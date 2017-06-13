医美分期潮起潮落 烧钱无数 至今无平台盈利

“这个行业的人应该都跟我一样，经历了过山车般的心情起伏”，6月5日，上海大雨，辗转过三个医美分期平台，并且在不久前自己也开始进行医美分期创业的Bill说，“从一开始非常看好，到后来不看好，到现在，又觉得可以做了。”

从2015年民间金融机构、P2P平台开始试水医美分期，到2016年行业迅速升温，再到年底骗贷风险集中爆发，医美分期在短短两年不到的时间里经历了从无到有，盛极转衰的过程。在这期间，烧掉了无数金钱，催熟了医美分期市场，意外养活了一批整形机构和渠道中介，有平台坚持到了现在，也有更多的平台黯然退出，但现在，仍有新玩家不断入场。

业内人士判断，“现在其实是个进入的好时机。”

“最疯狂的时候，15万秒放”

为了做好医美分期产品，陈展主动当了一回小白鼠，自己走进医疗美容机构试了一次水光针。“疼，还特别吓人，第二天我整个脸上全部都是红点，根本没法见人。”

陈展当时是麦芽分期的CEO，隶属麦子金服旗下。2016年，为给公司寻找优质的资产端，陈展将目光瞄向了女性消费领域，多方研究之后选择了医美分期作为切入口。因为医美行业客单价高，毛利也高，而且理论上讲，只要交易过程真实，风险完全可控。

2016年6月，麦芽分期的医美产品上线，7月放款就超过千万，此后每月倍增，到了11月已经破了2.4亿。

麦芽分期一路高歌的背后，是整个行业的集体“发烧”，每月都有新的平台加入，最高峰的时期，稍微上点规模的医美机构前台都摆放着一排二维码，全是各家的分期产品。为抢夺市场，各家分期平台都在拼利息，拼额度，拼审批时间。其中冲的最凶的当属百度金融的有钱花。

业内人士记忆犹新，“15万额度秒过，基本就是填个表。”

到2016年底，医美分期整个市场的放款量已达60亿。

“在医美分期出来之前，根本没有那么多人整容的。”Bill告诉清流消费金融，医美分期其实是个人为催熟的市场，拯救了一批快倒闭的医美机构，还让一批渠道中介发了大财。

在2015年以前，整形美容的客户群体，基本上还是一些明星与有钱人，他们对价格不敏感，没有分期的需求。但随着消费升级，一些白领、大学生也开始尝试，微整形变得稀疏平常，医美市场逐年增长，有机构预测，到2018年中国医美市场容量将超过8000亿。

面对千亿级的市场和不足3%的金融渗透率，金融机构坐不住了，开始布局医美分期。

开荒阶段，各个平台的BD都是去医美机构一家一家地谈，推出的产品也大都是“0首付、0利息”，即顾客审批通过获得贷款之后，就可直接在医美机构进行手术，第二个月再开始还款，利息由商家承担，一般年化利率为10%。

“根据医美机构的等级会有不同的利率标准”，么么贷的销售经理告诉清流消费金融，资质越好的医美机构，获得的利率也越低，“最低的大概可以到6.5%，最高也不会超过12%。”

到2016年年中，较知名的医美分期服务的平台就有么么贷、星计划、快分期、即分期、马上消费、51人品、麦芽分期、百度有钱花、美分期、易日升、壹分期、易美健、小牛分期、爱美贷等。

如何确保医美机构选用自家产品而非竞品呢？小牛分期的销售经理说：“这个很简单，首先你要比竞品公司人员专业，着装、医美知识等；其次要多跟导医聊聊天，介绍下自己产品的优势，忙的时候帮医导接待顾客。最多坚持半个月，绝对有业务量，要是坚持一个月，基本这个店的分期量都是你的了。”

但是星计划的销售对此有不同的意见，“医美分期是一个没有口碑的行业，跟导医关系再好，你单子过不了，白忙半小时，一点用都没有。”他认为竞争的关键还是过件率和审批速度。“一开始入场的时候，谁都拼的很猛，初期过件率甚至会有100%，多大的额度都敢放。后来就会降下来。”

据清流消费金融了解，目前么么贷的过件率为30%左右，星计划为50%，麦芽分期为60%。

增速放缓 但骗贷行为大大减少 渠道开始主动筛选客户

2016年底，一本财经一篇《医美骗贷狂欢》将医美分期推上风口浪尖，称60个亿中有15个亿被中介勾结医美机构撸走。

“骗贷基本上都发生在渠道医院”，Bill告诉清流消费金融，医美机构在获客上可以分为直客医院和渠道医院，前者多为大型知名连锁机构，客源来自于直接到门店的人群，而渠道医院的客源几乎100%依赖于渠道，即所谓的中介。

“医美分期起来后，渠道直接就去跟夜场谈合作，一次能拉几十个人到医院，做成单子的比率在95%以上，还有就是跟网红合作。”

医美机构最大的痛点就是获客，虽然毛利很高，但营销费用占据了大头。在丽都整形披露的2016年度报告中，去年丽都整形营业收入为3.33亿元，毛利率为65.13%，销售费用为1.35亿，几乎占去收入的一半，净利润则为2千万。

即使通过花费大量的营销费用让消费者知道了医疗机构品牌，这其中真正进入到门店的数量占比也很低。而到店之后，立即能决定做手术也不到三成，一般顾客会在去两三次后才会下决心。

对于渠道医院来说则不用担心这个问题，中介带来的都是决定做手术的人，而每个渠道客户，由于省去了营销费用，医院会给中介极高的返点，占到手术费用的50%以上，最高可达65%。

医美分期平台的出现，让这些渠道医院生意兴隆，手术根本排不过来，骗贷就在这个时候发生。

当医院跟中介勾结，发现不用做手术也能照样拿钱的时候，骗贷的产业链就完整了。更为严重的是，渠道医院由于价格普遍比直客医院高，一家分期平台满足不了贷款需求，多头借贷现象严重，七成以上的渠道客户会同时申请3到4家医美平台的分期产品，轻易就能获得近10万的额度。

2016年底骗贷风波发生之后，大批参与骗贷的医美机构被分期平台列入黑名单，一些业务量大的分期平台开始只跟直客医院合作，风控更加严格，过件率从之前的七八成骤降到四成以下。随之而来的是整个医美分期市场增速放缓，目前行业第一的么么贷，月放款量维持在5亿左右，已经两三个月未见明显增长；麦芽分期，高峰时能与么么贷体量相当，现在月放款量只有几千万。

“骗贷现在可以说已经很少了”，星计划的销售告诉清流消费金融，“现在星计划只和直客医院合作，但是渠道医院对渠道的依赖也在降低，大概60%左右。并且最新出现的现象是，渠道已经在筛选客户了，带来的都是有还款能力的优质客户。”

目前没有一家医美分期平台盈利 但入场仍然是个好选择

在医美分期市场上，南北方呈现出了较大的差异。目前医美分期的客户群体主要分布在北京、上海、南京、成都、重庆、武汉，几个城市中位于北方的只有北京。

么么贷一个北方的城市负责人告诉清流消费金融，近期北方市场增长乏力，有些城市一个月的放款量才达1500万，而这点量南方一个医美机构门店就可以完成。他判断，经过两年的市场开发，目前医美分期市场可能已进入平缓期，不会再出现大幅增长了。

星计划在上海的销售则表示，上海的医美分期市场仍旧热度不减，每个月起码有四五家新的平台进入，竞争激烈。“每个平台在上海都有辉煌的时候，也都有没落的时候。新进来的就会冲的比较凶，比如现在有个叫花无忧的，7万秒放。”

目前，行业龙头仍然被么么贷牢牢占据。么么贷隶属米么金服旗下，在2015年初就开始做医美分期，属于入场最早的玩家。麦芽分期前CEO陈展表示，麦芽入场时，么么贷已经差不多较好地完成了市场教育。

从进入市场起，么么贷就一直是领跑者。根据么么贷官方提供给清流消费金融的数据，么么贷现在的月均放款量为5亿，占市场份额的50%。但对方表示么么贷也还没有开始盈利，“目前没有一家医美分期平台盈利的。”

清流消费金融认为，医美分期盈利困难的原因在于利息低，坏账较高。各家医美分期的产品客单价多为2万到5万之间，分为3、6、9、12期偿还，年化利率在18%左右。

跟别的消费金融产品相比，医美分期可谓一股清流，没有别的服务费、手续费等杂费，单笔放款的利息就是18%，这18%在行业发展早期多为商户承担，现在慢慢过渡为商户和客户一起承担乃至全部由客户承担。

如果由商户承担，分期平台可以前扣利息，即在放款时就先扣除了利息，如果由客户承担，回款就较慢了。

再来说坏账问题。今年以前，行业公认的坏账率是10%-20%，远高于各家平台对外披露的3%这个数据。今年以来，随着骗贷减少，各家的坏账率都有所好转，么么贷表示，其坏账在3%以下，M2为1.4%。

产生坏账的主要原因还是骗贷。像投资人关心的医疗纠纷问题其实并没有那么严重。“一般所谓纠纷，其实就是做完了手术觉得不够漂亮，不是真的毁容这类，这种医院都会解决，重新做一次或者做修补”，星计划的销售告诉清流消费金融，医疗纠纷带来的坏账很少，主要还是骗贷。

为了盈利，么么贷开始尝试各种方式。比如将债权打包出售。“目前好像就只听说么么贷这么做的，别家没有”，Bill并不看好，“没人会要吧。”

同时，转移战略重心，将主营业务从医美分期逐步转向其他消费场景。今年4月，米么金服开了一次发布会，在公布获得数亿人民币C轮融资的同时也表示未来将开拓新的女性消费场景，如瑜伽、SPA、月子中心等，医美分期的占比将降到50%左右。而此前，医美分期占公司业务的90%。

对此Bill认为“么么贷的量到头了，再做大风控兜不住。”么么贷予以否认，“医美分期是我们拿下的阵地，会一直保持优势，现在仍有20%的月增长。”

但么么贷也向清流消费金融表示，“不会再投入精力拓展医美分期市场，今后以自然增长为主。”么么贷目前跟市面上几乎所有的连锁医美机构都达成了合作，如果再市场拓展，不可避免地会涉及渠道医院，清流消费金融认为这也是出于风控方面的考虑。

Bill现在新做的医美分期项目就是以渠道医院为主。“大医院都被大平台签约了，渠道医院现在也越做越好了，还是可以做的。”Bill认为渠道医院有盈利的机会。

陈展目前在进行消费金融方面的个人创业，但他认为医美分期仍旧可以做，也表示今后说不定还会回到这个行业。“任何行业都是这样，火了大家一窝蜂都去做，然后就做坏了。但之后市场理智了，反而是进入的好时机。”

来源： 网贷之家