中得知，韩某通过校园贷买了苹果手机，每月只需要还几十块钱。王某听后，也想买一部刚上市的苹果6PLUS手机来满足自己的虚荣心，便在某借款平台上申请账号，但是因为已经毕业，无法通过平台审核。

最终，因韩某还款信用良好，王某通过其账号借下8000元钱，买了自己想要的手机。不过，就是“借用账号”的行为，让无所事事的王某发现了“商机”。

找朋友“刷单”拿到本金挥霍

据王某供述，随后，他来到合肥市新站区磨店职教城附近找工作，期间认识了某贷款平台的校园经理谢某。

王某从谢某处得知，校园经理可以每月有2000元的底薪和每单80元的奖励工资。“但是要求也比较严格，就是每个月至少找15个学生来贷款，然后校园经理可以总共获得3200元工资；如果没完成任务，就只有2000元底薪。”

在谢某的推荐下，王某当上了某贷款平台的校园经理，可以通过拉贷款的模式，获得平台支付的工资。不过，在成为校园经理后，王某发现真正需要用钱的学生没有那么多，无论通过“贴小广告”，还是偷偷潜入学生QQ群发广告，依然没有多少人找他贷款。为了完成任务，王某开始找自己在日常工作中认识的夏某等几个学生帮自己刷单。利用他们的信息在平台上借了钱后，他们会将借到的钱转给王某，而王某要做的就是按约定的时间每月分期还款。

每月约定的还款数额只有几千元，而王某的账户里每月都会多出好几万元钱，虚荣心作祟的王某便开始了挥霍无度的生活，带朋友们出入高档场所，外出游玩，买城市越野摩托车来提高自己的生活档次和社会地位。

资金链断裂选择跑路

2016年底，因为要回老家过年，王某便想买一辆车，便又找到夏某等人，在某贷款平台上借下几万块钱准备买车。然而，心仪的轿车价格太贵，王某只好作罢。但是借来的几万元钱，还是被他带回老家挥霍得所剩无几。今年4月，利用多名学生在校园贷款平台上借下的钱又到了还款期，陆续有学生打电话给王某催着还款，此时王某已经无法凑齐还款的钱。王某思来想去后更改了联系方式，玩起了失踪。

根据警方的统计，王某在短短半年的时间内，通过“刷单”共借到贷款平台20余万，绝大部分被他挥霍一空。面对警方的讯问，王某表示，他和父母没有能力还清自己利用他人信息借下的20余万钱款。目前，王某因涉嫌诈骗罪已被新站警方刑事拘留，新站警方也已将此案提请瑶海区检察院审查逮捕，案件仍在进一步审理之中。

安徽金亚太律师事务所黄奥律师称，校园贷其实是利用学生年幼、社会经验不丰富这个弱点，采取多种手段形成的经济关系，容易出现滥发贷款于前，利用暴力、株连手段追债于后，建议学生和家长要留个心眼，尽量不要“提前消费”，以免造成不良后果。

来源：中安在线