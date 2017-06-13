行业协会：雅迪引领电动车行业迈向“更高端”时代

近两年来，电动车市场高端化趋势越来越明显，常规电动车产品已经无法满足消费者越来越高的功能需求，越来越多的年轻一代、城市消费者的更高端需求正在倒逼行业加速升级。迈向更高端，已经成为电动车行业的共识，不少企业发力高端电动车产品，沿着精细、高端发展路线大踏步前进。

消费升级促使电动车向高端升级

近10年来，电动车行业一直处于高速发展期。如今，从北京、上海、广州、深圳这些一线城市，到成都、南京、合肥等二线城市，再到三四线城市和新城镇，电动车的身影都随处可见。

在消费升级的大趋势下，电动车特别是更高端的电动车作为城镇化进程中，是公交地铁、小汽车等常规出行工具的有力补充，拥有光明的市场前景。中国国自行车协会助力车专业委员会理事长陆金龙指出，高端化将会成为电动车行业发展的一个主流趋势。

市场上，行业龙头雅迪早在2015年就聚焦“更高端”的战略，聚焦高端市场，从品牌、品质、制造和服务等多个维度同步发力，在行业内掀起了一场高端化风暴，引领电动车产业的向更高端转型升级。事实证明，中国消费者对高端电动车有着巨大的需求，雅迪2016年中高端车型销量同比增长80%，2017年1-4月全国销量同比增长25.3%，占据高端车市场70%以上的份额。

目前来看，雅迪已成为推动电动车行业向高端成型的领头羊，并获得了消费市场的高度认可。

雅迪“更高端”树立行业标杆

对于高端化趋势，中国自行车协会理事长马中超也做出了专业分析。他指出，“十三五”时期电动自行车的发展将有几大转变：一是消费升级环境下迈向中高端;二是产品智能化及跨界整合;三是城镇主导社会成型，人们出行方式将发生改变，消费潜力巨大。

业内人士认为，近年市场现实也表明，电动车消费者的需求和选择都日益多元化、高端化，除了最基本的续航里程、动力性能外，整车的外观设计、操控安全、智能防盗、售后服务等等，都是消费者极为关注的问题，因此，必须顺应用户需求，以更高端的前瞻视角进行整体提升，才能赢得高端市场。

在雅迪的“更高端”发展战略中，包含“更佳设计”、“更高科技”、“更优品质”、“更精制造”、“更好服务”、“更多出口”等几大重要部署，从产品品质到品牌形象再到用户价值，实现了全方位的高端化，成功走出了一条“高端转型”的发展道路，受到市场和消费者的高度认可，也从行业实践方面，验证了高端市场是电动车产业未来升级发展的重要出路。

2016年以来，雅迪多款高端车型能够出现一上市便成为市场爆品的现象，最终占据高端车市场70%以上的份额，可见并非偶然。今年，雅迪推出的铂金版系列高端电动车，在产品设计、结构、材料、制造、工艺等方面进行了全新升级，比如雅迪莱恩、悠米等新款铂金版车型，不仅在性能上有明显优势，而且注重外观设计的时尚和美观，并融入更多的智能功能，提升了用户的骑行体验。

在行业整体面临转型升级的关键阶段，马中超建议，中国电动车要从低端同质化产品向中高端差异化产品转型，提质增效，走技术改造、内涵为主的发展之路。可以说，聚焦更高端，雅迪建立的一整套以消费者为中心的高端化服务体系，不仅提升了自身的内涵，也给行业树立了标杆。

雅迪更高端引导中国制造迈向世界

当前，中国已经形成了全球最大的电动车产业集群，迈向更高端才能真正立足全世界。迈向更高端，必须脚踏实地，用匠心制造赢得世界。早在2015年的两会上，李克强总理就在政府工作报告中提出“中国制造2025”，这是推动新旧动能转换和经济迈向中高端的重要抓手。

在全球大格局、大视野下，“中国制造2025”无疑中国企业和品牌升级的重要指导思想。无锡是中国制造2025示范城市，而雅迪恰恰是无锡电动车制造产业的杰出代表，更是主动对接“中国制造2025”计划，除占据国内中高端市场70%的份额外，雅迪更高端电动车已出口到美国、德国等66个国家，享誉世界。

但雅迪全球更高端战略不仅仅是产品出口，更包括全球高端技术合作和引进，通过全球资源整合，比如意大利顶级设计师完成“更佳设计”、德国全球顶级汽摩用漆、奥地利全球顶级喷漆工艺、全球最快电动摩托美国闪电的动力技术等等，逐渐形成立足全球更高端的核心竞争力。2017年，雅迪电动车更推出全新铂金制造体系，完成22项匠心品质升级，让雅迪电动车“三年如新”。

可见，就电动车行业而言，高端化转型升级，不仅是一个行业品牌应有的自我追求，也是消费者不断升级的市场需求，更是让电动车行业焕发新生机的真正趋势。在更高端的发展道路上，雅迪正在不断加速前进，立足自身扎实的“更精制造”基础，把握世界新科技革命的大趋势，发展“更高科技”，已经占据全球电动车发展的制高点，开启电动车行业“更高端”的时代。

来源：搜狐