网贷之家发布5月全国网贷平台“百强榜” 宜人贷蝉联第一

今日，国内知名P2P网贷行业门户网站“网贷之家”联合盈灿咨询对外发布了《2017年5月网贷平台发展指数评级》。评级报告显示，宜人贷发展指数综合排名第一。这是继4月份以来，宜人贷再次名列榜首。

（来源网贷之家、盈灿咨询）

该评级是根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制，对满足入库条件的300家平台进行评级，并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多，且对平台数据完整性披露要求较高，在业内一直具有较强的权威性和参考价值。

网贷之家从成交量、人气度、合规性、技术、品牌等多维度提取指标和数据，进行综合考量和评估，科学、客观地反映平台的综合实力和发展潜力。宜人贷在合规、人气、分散度、透明度等各项指标方面均有优秀表现，尤其是品牌影响力指数位居各平台之首。

作为中国金融科技在美国纽交所上市第一股， 宜人贷在5月份发布2017年第一季度未经审计的财务报告，业绩非常亮眼。根据财报显示：第一季度，宜人贷为124,953位合格借款人促成借款总额69.23亿人民币，同比增长101%；为192,505位出借人完成71.5亿人民币的资金出借；净收入10.22亿人民币，同比增长84%；净利润3.51亿人民币（5,098万美元），同比增长166%。通过发挥科技和大数据的创新能力，在风险可控的前提下，宜人贷业务持续保持强势增长，提振了市场对网贷行业发展的信心，同时也为其他网贷平台提供了参考范本。

宜人贷通过科技驱动金融创新，为中国优质城市白领人群提供高效、便捷、个性化的信用借款咨询服务；通过“宜人财富”为大众富裕阶层提供安全、专业的财富管理服务。宜人贷将不断完善平台合规发展体系，贡献金融科技能力，推动行业健康有序发展。